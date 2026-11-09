Khách Việt đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng mạnh dịp cuối năm

Mùa lá vàng ở Hàn Quốc - Ảnh: TỔNG CỤC DU LỊCH HÀN QUỐC

Theo dữ liệu của Traveloka, tỉ lệ đặt dịch vụ vé máy bay, phòng lưu trú của khách Việt tại các nước khu vực Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng trong quý 3-2026.

Đa trải nghiệm mùa đông

Nếu Trung Quốc thu hút khách Việt bởi các thành phố lớn, điểm đến mới nổi thì Nhật Bản và Hàn Quốc lại ghi nhận đà tăng trưởng tại các điểm đến quen thuộc của mùa đông.

Riêng Trung Quốc liên tục ghi nhận mức đặt dịch vụ tăng mạnh nhất trong ba thị trường Đông Á. Hàng Châu nổi bật với lượng đặt vé máy bay tăng gần gấp ba lần và đặt phòng khách sạn tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng được khách Việt quan tâm với lượng đặt vé máy bay tăng gấp đôi, nhu cầu đặt phòng khách sạn tăng gần 50%.

Tại Nhật Bản, Sapporo và Fukuoka là hai điểm đến nổi bật trong quý 3, với lượng đặt vé máy bay tăng khoảng 70%. Trong đó Sapporo nổi tiếng với trải nghiệm mùa thu, Lễ hội Tuyết và món mì miso ramen trứ danh.

Khung cảnh tuyết trắng tại làng cổ Ainokura (Nhật Bản) - Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận - Ảnh: HARUHIRO_MOKUNO



Các điểm đến khác tại Nhật Bản như Nagoya, Kyoto cũng ghi nhận mức tăng trưởng từ 1,5 đến 2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Tại Hàn Quốc, đảo Jeju được khách Việt yêu thích hơn cả với lượng đặt vé máy bay, phòng khách sạn lần lượt tăng 1,5 và hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Alex Jung - Giám đốc marketing, Traveloka, khu vực Đông Bắc Á mang đến nhiều cơ hội khám phá, các điểm đến này đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các thị trường khách tại Đông Nam Á.

"Khu vực này sở hữu bề dày lịch sử cùng những trải nghiệm văn hóa phong phú. Jeju, Fukuoka và Hàng Châu chỉ là một vài trong số rất nhiều gợi ý mới mẻ dành cho những du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt", ông Alex Jung chia sẻ.

Công viên băng tuyết Cáp Nhĩ Tân - Ảnh: Xinhua

Mùa đông Đông Bắc Á có gì hút khách Việt?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc marketing BestPrice - cho biết du lịch mùa đông đến Đông Bắc Á đã là xu hướng và sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Theo ông Tú, Việt Nam là quốc gia nhiệt đới nên trải nghiệm tuyết rơi, trượt tuyết hay ngắm cảnh mùa đông là điều mới lạ, hấp dẫn, đặc biệt với giới trẻ và các gia đình có trẻ nhỏ.

Xu hướng này cũng được thúc đẩy bởi mạng xã hội. Những hình ảnh về Cáp Nhĩ Tân, Làng Tuyết, các khu trượt tuyết Hàn Quốc hay Hokkaido được chia sẻ rộng rãi, tạo cảm hứng và kích thích nhu cầu du lịch.

Thêm vào đó khoảng cách địa lý gần, các đường bay ngày càng thuận tiện và sản phẩm tour đa dạng giúp du khách dễ dàng tiếp cận những điểm đến này với nhiều mức ngân sách khác nhau.

Xu hướng du lịch mùa đông của khách Việt có sự thay đổi khá rõ rệt. Nếu trước đây du khách chủ yếu lựa chọn các thành phố lớn để tham quan, mua sắm và khám phá văn hóa thì hiện nay, nhu cầu ngắm tuyết, trượt tuyết và trải nghiệm các lễ hội mùa đông được quan tâm nhiều hơn.

Tại Trung Quốc, những điểm đến như Cáp Nhĩ Tân, Làng Tuyết đang thu hút sự chú ý bên cạnh các tuyến truyền thống Bắc Kinh, Thượng Hải.

Tại Hàn Quốc, khách thường kết hợp tham quan Seoul với trải nghiệm tuyết tại Gangwon.

Trong khi đó Nhật Bản nổi bật với Hokkaido, Sapporo và các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.

Mùa đông 2026, du khách có xu hướng lựa chọn các hành trình chuyên sâu về trải nghiệm tuyết, thay vì chỉ ghé qua một điểm có tuyết để chụp ảnh như trước.