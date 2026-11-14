Tour văn hóa TP.HCM tăng trưởng 3 con số, khách tìm gì?

Văn hóa là một trong những điểm nhấn đối với du khách quốc tế đến với Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những tháng cuối năm thường là mùa cao điểm của du lịch, đặc biệt là các chương trình tham quan dành cho doanh nghiệp, hội nghị khách hàng và người lao động.

Bên cạnh những hành trình nghỉ dưỡng quen thuộc, các tour kết hợp tìm hiểu văn hóa, làng nghề và trải nghiệm địa phương cũng đang thu hút sự quan tâm của du khách trong dịp này.

"Lượng khách tìm đặt tour du lịch văn hóa tăng trưởng 3 con số"

Bà Phạm Hồng Minh, quản lý thị trường miền Nam của Trip.com, cho biết lượng đặt các sản phẩm hoạt động và trải nghiệm văn hóa tại TP.HCM trong ba tháng cuối năm đang ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 3 con số, so với cùng kỳ năm trước.

"Lâu nay khách đến TP.HCM thường tập trung ở những điểm tham quan lịch sử, văn hóa trong khu vực trung tâm như các bảo tàng, di tích và công trình nổi tiếng. Trong khi đó những trải nghiệm văn hóa ở khu vực ngoài trung tâm chưa được khai thác rộng như tiềm năng", bà Minh nói.

Việc mở rộng không gian thành phố sau sáp nhập tạo thêm điều kiện để kết nối các điểm đến mới, nhưng cũng đặt ra yêu cầu tổ chức hành trình thuận tiện hơn.

Với những điểm tham quan cách xa trung tâm, bà Minh cho biết đơn vị đang kết hợp vé tham quan với các dịch vụ vận chuyển bằng xe riêng, xe ghép hoặc phương tiện công nghệ, giúp du khách chủ động hơn trong việc di chuyển.

Ông Bùi Tấn Tài, đại diện Vietravel, cho biết thời điểm cuối năm nhu cầu đến từ các doanh nghiệp tổ chức chuyến tham quan cho người lao động, hội nghị khách hàng và chương trình kết hợp tiệc cuối năm.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch TP.HCM đón 9,337 triệu lượt khách quốc tế, tăng 36,94% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 84,89% kế hoạch năm 2026. Khách nội địa ước đạt 44,103 triệu lượt, tăng 1,03% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 88,2% kế hoạch năm 2026. Tổng thu du lịch ước đạt 307.216 tỉ đồng, tăng 37,71% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 93,1% kế hoạch năm 2026.



"Khách quan tâm đến những sản phẩm du lịch văn hóa không chỉ có khách quốc tế mà còn có khách nội địa từ miền Bắc, miền Trung và miền Tây. Đây là nhóm khách có nhu cầu tìm hiểu văn hóa địa phương, kết hợp khám phá ẩm thực và những trải nghiệm khác biệt so với các điểm tham quan quen thuộc", ông nói.

Trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết những kết quả ấn tượng này một phần nhờ các sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, ẩm thực, kinh tế đêm hiện đóng vai trò trực tiếp trong việc thêm lý do để du khách đến thành phố và tạo thêm không gian cho chi tiêu du lịch, bên cạnh lý do khách quan là sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của thị trường khách quốc tế, và chủ quan từ sự chuyển dịch trong phương thức quản lý điểm đến.

Giải quyết bài toán kết nối và khai thác điểm đến

Việc phân bổ dòng khách, giảm áp lực cho khu vực trung tâm cũng là một trong những định hướng của ngành du lịch TP.HCM.

Ông Phạm Huy Bình cho biết thay vì để dòng khách tập trung chủ yếu tại một số khu vực trung tâm, thành phố có thể hình thành nhiều cực trải nghiệm, kéo dòng khách sang các không gian văn hóa, sinh thái, sông nước và biển.

"Mục tiêu không phải là tìm cách đưa ngày càng nhiều người vào cùng một điểm đến, mà là tổ chức dòng khách thông minh hơn, phân bổ giá trị rộng hơn. Trong đó TP.HCM có thể kết nối các bảo tàng, làng nghề, di tích lịch sử và không gian văn hóa địa phương thành những hành trình trải nghiệm đa dạng hơn", ông Bình nhấn mạnh.

Khách trải nghiệm làm gốm tại Bảo tàng Gốm sứ Minh Long - Ảnh: THẾ KIỆT

Quản lý Bảo tàng Gốm sứ Minh Long, ông Goh Chinnskii cho biết doanh nghiệp kỳ vọng các hoạt động hội thảo, trải nghiệm, thưởng thức và mua sắm sản phẩm sẽ góp phần thu hút khách, đồng thời tạo nguồn thu cho bảo tàng.

Đơn vị cũng đang làm việc với các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và nhà điều hành tour để đưa điểm đến vào lịch trình, trong đó đã có hợp tác với Saigontourist, Vietravel và một số đơn vị khác.

Tuy nhiên phía doanh nghiệp cũng nhìn nhận chi phí duy trì bộ sưu tập, cơ sở vật chất và bài toán xây dựng lượng khách ổn định là những thách thức lớn đối với một bảo tàng tư nhân. Các nguồn thu dự kiến gồm vé tham quan, hoạt động trải nghiệm, bán sản phẩm, khách đoàn và tổ chức sự kiện.

Đây cũng là vấn đề đặt ra với nhiều điểm đến văn hóa khi muốn tham gia vào chuỗi sản phẩm du lịch.

"Giá trị lịch sử, kiến trúc hay nghề truyền thống có thể tạo nên sự khác biệt, nhưng để chuyển thành trải nghiệm có khả năng thu hút khách và tạo doanh thu, cần có sản phẩm cụ thể, thời lượng tham quan hợp lý và dịch vụ hỗ trợ", ông Chinnskii nói.

Du khách trải nghiệm các hoạt động tại Bưu điện TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH