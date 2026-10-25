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VETC, ePass thu phí 6.600 đồng/tháng: Bộ Xây dựng đề nghị giá phí linh hoạt, miễn cho xe ít sử dụng

tác giả
NGỌC AN
NGỌC AN
NGỌC AN

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về kết quả kiểm tra, rà soát việc thu phí sử dụng ví điện tử khi liên kết với tài khoản giao thông.

VETC, ePass thu phí 6.600 đồng/tháng: Bộ Xây dựng đề nghị giá phí linh hoạt, miễn cho xe ít sử dụng - Ảnh 1.

Trạm thu phí Long Phước của cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Xây dựng cho biết tài khoản thu phí trước đây được chuyển đổi thành tài khoản giao thông liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ví điện tử, thẻ tín dụng, ủy nhiệm chi qua tài khoản ngân hàng).

Thu phí sử dụng phương tiện thanh toán không phải là phí sử dụng đường bộ

Tài khoản giao thông lưu giữ thông tin về phương tiện và chủ phương tiện nhưng không chứa tiền. Khi phát sinh giao dịch, tiền sẽ được trừ trực tiếp từ phương tiện thanh toán do chủ phương tiện lựa chọn liên kết với tài khoản giao thông.

Trong khi đó, loại phí các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán bao gồm ví điện tử VETC, ví điện tử Viettel Money thông báo thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán theo quy định của pháp luật về ngân hàng, không phải là phí sử dụng đường bộ hay sử dụng tài khoản giao thông.

Đối với ví điện tử VETC, doanh nghiệp công bố chính sách thu phí quản lý tài khoản ví điện tử VETC với mức 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

Mức phí được xác định theo tài khoản ví điện tử, không căn cứ vào số lượng phương tiện giao thông được liên kết với tài khoản.

Với ví điện tử Viettel Money, doanh nghiệp công bố chính sách thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với tài khoản ví điện tử Viettel Money liên kết với tài khoản giao thông, với mức phí dự kiến 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng dẫn ra giải trình của các doanh nghiệp, việc xây dựng chính sách phí xuất phát từ nhu cầu bù đắp chi phí đầu tư, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống ví điện tử; chi phí định danh và xác thực khách hàng, kết nối với ngân hàng và hệ thống thanh toán, xử lý giao dịch, đối soát, bảo đảm an toàn, bảo mật, quản trị rủi ro và chăm sóc khách hàng.

Cụ thể, loại phí các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán bao gồm ví điện tử VETC, ví điện tử Viettel Money thông báo thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân hàng. 

Loại phí này không phải là phí sử dụng đường bộ hay sử dụng tài khoản giao thông.

Đẩy mạnh truyền thông công khai, giải thích rõ bản chất khoản thu

Việc xác định giá dựa theo đặc thù của doanh nghiệp và xuất phát từ nhu cầu bù đắp chi phí đầu tư, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống ví điện tử; chi phí định danh và xác thực khách hàng, kết nối với ngân hàng và hệ thống thanh toán, xử lý giao dịch, đối soát, bảo đảm an toàn, bảo mật, quản trị rủi ro và chăm sóc khách hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, rà soát, các doanh nghiệp đã dừng triển khai chính sách thu phí sử dụng ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông để nghiên cứu bổ sung các phương án tính phí phù hợp, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ, minh bạch về việc điều chỉnh phí sử dụng dịch vụ ví. Do đó, chưa phát sinh thiệt hại thực tế đối với khách hàng.

Bộ Xây dựng nhìn nhận mặc dù các doanh nghiệp đã thực hiện thông báo chính sách phí, song cách thức thông tin, truyền thông, giải thích chính sách chưa thực sự phù hợp, chưa làm rõ đầy đủ bản chất khoản phí và các quyền lựa chọn của người sử dụng dịch vụ. 

Bộ cho rằng điều này làm phát sinh phản ứng, bức xúc của người tham gia giao thông đối với việc thu phí sử dụng ví điện tử gắn liền với hoạt động thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ Xây dựng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, có ý kiến chỉ đạo các đơn vị liên quan cần chủ động nắm bắt tình hình, xử lý và truyền thông kịp thời các vấn đề phát sinh có liên quan đến lĩnh vực quản lý trong hoạt động thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông công khai, giải thích rõ bản chất khoản thu là giá dịch vụ thương mại (không phải phí sử dụng đường bộ hay phí quản lý tài khoản giao thông) để người dân không hiểu nhầm.

Công ty VETC và Công ty VDTC phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán (trước mắt là ví điện tử VETC, ví điện tử Viettel Money) xây dựng chính sách giá phí linh hoạt (thu theo lượt, theo tỉ lệ giao dịch, miễn phí cho phương tiện ít sử dụng…).

Thực hiện truyền thông đầy đủ cho chủ phương tiện và bảo đảm quyền lựa chọn sử dụng dịch vụ của chủ phương tiện trước khi tổ chức thu phí sử dụng ví điện tử. Tiếp tục mở rộng kết nối với nhiều ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán để tạo điều kiện cho người dân tự do lựa chọn.

- Ảnh 3.Phó thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc thu phí tự động ETC

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh vi phạm (nếu có) trong hoạt động thu phí điện tử không dừng (ETC) và các ứng dụng trên nền tảng thu phí điện tử.

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    Chủ đề: giao thông ví điện tử không dừng tài khoản giao thông thu phí không dừng VETC

    Dòng sự kiện: Giao thông đô thị

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