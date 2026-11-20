Tham quan Di tích lịch sử cấp quốc gia Hầm bí mật chứa vũ khí thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (phường Vườn Lài, TP.HCM) - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Những nỗ lực này góp phần tạo nên sức sống mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa du lịch TP.HCM.

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Trong không gian phát triển mới của siêu đô thị, ở cấp cơ sở, các phường, xã đang chủ động khai thác ký ức đô thị để tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm du lịch văn hóa TP.HCM.

Tại phường Xuân Hòa, hai sản phẩm "Bước qua miền ký ức" và "Dáng xưa trong phố mới" đưa du khách thăm di sản kiến trúc như Trường Marie Curie, Lê Quý Đôn, xưởng sơn mài Đại Việt, đình Xuân Hòa. Phường Tân Định gây ấn tượng với tour Vespa cổ "Dấu ấn Tân Định", kết nối nhà thờ 150 tuổi, đền Đức Thánh Trần và chùa Ngọc Hoàng.

Phường Tân Bình nổi bật với tour giáo dục di sản giao thoa Việt - Hoa qua cụm miếu cổ và không gian ẩm thực Bàu Cát, chợ Bà Quẹo. Phường Phú An giới thiệu không gian văn hóa Nam Bộ qua sản phẩm "Đám giỗ miệt vườn", còn phường Bình Tây vừa ra mắt "Sắc đêm Bình Tây" nhằm khơi gợi nhịp sống sôi động của Chợ Lớn.

"Hiện đại diện các hiệp hội, chính quyền phường, xã thuộc khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cũng tổ chức nhiều famtrip, hội thảo kết nối, thảo luận, bàn thảo kế hoạch.

Nhiều đơn vị đã triển khai thí điểm sản phẩm du lịch chủ đề ẩm thực, làng nghề, lịch sử hoặc liên ngành. Tuy nhiên, để có nhận định cụ thể, cần sự vào cuộc sâu sát hơn và kế hoạch có lộ trình, thời gian cùng số liệu để phân tích", ông Trần Trung Hiếu, Giám đốc khối nghiệp vụ TST Tourist, cho biết.

Các hoạt động khảo sát, giới thiệu và khai thác giá trị di sản đô thị thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị, tổ chức và người làm du lịch - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Doanh nghiệp tiên phong sáng tạo sản phẩm theo chủ đề

Sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, lữ hành góp phần chuyển hóa mạnh mẽ các tài nguyên văn hóa thành sản phẩm theo chủ đề hấp dẫn.

Ông Trần Quang Duy, Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Chim Cánh Cụt (CCC Travel), nhận định: Hiện các tour văn hóa - lịch sử vẫn là nhóm sản phẩm chủ lực thu hút du khách. Gần đây, tour trải nghiệm ẩm thực được quan tâm nhiều hơn khi du khách muốn khám phá nét đặc trưng của ẩm thực TP.HCM, nơi mỗi món ăn đều gắn với một câu chuyện.

Sau khi doanh nghiệp công bố các sản phẩm mới, lượng khách quan tâm tăng rõ rệt. Trước thực tế đó, CCC Travel đã triển khai chuỗi sản phẩm khai thác tài nguyên văn hóa ở các phường, xã như Sài Gòn rong ca, tour đêm Nhà Bè - Ngàn lẻ một đêm, Dấu chân di sản được cải tiến theo định hướng Net Zero, kết hợp ứng dụng thuyết minh công nghệ thực tế ảo tăng cường.

Các tour di sản mở thêm góc nhìn về lịch sử và đời sống đô thị TP.HCM - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Loạt đơn vị lữ hành khác cũng ghi dấu ấn với chất liệu ký ức đô thị: Vietluxtour với hành trình Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn; Saigontourist với sản phẩm Sài Gòn hoài cổ chạm vào văn hóa thập niên 1960-1970; hay Vietnettour, Phong cách Việt Travel, SST Travel, Viettourist với các chùm tour về nguồn như Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn, Đất thép thành đồng, Côn Đảo huyền thoại.

Các tour ẩm thực bằng xe Vespa, khám phá vườn ca cao, tour bánh mì, tour cà phê ngõ hẻm cũng nổi bật cùng tour chậm tìm về lịch sử trên sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc.

Cả Nghị quyết 80-NQ/TW, Nghị quyết 26-NQ/TW đều khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp, xem đó là động lực then chốt thúc đẩy đổi mới sáng tạo văn hóa, du lịch, giải trí.

Tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân góp "đòn bẩy" quan trọng để khơi thông nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà đầu tư và start-up trở thành "đầu kéo" đưa sản phẩm văn hóa - du lịch phát triển chuyên nghiệp.

Người trẻ, nhà sáng tạo thị trường ngách cùng vào cuộc

Sức sống hệ sinh thái đổi mới sáng tạo du lịch văn hóa TP.HCM còn được tiếp sức bởi những cá nhân khảo cứu độc lập đi vào thị trường ngách.

Có thể kể đến như nhà nghiên cứu Tim Doling với tour khám phá lịch sử được thiết kế riêng, Saigon Local Tour, Viator hay Old Compass Travel thiết kế những chuyến tản bộ khám phá chất nghệ thuật bản địa hay di sản kiến trúc Art Deco, Indochine, Modernism miền Nam thập niên 1960 dọc trục Đồng Khởi - Lý Tự Trọng - Hàm Nghi.

Những hành trình vào Hào Sĩ Phường hay Chợ Lớn cho du khách trải nghiệm vẽ bảng hiệu chữ Hán truyền thống, khu phố thuốc Bắc, nghi lễ trong đạo quán.

Chương trình Saigon Film Photowalk do Bùi Hoàng Tú tổ chức cho du khách chụp máy ảnh cơ hơn 70 năm tuổi và tự tráng phim trong phòng tối. City's Codes - Mật mã Sài Gòn cho người trẻ hóa thân thành "thám tử", giải đố tìm hiểu lịch sử - văn hóa.

Các tour cocktail speakeasy trên chung cư cũ, tour 5 Tín ngưỡng Sài Gòn, chuỗi 24 chương trình PHD Edutour hay hành trình cho kiều bào Third Culture Vietnam... đi vào thị trường nhóm nhỏ.

Là "cầu nối" trực tiếp với du khách, đội ngũ hướng dẫn viên giữ vai trò mới trong việc truyền tải các giá trị ký ức.

Xe máy đưa du khách tham quan, tìm hiểu những dấu ấn lịch sử giữa lòng TP.HCM - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Ông Trần Trung Hiếu, Phó chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch TP.HCM, chia sẻ: "Trước làn sóng khai thác chiều sâu văn hóa và ký ức đô thị, đội ngũ hướng dẫn viên nội thành chủ động cập nhật qua báo đài, tham dự các chuyên đề và hội nhóm thảo luận nội dung từ chuyên gia, diễn giả để đưa vào thực tế công việc".

Đồng thời, chi hội cũng chủ động khảo sát, đưa ra các chương trình huấn luyện giúp hướng dẫn viên cập nhật, hệ thống hóa kiến thức và chuẩn mực hành vi để trở thành những "đại sứ văn hóa".

TP.HCM cần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế và sức cạnh tranh đô thị từ năng lực quản trị văn hóa, quản trị điểm đến, thiết kế trải nghiệm, diễn giải di sản, tổ chức sự kiện, sáng tạo nội dung và vận hành các mô hình kinh doanh sáng tạo sản phẩm văn hóa - du lịch.