Theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW và Nghị quyết 26-NQ/TW, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm của đổi mới sáng tạo văn hóa, tham gia, thụ hưởng.

Cộng đồng gìn giữ giá trị bản địa, sáng tạo văn hóa

Gói bánh tét những ngày giáp Tết trong Nhà Lớn Long Sơn - Ảnh: NGÔ VIỆT PHƯỚC

Tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An (TP.HCM), các hộ dân đang cùng nhau vận hành mô hình du lịch cộng đồng với nguyên tắc "3 không": không khói bụi, không bến xe, không tệ nạn. Người dân nơi đây điều phối lượng khách ghé thăm theo cơ chế luân phiên công bằng giữa các hộ.

Họ trực tiếp hướng dẫn du khách trải nghiệm các công đoạn cào muối trên ruộng, ngâm chân thư giãn với thảo dược tự nhiên, cất lên những điệu đờn ca tài tử mộc mạc bên mái hiên nhà.

Tương tự, cộng đồng Đạo Ông Trần tại Nhà Lớn Long Sơn ở xã Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) vẫn giữ trọn nét sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống với trang phục áo bà ba đen, đi chân đất, búi tóc gọn gàng, luôn sẵn lòng thết đãi du khách những bữa cơm chay miễn phí bằng sự hiếu khách tự nhiên.

Cách đó không xa, làng chài cổ Phước Hải (xã Phước Hải) với lịch sử hơn 300 năm tuổi vẫn duy trì nhịp sống thường nhật tách biệt xô bồ phố thị, với phiên chợ cá rộn rã tấp nập lúc 5 giờ rưỡi sáng mỗi ngày.

Du lịch gắn với văn hóa tộc người, tôn giáo tín ngưỡng cũng làm nên điểm đặc sắc đáng chú ý. TP.HCM hiện là nơi sinh sống, làm việc của gần như đông đủ 54 dân tộc, đông nhất là đồng bào Hoa, Khmer, Chăm, Chơ Ro...

Đây cũng là nơi hành đạo của 13 tôn giáo với hơn 2,8 triệu tín đồ. Nguồn lực nội sinh quý báu này đang tạo động lực cho các tour du lịch văn hóa tộc người - tôn giáo tín ngưỡng đặc thù.

Năm qua, hệ sinh thái 15 thánh đường, 5 tiểu thánh đường và 7 điểm nhóm sinh hoạt Islam cùng di sản văn hóa độc đáo của cộng đồng này đã "đánh trúng" sở thích khám phá của du khách từ Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và Trung Đông đến TP.HCM, vốn là dòng khách Halal đang tăng trưởng nhanh chóng.

Nhiều sản phẩm du lịch văn hóa ở TP.HCM nổi bật bản sắc riêng, chính là đến từ sáng kiến của chính cộng đồng, những người đang gìn giữ chất "bản địa" đặc thù của đời sống văn hóa.

Trao quyền, hưởng lợi thực chất từ văn hóa - du lịch

Ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An (Cần Giờ) - Ảnh: CAO KỲ NHÂN

Dù đạt những kết quả khả quan, thực tiễn vận hành trong bối cảnh siêu đô thị cũng đặt ra không ít bài toán phức tạp. Quá trình hợp nhất thiếu định hướng rõ ràng, xu hướng phát triển du lịch văn hóa "nóng" sẽ dẫn đến nguy cơ phân mảnh trong quản trị và bất bình đẳng trong chia sẻ lợi ích kinh tế.

Cộng đồng phải được hưởng lợi thực chất, chứ không chỉ trở thành lực lượng cung cấp dịch vụ hoặc phông nền cho hoạt động du lịch. Việc khai thác tài sản văn hóa phải đi cùng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tôn trọng tri thức cộng đồng và bảo đảm chia sẻ lợi ích công bằng.

Nếu không có cơ chế bảo đảm quyền lợi của cộng đồng, du lịch có thể tạo ra tăng trưởng trước mắt nhưng đồng thời làm suy giảm chính những giá trị văn hóa vốn là nền tảng của điểm đến.

Nhằm tránh tình trạng cộng đồng địa phương là bên cung ứng, mà là người đồng sở hữu các sản phẩm văn hóa, Tiến sĩ Daisy Kanagasapapathy (Đại học RMIT Việt Nam) đề xuất các giải pháp như: Lập hội đồng văn hóa cộng đồng để các làng nghề, ban quản lý đình đền, lễ hội và người giữ di sản tự quyết định những gì được trưng bày, kinh doanh, quay phim hay cần giữ riêng tư.

Các nghi lễ, lễ hội cũng cần tách bạch giữa không gian thiêng do cộng đồng làm chủ - khi đó, du khách tham dự như những vị khách tôn trọng văn hóa bản địa - và các chương trình sân khấu hóa thiết kế riêng cho du khách để không đánh đổi tính nguyên bản.

Với sản phẩm địa phương, cần có nhãn chứng nhận tính nguyên bản kèm mức giá sàn để ghi danh nghệ nhân và chặn hàng nhái đại trà. Bên cạnh đó, phải có cơ chế bảo vệ quyền sở hữu địa phương thông qua việc ưu tiên đơn vị vận hành tại chỗ, buộc các khoản đầu tư bên ngoài cam kết tỷ lệ tối thiểu về thu mua và dùng lao động bản địa.

Nguồn thu phải được chia sẻ minh bạch theo tỉ lệ cố định về lại làng nghề hoặc nhóm giữ di sản, trích một phần cho truyền nghề và trùng tu.

Cuối cùng là lập bản đồ di sản do chính người dân ghi chép và đội ngũ hướng dẫn viên bản địa trực tiếp thuyết minh để câu chuyện văn hóa thực sự xuất phát từ cộng đồng.

Đòn bẩy thể chế, vươn tầm Thành phố lễ hội - sự kiện Bánh mì tăng hấp dẫn khách tham gia sự kiện Chợ Lớn food story năm 2024 nhờ thiết kế quầy hàng đậm chất Hoa và những khay xíu mại, pate nướng hấp dẫn - Ảnh: TÔ CƯỜNG Để tích hợp chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa với kinh tế du lịch, kinh tế đêm, Nghị quyết 80-NQ/TW, Nghị quyết 26-NQ/TW, Luật Phát triển đô thị và dự Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang kiến tạo những đòn bẩy thể chế then chốt. TP.HCM được trao quyền thực thi cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa, khai thác tài sản công, thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP), cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox)... Sau 1 năm sáp nhập, 8 công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư 253.033 tỉ đồng đã được khởi công, nổi bật là tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, dự tính 93.159 tỉ đồng và Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, dự tính 29.317 tỉ đồng, tạo mắt xích hạ tầng chiến lược gắn kết văn hóa - du lịch. 'Từ Anh trai say hi đến Hò Dô', TP.HCM có thể đưa công nghiệp văn hóa thành ngành mũi nhọn ĐỌC NGAY Vận dụng khung thể chế, TP.HCM có thể chuyển đổi công năng công trình công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi, bến cảng không còn sử dụng hiệu quả thành không gian sáng tạo, bảo tàng hay tổ hợp văn hóa - du lịch. Đứng giữa giao lộ của công nghiệp văn hóa và du lịch là chuỗi lễ hội - sự kiện quy mô lớn xuyên suốt bốn mùa như Lễ hội Trái cây Nam Bộ, Lễ hội Sông nước, Lễ hội Bánh mì, Lễ hội Áo dài, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO, Liên hoan Phim Quốc tế HIFF, Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story... Các sự kiện - lễ hội được mở rộng trong không gian mới hậu sáp nhập: Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 được tổ chức đồng bộ tại phường Sài Gòn, Thủ Dầu Một và Vũng Tàu; Lễ hội Nghinh Ông nâng tầm thành chuỗi sự kiện liên vùng từ Cần Giờ sang đình Thắng Tam; Tuần lễ Du lịch TP.HCM phủ khắp 168 phường, xã và đặc khu. Vị thế của TP.HCM được khẳng định khi World Travel Awards vinh danh "Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á" 5 năm liên tiếp (2022-2026). Theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch qua lễ hội đã trở thành kênh "đối ngoại mềm", nâng cao sức mạnh mềm và thương hiệu của TP.HCM trên trường quốc tế.