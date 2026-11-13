Quốc hội họp riêng xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền

Quang cảnh phiên họp chiều 13-11 - Ảnh: Q.PHÚC

Chiều 13-11, với 444/444 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã đồng ý việc sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2.

Trước đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh đã trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề nghị sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung một nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền vào chiều 13-11. Nội dung này sau đó Quốc hội tiến hành họp riêng.

Nội dung thứ 2 là đề nghị điều chỉnh nội dung quyết nghị đối với một nội dung.

Cụ thể chuyển việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ từ quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp thành xem xét, thông qua nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Nội dung thứ 2 dự kiến bố trí vào chiều 21-11.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Về phương án điều chỉnh, theo Bộ trưởng, điều chỉnh 40,06km² diện tích tự nhiên, gồm 25,29km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77km² vùng đệm, quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội.

Sau khi điều chỉnh, TP Hà Nội có 3.399,9km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người.

Tỉnh Phú Thọ có 9.306,64km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người. Cả 2 tỉnh, thành phố không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Cùng với đó là giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường vào chiều nay.

Cũng theo chương trình kỳ họp, chiều nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cùng với đó biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại nghị quyết 38/2004 và nghị quyết 66/2013 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Quốc hội thảo luận tại tổ dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) và dự luật giao dịch hàng hóa phái sinh.