Momo tung loạt ưu đãi mùa mua sắm cuối năm. - Ảnh: T.L

Khởi động ngày 28-10 tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Vibrant HCMC là chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027 do UBND TP.HCM triển khai.

Từ tháng 11 đến trước Tết, chương trình kết nối 57 sự kiện cùng hơn 100 thương hiệu theo mô hình "5 trong 1", gồm mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số. Người dân, du khách có thể tra cứu sự kiện, điểm đến và ưu đãi tại hai cổng thông tin songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn, hoạt động từ ngày 5-11.

Trong bức tranh đó, thanh toán số giữ vai trò chất xúc tác. MoMo chọn cách tham gia trực tiếp khi gắn ưu đãi vào chính những giao dịch người dân vẫn thực hiện mỗi ngày.

Ưu đãi từ chuyển tiền đến giải trí, dịch vụ thiết yếu

Ưu đãi dành riêng cho Vibrant HCMC tập trung vào chuyển tiền, nhu cầu tăng mạnh dịp cuối năm khi người dân chia tiền, góp quỹ hay gửi tiền về quê.

Từ 10-11 đến hết 31-12, khách hàng lần đầu chuyển tiền trên MoMo nhập mã CHUYENTIEN15 để được hoàn 15.000 đồng. Tất cả khách hàng chuyển từ 1 triệu đồng trở lên nhập mã CHUYENTIEN10 để được hoàn 10.000 đồng. Ưu đãi áp dụng cho giao dịch từ MoMo đến MoMo hoặc đến tài khoản ngân hàng.

Đối với các khoản chi thiết yếu, người lần đầu thanh toán hóa đơn điện, nước, internet trên ứng dụng được giảm đến 50.000 đồng với mã MMHOADON, áp dụng đến hết ngày 31-12. Trong tháng 11, người dùng còn được giảm đến 25.000 đồng khi nạp tiền điện thoại với mã DEALNAPDT và đến 35.000 đồng khi nạp data 4G/5G với mã DEALDATA.

Ở lĩnh vực giải trí, vé xem phim 2D tại Beta Cinemas có giá 59.000 đồng từ thứ Hai đến thứ Sáu và 69.000 đồng vào cuối tuần khi đặt qua MoMo. Khách hàng lần đầu đặt vé được giảm 30.000 đồng với mã CHAOMUNG. Với CGV, khách mua vé kèm combo bắp nước được giảm 15.000 đồng khi nhập mã MMCGV.

Các ưu đãi cũng được mở rộng sang dịch vụ công và bảo hiểm. Người dân có thể nộp phạt vi phạm giao thông trên MoMo bằng số quyết định xử phạt, tra cứu thông tin qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và nhận biên lai điện tử.

Đến ngày 4-12-2026, khách hàng lần đầu thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công qua MoMo được hỗ trợ 200.000 đồng với mã NOPPHAT, áp dụng cho quyết định xử phạt từ 1 triệu đồng.

Trong khi đó, sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe+ được giảm 50% khi mua gói năm. Bảo hiểm Tai nạn được giảm 10%, tối đa 50.000 đồng, với mã BHTN247.

Các ưu đãi cũng được mở rộng sang dịch vụ công và bảo hiểm. - Ảnh: T.L

Bên cạnh các dịch vụ thanh toán trực tiếp, nền tảng này cũng triển khai ưu đãi cho người dùng Ví Trả Sau trong tháng 11.

Sản phẩm cho phép người dùng mua trước, thanh toán sau, đăng ký trực tuyến và được xét duyệt trong khoảng 3 phút. Theo MoMo, công cụ AI tích hợp hỗ trợ theo dõi các khoản chi, giúp người dùng quản lý kế hoạch thanh toán.

Khách hàng lần đầu sử dụng Ví Trả Sau được hoàn đến 50.000 đồng cho đơn hàng trên TikTok Shop; giảm đến 29.000 đồng khi nạp tiền điện thoại và data 4G/5G của Viettel, VinaPhone, MobiFone, với mức nạp từ 1.000 đồng.

Ví Trả Sau do TPBank, MBV và VCBNeo phát triển, cung cấp; MoMo đóng vai trò nền tảng kết nối sản phẩm đến người dùng.

Gắn kết với chương trình phát triển kinh tế số của TP.HCM

Vibrant HCMC tiếp nối các hoạt động hợp tác giữa MoMo và TP.HCM trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt. Những năm qua, nền tảng này đã tham gia triển khai thanh toán số trong nhiều lĩnh vực như học phí, viện phí và phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến.

MoMo tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trên hành trình phát triển kinh tế số. - Ảnh: T.L

Đối với tiểu thương và hộ kinh doanh, nền tảng này cung cấp các giải pháp nhận thanh toán và quản lý bán hàng trên nền tảng số. Doanh nghiệp cũng mở rộng hợp tác với các đơn vị trong lĩnh vực vận tải, du lịch như Xanh SM và Saigontourist Travel.

Theo MoMo, các giao dịch trên nền tảng được vận hành theo tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS. Người dùng cần thực hiện giao dịch trên tài khoản đã xác thực và liên kết ngân hàng theo điều kiện áp dụng của từng dịch vụ.

Mỗi hóa đơn được giảm, mỗi lần chuyển tiền được hoàn là một đóng góp nhỏ vào nhịp tiêu dùng sôi động mà TP.HCM hướng tới dịp cuối năm. Qua Vibrant HCMC, MoMo tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trên hành trình phát triển kinh tế số.