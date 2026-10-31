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Liên đội Trường Văn hóa Công an nhân dân V ra mắt

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Phòng Công tác chính trị Công an TP.HCM phối hợp với Trường Văn hóa Công an nhân dân V đã công nhận liên đội, chi đội và sơ kết một tháng công trình thanh niên "Đồng hành cùng thanh thiếu nhi Trường Văn hóa Công an nhân dân V".

Ra mắt Liên đội Trường Văn hóa Công an nhân dân V, đồng hành cùng học sinh nội trú - Ảnh 1.

Đội nghi thức trong buổi ra mắt liên đội Trường Văn hóa Công an nhân dân V - Ảnh: ĐOÀN CÔNG AN

Tham dự chương trình ngày 31-10 có Đại tá Lê Công Anh - Phó giám đốc Công an TP.HCM, Phó bí thư Thành Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM Trịnh Thị Hiền Trân cùng lãnh đạo địa phương và nhà trường.

Thêm mái nhà Đội cho học sinh nội trú

Ra mắt Liên đội Trường Văn hóa Công an nhân dân V, đồng hành cùng học sinh nội trú - Ảnh 2.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM phát biểu tại chương trình - Ảnh: ĐOÀN CÔNG AN

Ban Thanh niên Công an TP.HCM công bố quyết định công nhận tổ chức Đội, trao quyết định và gắn cấp hiệu cho Ban Chỉ huy liên đội, các chi đội, đánh dấu ra mắt tổ chức Đội tại Trường Văn hóa Công an nhân dân V (số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa, TP.HCM).

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Nhà trường phân công Trung úy Đinh Tuấn Anh đảm nhiệm vai trò Tổng phụ trách Đội. Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM - đánh giá cao sự chủ động trong việc xây dựng, chuẩn hóa tổ chức Đội.

Chị Trân kỳ vọng liên đội trường sẽ trở thành điểm sáng trong phong trào thiếu nhi thành phố, góp phần tạo môi trường để các bạn học tập, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện.

"Việc thành lập liên đội không chỉ mở thêm không gian sinh hoạt tập thể mà còn tạo điều kiện để các em tham gia phong trào thiếu nhi, học cách sẻ chia, hỗ trợ nhau trong học tập và cuộc sống", chị Trân bày tỏ.

Ra mắt Liên đội Trường Văn hóa Công an nhân dân V, đồng hành cùng học sinh nội trú - Ảnh 3.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM tặng khu vui chơi thiếu nhi, còn Thành Đoàn TP.HCM tặng công trình sân bóng đá cỏ nhân tạo cho học sinh của trường - Ảnh: ĐOÀN CÔNG AN

Ban Thanh niên Công an TP.HCM cần đồng hành, đỡ đầu lâu dài, bảo đảm việc chăm lo cho học sinh được duy trì thường xuyên, thiết thực để học sinh học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho đất nước.
Đại tá Lê Công Anh (Phó giám đốc Công an TP.HCM)

Cùng ăn, cùng ở, cùng rèn luyện với học sinh

Ngay sau lễ công nhận liên đội, Công an TP.HCM đã sơ kết một tháng thực hiện công trình thanh niên "Đồng hành cùng thanh thiếu nhi Trường Văn hóa Công an nhân dân V".

Tổ xung kích Công an TP.HCM cùng đoàn viên, sinh viên tình nguyện Trường đại học Sư phạm TP.HCM đã hướng dẫn học sinh xây dựng nề nếp sinh hoạt nội trú, rèn tác phong, ý thức kỷ luật. Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao được tổ chức giúp các bạn nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập và sinh hoạt mới.

Dịp này Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã tặng khu vui chơi thiếu nhi, còn Thành Đoàn TP.HCM tặng công trình sân bóng đá cỏ nhân tạo (dự kiến thực hiện trong chiến dịch Xuân tình nguyện 2027) cho học sinh trường.

Một số cơ sở Đoàn cũng trao kinh phí, tập trắng phục vụ học tập. Đoàn Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.HCM) đảm nhận chương trình cắt tóc miễn phí định kỳ vào thứ Bảy hằng tuần trong năm học 2026-2027 cho trường.

Đại tá Lê Công Anh - Phó giám đốc Công an TP.HCM - biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân của tuổi trẻ Công an thành phố trong 30 ngày đêm "cùng ăn, cùng ở, cùng rèn luyện, cùng sẻ chia" với học sinh. 

Ông nói việc chăm lo cho học sinh ngôi trường này là hoạt động cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về an sinh xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" của lực lượng Công an thành phố.

Nghi thức ra mắt liên đội Trường Văn hóa Công an nhân dân V - Ảnh: ĐOÀN CÔNG AN

Ra mắt Liên đội Trường Văn hóa Công an nhân dân V, đồng hành cùng học sinh nội trú - Ảnh 10.Công an TP.HCM đưa vào hoạt động trường học dành cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn

Trường Văn hóa Công an nhân dân V (Công an TP.HCM) ra đời nhằm nuôi, dạy, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội công bằng trong phát triển, học tập, phấn đấu trở thành những công dân tốt.

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KIM ANH
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    Chủ đề: Trường Văn hóa Công an nhân dân V Liên đội 303 kỷ luật Công an TP.HCM đội viên

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