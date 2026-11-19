Ông Lê Văn Danh - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - đánh giá các triển lãm quốc tế góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp trong nước - Ảnh: BTC



Ba triển lãm quốc tế SIUF Vietnam, CBME Vietnam và HOMETEX Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 21-11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM), do Informa Markets Vietnam tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Danh, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho hay TP.HCM đang triển khai chương trình Vibrant HCMC - Shopping Season 2026 nhằm kích cầu tiêu dùng vào dịp cuối năm 2026 và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2027.

Điểm mới của chương trình là phát triển hệ sinh thái mua sắm, tiêu dùng và dịch vụ theo hướng liên kết đa ngành. Thay vì chỉ tập trung vào khuyến mãi đơn lẻ, thành phố định hướng gắn thương mại với du lịch, văn hóa, giải trí, ẩm thực, thương mại điện tử và thanh toán số.

Trong định hướng đó, các triển lãm quốc tế như SIUF Vietnam, CBME Vietnam và HOMETEX Vietnam góp phần đưa nhiều nhóm ngành hàng đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời tạo không gian để doanh nghiệp trong nước tiếp cận đối tác và thị trường quốc tế.

Thương hiệu dành cho mẹ và bé được giới thiệu với mức giá ưu đãi tại CBME Vietnam 2026 - Ảnh: NHẬT XUÂN

Theo ông Danh, ba triển lãm tập trung vào những lĩnh vực gắn với nhu cầu thiết yếu của đời sống, từ thời trang, sản phẩm dành cho mẹ và bé đến dệt may gia dụng, trang trí nhà ở. Đây cũng là những ngành hàng có nhiều công đoạn liên quan, từ nguyên phụ liệu, thiết kế đến sản xuất và phân phối.

Thành phố kỳ vọng thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường và mở rộng hệ thống phân phối. Lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp làm việc với các sở, ngành liên quan, đồng hành trong quá trình phát triển thị trường.

Ở góc độ đơn vị tổ chức, Ông Ben Wong, Tổng giám đốc Informa Markets Việt Nam, cho biết TP.HCM được chọn tổ chức triển lãm nhờ lợi thế thị trường tiêu dùng lớn và nền tảng phát triển dệt may, thời trang, sản xuất của khu vực phía Nam.

Theo ông, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu cùng bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử đang thúc đẩy Việt Nam chuyển từ vai trò cứ điểm sản xuất sang thị trường phát triển thương hiệu nội địa, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Tại triển lãm, SIUF Vietnam giới thiệu thời trang nội y, đồ mặc nhà và trang phục thể thao; CBME Vietnam tập trung vào sản phẩm mẹ và bé; HOMETEX Vietnam trưng bày vật liệu, sản phẩm và giải pháp trang trí không gian sống.

Bên cạnh trưng bày, ban tổ chức dự kiến sắp xếp khoảng 50 cuộc hẹn giao thương giữa nhà mua hàng và nhà cung cấp, tập trung vào nhu cầu tìm nguồn hàng, năng lực sản xuất và triển vọng hợp tác.

Đông đảo khách tham quan đến tìm hiểu sản phẩm tại triển lãm quốc tế trong ngày khai mạc 19-11 - Ảnh: NHẬT XUÂN