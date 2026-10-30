Phó thủ tướng: Bảo đảm quyền lựa chọn trong thanh toán phí điện tử đường bộ

Một trạm thu phí tự động không dừng - Ảnh: HỒNG QUANG

Ngày 30-10, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về xử lý bất cập trong hoạt động thu phí điện tử đường bộ.

Xét báo cáo về kết quả kiểm tra, rà soát việc thu phí sử dụng ví điện tử khi liên kết với tài khoản giao thông, Phó thủ tướng thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có giải pháp phù hợp để xử lý các bất cập trong hoạt động thu phí sử dụng đường bộ (nếu có).

Trong đó, cần bảo đảm nguyên tắc chủ phương tiện được quyền lựa chọn dịch vụ để thanh toán phí sử dụng đường bộ và thực hiện theo đúng các hợp đồng đã ký kết, không làm tăng mức phí đối với hoạt động thanh toán phí sử dụng đường bộ theo quy định của pháp luật.

Thời hạn báo cáo Thủ tướng là trước ngày 15-11.

Theo báo cáo Bộ Xây dựng gửi Chính phủ, tài khoản thu phí trước đây được chuyển đổi thành tài khoản giao thông liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ví điện tử, thẻ tín dụng, ủy nhiệm chi qua tài khoản ngân hàng).

Tài khoản giao thông lưu giữ thông tin về phương tiện và chủ phương tiện nhưng không chứa tiền. Khi phát sinh giao dịch, tiền sẽ được trừ trực tiếp từ phương tiện thanh toán do chủ phương tiện lựa chọn liên kết với tài khoản giao thông.

Bộ Xây dựng dẫn ra giải trình của các doanh nghiệp, việc xây dựng chính sách phí xuất phát từ nhu cầu bù đắp chi phí đầu tư, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống ví điện tử; chi phí định danh và xác thực khách hàng, kết nối với ngân hàng và hệ thống thanh toán, xử lý giao dịch, đối soát, bảo đảm an toàn, bảo mật, quản trị rủi ro và chăm sóc khách hàng.

Cụ thể, loại phí các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán bao gồm ví điện tử VETC, ví điện tử Viettel Money thông báo thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

Loại phí này không phải là phí sử dụng đường bộ hay sử dụng tài khoản giao thông.

Việc xác định giá dựa theo đặc thù của doanh nghiệp và xuất phát từ nhu cầu bù đắp chi phí đầu tư, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống, chi phí định danh và xác thực khách hàng, kết nối với ngân hàng và hệ thống thanh toán, xử lý giao dịch, đối soát, bảo đảm an toàn, bảo mật, quản trị rủi ro và chăm sóc khách hàng...