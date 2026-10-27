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Thời sự

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội, hỏi chuyện người dân

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PHẠM TUẤN
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PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
NAM TRẦN
NAM TRẦN

Ngày 27-10, phóng viên Tuổi Trẻ về xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, nơi một phần địa giới dự kiến sáp nhập vào Hà Nội, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân trước sự đổi thay của quê hương.

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 1.

Xóm Bu Chằm (Phú Thọ), nằm dưới chân núi Ba Vì, dự kiến sáp nhập vào Hà Nội

Theo phương án vừa được lấy ý kiến, một phần xóm Mom và xóm Bu Chằm dự kiến được sáp nhập về Hà Nội.

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 2.

Các căn nhà nằm cạnh bãi ngô, bãi dong thuộc xóm Mom (xã Thịnh Minh, Phú Thọ), nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội

Sau sáp nhập, mong đời sống được cải thiện 

Những ngày cuối tháng 10, sương sớm còn giăng trên những triền đồi, bãi dong, bãi ngô ở xóm Mom. Đường liên xóm thưa người qua lại, những nếp nhà nép bên chân đồi. Trong nhà, những người phụ nữ Mường đã thức dậy từ sớm, bắt đầu công việc thường ngày.

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 3.

Con đường liên thôn thưa vắng người qua lại

Người dân nơi đây bao đời gắn bó với ruộng vườn, nương rẫy. Nay, nhiều người trẻ rời quê xuống thành phố, vào khu công nghiệp làm việc hoặc tiếp tục học hành. Xóm làng vì thế trầm lắng hơn, chủ yếu còn người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 4.

Những ngày qua, xóm nhỏ ở Phú Thọ xôn xao bàn tán việc sẽ sáp nhập về Hà Nội

Giữa nhịp sống bình yên ấy, đề xuất sáp nhập về Hà Nội mở ra những kỳ vọng mới, nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn về tương lai nơi người dân đã gắn bó cả đời.

Làm thợ may tại một xưởng may nhỏ ở xóm Mom, chị Đinh Thị Bích Hoa, người Mường, cho biết những ngày qua, chuyện sáp nhập trở thành đề tài được bà con bàn luận khắp xóm.

“Tôi thấy rất phấn khởi vì được về thủ đô. Tôi mong khi sáp nhập, đường sá, trường học, bệnh viện được đầu tư tốt hơn, đời sống bà con thuận lợi hơn. Các thủ tục giấy tờ, cấp đổi cũng mong được chính quyền tạo điều kiện, giải quyết thuận tiện cho người dân”, chị Hoa chia sẻ.

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 5.

Chị Đinh Thị Bích Hoa, người Mường, làm thợ may tại một xưởng may ở xóm Mom

Tỉ mẩn nhặt, chọn từng bông chít để đan chổi, bà Nguyễn Thị Phượng (68 tuổi, xóm Mom) cho biết phần lớn người dân trong xóm vẫn sống dựa vào ruộng đồng. Vì vậy, trước đề xuất sáp nhập về Hà Nội, mong muốn lớn nhất của bà là giữ được đất canh tác để tiếp tục làm ruộng, có thêm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống.

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Phượng (68 tuổi, xóm Mom) bày tỏ mong muốn được giữ đất nông nghiệp để canh tác nếu sáp nhập vào Hà Nội

Băn khoăn khi người ở Hà Nội, đất canh tác nông nghiệp có thể nằm lại Phú Thọ 

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 7.
Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 8.
Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 9.
Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 10.

Ngày thường nhật tại xóm Mom, xã Thịnh Minh, Phú Thọ 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Truyền, Trưởng xóm Mom, cho biết những ngày qua, ông liên tục đi họp, rà soát số liệu và lấy ý kiến người dân liên quan đến phương án sáp nhập.

Theo ông Truyền, một trong những băn khoăn lớn nhất của người dân là việc canh tác nông nghiệp, nhất là khi khu dân cư và đất sản xuất có thể thuộc hai địa phương khác nhau.

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 11.

Ông Nguyễn Văn Truyền, Trưởng xóm Mom, cho biết những ngày qua ông liên tục đi họp, rà soát số liệu liên quan việc sáp nhập

“Cả cánh đồng của xóm, trạm bơm tưới, tiêu úng, sau này về Hà Nội thì tỉnh Phú Thọ có quan tâm không? Hiện theo đề án, chỉ một phần khu vực đất ở, đất thổ cư của xóm được sáp nhập về Hà Nội, còn đất nông nghiệp vẫn thuộc Phú Thọ” - ông Truyền nói.

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 12.

Nghề nghiệp chủ yếu của người dân nơi đây là canh tác nông nghiệp

Theo Trưởng xóm Mom, hiện xóm có một tuyến đường đang làm thủ tục chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, trước thông tin dự kiến sáp nhập về Hà Nội, dự án này đã tạm dừng.

“Chủ trương của Nhà nước thì bà con nhất trí, nhưng điều quan trọng là phải làm sao để đời sống người dân ngày càng tốt lên. Chúng tôi kỳ vọng khi về Hà Nội, xóm sẽ được đầu tư cơ sở hạ tầng tốt hơn.

Khi về Hà Nội, có thể xóm chúng tôi tiếp tục được sáp nhập, bởi theo quy định thì mỗi thôn ở Hà Nội phải có từ 300 hộ trở lên, trong khi ở Phú Thọ, hơn 150 hộ đã có thể lập một thôn” - ông Truyền chia sẻ.

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 13.

Xóm Mom nhìn từ trên cao

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 14.
Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 15.

Đa phần người dân xóm Mom đều tán thành với đề án sáp nhập vào Hà Nội 

Xóm Mom hiện có 167 hộ dân, trong đó hơn 40 hộ dự kiến vẫn thuộc địa bàn Phú Thọ theo phương án sáp nhập. Ông Truyền cho biết trong đợt lấy ý kiến, có 159 hộ tham gia, chỉ 4 hộ không đồng ý, các hộ còn lại đều tán thành chủ trương này.

Mong muốn cả xóm được về Hà Nội

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 16.

Những căn nhà nhỏ của xóm Bu Chằm nằm dưới chân núi Ba Vì, hướng về địa phận Hà Nội

Xóm Bu Chằm (Phú Thọ) nằm dưới chân núi Ba Vì, giáp ranh với Hà Nội. Từ xóm, men theo con đường hướng về phía chân núi, người dân có thể đi sang địa phận thủ đô. Những ngày qua, câu chuyện Bu Chằm dự kiến sáp nhập về Hà Nội cũng trở thành đề tài được bà con râm ran bàn luận.

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 17.
Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 18.
Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 19.
Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 20.

 95% người dân trong xóm Bu Chằm nhất trí về chủ trương sáp nhập vào Hà Nội 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đức Lộc, Trưởng xóm Bu Chằm, cho biết 95% người dân trong xóm cơ bản nhất trí về chủ trương sáp nhập vào Hà Nội. Tuy nhiên, điều người dân băn khoăn, trăn trở nhất là theo phương án, không đưa toàn bộ 157 hộ dân trong xóm về Hà Nội, 38 dự kiến sẽ ở lại tỉnh Phú Thọ.

"Bà con đề xuất tỉnh Phú Thọ và Hà Nội điều chỉnh lại bản đồ quy hoạch, nếu sáp nhập thì đưa toàn bộ người dân trong xóm về Hà Nội. Bởi bà con cùng chung một cánh đồng, chung một nghĩa trang, chung một nguồn nước" - ông Lộc bày tỏ.

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 21.

Ông Nguyễn Đức Lộc, Trưởng xóm Bu Chằm, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 22.

Khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Phú Thọ

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 23.

Tỉnh Phú Thọ hiện đã hoàn tất việc lấy ý kiến toàn bộ người dân về đề án điều chỉnh địa giới hành chính

"Hà Nội sắp có nhà sàn, có người mặc quần một ống"

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 24.

Bà Nghĩa (bên phải), xóm Mon, vui vẻ khi nói về đề án sáp nhập một phần tỉnh Phú Thọ vào Hà Nội

Cách xóm Mom hơn 10km, xóm Mon (xã Phú Minh, tỉnh Phú Thọ) không thuộc diện dự kiến sáp nhập vào Hà Nội, nhưng người dân nơi đây vẫn được chính quyền lấy ý kiến về phương án điều chỉnh địa giới hành chính. Bà Nguyễn Thị Nghĩa (65 tuổi, xóm Mon) cho biết đa phần đều đồng thuận với phương án này.

"Chúng tôi được phát phiếu hỏi ý kiến về việc sáp nhập một phần xã Phú Minh về Hà Nội, cơ bản bà con đều đồng thuận.

Chúng tôi còn đùa với nhau rằng Hà Nội sắp có thêm cây rơm, con trâu, có nhà sàn, người mặc quần một ống (trang phục truyền thống của người Mường)" - bà Nghĩa vui vẻ chia sẻ.

Hà Nội và tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất việc lấy ý kiến các hộ gia đình tại 126 xã, phường từ ngày 22 đến 25-10 về phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ tại khu vực các xã Ba Vì, Yên Xuân.

Phạm vi dự kiến điều chỉnh liên quan đến các xã Thịnh Minh, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ; các xã Ba Vì, Yên Xuân thuộc TP Hà Nội.

Cụ thể dự kiến điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Trong đó 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha thuộc vùng đệm.

Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội: 'Thủ đô sắp có nhà sàn, mặc quần một ống' - Ảnh 25.Sáp nhập một phần tỉnh Phú Thọ về Hà Nội: Chuyên gia góp ý kiến như thế nào?

Với phương án dự kiến sáp nhập một phần diện tích 3 xã, phường thuộc tỉnh Phú Thọ về Hà Nội, các chuyên gia cho rằng cần đánh giá kỹ tác động quy hoạch và tiềm năng phát triển của khu vực sau điều chỉnh.

PHẠM TUẤN - NAM TRẦN
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    Chủ đề: sáp nhập Sáp nhập vào Hà Nội Phú Thọ sáp nhập mở rộng Hà Nội Hà Nội

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