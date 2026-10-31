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Vĩnh Long tuyển chọn 4 bác sĩ vào lực lượng Công an nhân dân

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KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa công bố quyết định tuyển chọn 4 bác sĩ vào lực lượng Công an nhân dân, phong hàm Thiếu úy và bố trí công tác tại hai cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Long tuyển chọn 4 bác sĩ vào lực lượng Công an nhân dân - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Thị Hải Yến - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - trao quyết định cho các bác sĩ - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngày 31-10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc tuyển chọn công dân có trình độ chuyên môn y tế vào Công an nhân dân, Công an tỉnh Vĩnh Long được giao tuyển chọn 4 công dân.

Sau thời gian tạm tuyển, đơn vị trực tiếp quản lý đã tổ chức nhận xét, đánh giá quá trình công tác, năng lực chuyên môn và việc chấp hành các quy định của lực lượng Công an nhân dân, qua đó tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh xem xét, quyết định tuyển chọn 4 công dân vào Công an nhân dân, bố trí công tác tại Cơ sở cai nghiện số 1 và Cơ sở cai nghiện số 3 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thị Hải Yến - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - chúc mừng 4 bác sĩ được tuyển chọn chính thức vào lực lượng Công an nhân dân, phong hàm thiếu úy cho mỗi người. 

Đồng thời nhấn mạnh đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong quá trình công tác, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cán bộ mới được tuyển chọn tiếp tục phát huy kiến thức chuyên môn y tế, nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, nội quy, quy chế của đơn vị; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và y đức, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, quản lý và hỗ trợ người cai nghiện tại đơn vị.

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    Chủ đề: bác sĩ Vĩnh Long Công an

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