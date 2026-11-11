Thêm lựa chọn cho khách Việt đi Trung Quốc mùa đông

Các đơn vị khảo sát tour - Ảnh: ĐVCC

Theo dữ liệu của nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, Trung Quốc vào top điểm đến được khách Việt yêu thích dịp cuối năm 2026. Nhiều thành phố như Hàng Châu, Bắc Kinh ghi nhận lượng đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn tăng nhiều lần so với cùng kỳ năm trước.

Sức hút của tour Trung Quốc đến từ lợi thế vị trí, giá cả hợp lý, điểm đến đa dạng, du khách có thể quay trở lại nhiều lần và nhiều thời điểm khác nhau trong năm.

Bắt tay tạo lợi thế

Nắm bắt xu hướng này, các doanh nghiệp lữ hành, hàng không Việt đã bắt tay tạo thêm cơ hội cho khách Việt khám phá đất nước tỉ dân.

Ngày 10-11, tổ hợp Sunway - China, mô hình hợp tác giữa hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các đối tác cung ứng dịch vụ du lịch được ra mắt.

Trung Quốc thu hút du khách bởi điểm đến đa trải nghiệm - Ảnh: DƯƠNG TÙNG

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lữ hành Việt, cho biết lợi thế giá thành của tour Hà Nội - Thượng Hải đến từ việc thay đổi tư duy tổ chức theo nguyên lý kinh tế quy mô, chứ không phụ thuộc vào việc hy sinh lợi nhuận hay hạ chuẩn phục vụ.

Thay vì mua lại tour qua nhiều cấp trung gian, mô hình liên kết trực tiếp giữa doanh nghiệp lữ hành và hãng hàng không mang lại lợi ích cho các bên như: chủ động nguồn vé máy bay và dịch vụ mặt đất.

Chi phí giá tour cạnh tranh được tạo nên bởi việc tập trung nguồn khách quy mô lớn, tạo lợi thế khi đàm phán tối ưu trực tiếp với khách sạn, nhà hàng, đơn vị vận chuyển tại Trung Quốc. Các chi phí trung gian không cần thiết cũng được loại bỏ.

Trong giai đoạn này, chương trình kích cầu với chùm tour có mức giá 9,99 triệu đồng dành cho 1.000 du khách đầu tiên đăng ký trải nghiệm Thượng Hải được các doanh nghiệp lữ hành đưa ra thị trường.

Từ cuối tháng 11-2026 đến ngày 27-3-2027, Sunway dự kiến khai thác ba hành trình trọng điểm gồm: Thượng Hải - Ô Trấn - Hàng Châu; Thượng Hải - Chu Gia Giác - Long Chi Mộng - Hàng Châu; Thượng Hải - Nam Kinh - Ô Trấn - Hàng Châu.

Kỳ vọng hút khách hai chiều - Ảnh: DƯƠNG TÙNG

Thúc đẩy nguồn khách hai chiều

Không chỉ tập trung đưa khách Việt đến Trung Quốc, tổ hợp lữ hành và hàng không này còn hướng tới khai thác nguồn khách từ Trung Quốc đến Việt Nam.

Đưa khách từ các đô thị lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Bắc Kinh, Hàng Châu, Quảng Châu, Thâm Quyến và Thành Đô đến các điểm đến trọng điểm của Việt Nam như Phú Quốc, TP.HCM, Đà Nẵng và Hạ Long.

Việc phát triển nguồn khách hai chiều được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác đường bay Hà Nội - Thượng Hải, tạo thêm cơ hội cho các lĩnh vực dịch vụ trong nước.

Thông qua mô hình này, các bên kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho du khách, phát triển nguồn khách hai chiều và nâng cao khả năng chủ động của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng du lịch quốc tế.