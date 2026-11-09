Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Khách Việt đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng mạnh dịp cuối năm

tác giả
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

Mùa đông Việt Nam chưa đủ lạnh, khách Việt lên kế hoạch đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trải nghiệm trượt tuyết, khám phá văn hóa, ẩm thực.

Vì sao khách Việt đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng mạnh dịp cuối năm? - Ảnh 1.

Mùa lá vàng ở Hàn Quốc - Ảnh: TỔNG CỤC DU LỊCH HÀN QUỐC

Theo dữ liệu của Traveloka, tỉ lệ đặt dịch vụ vé máy bay, phòng lưu trú của khách Việt tại các nước khu vực Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng trong quý 3-2026.

Đa trải nghiệm mùa đông

Nếu Trung Quốc thu hút khách Việt bởi các thành phố lớn, điểm đến mới nổi thì Nhật Bản và Hàn Quốc lại ghi nhận đà tăng trưởng tại các điểm đến quen thuộc của mùa đông.

Riêng Trung Quốc liên tục ghi nhận mức đặt dịch vụ tăng mạnh nhất trong ba thị trường Đông Á. Hàng Châu nổi bật với lượng đặt vé máy bay tăng gần gấp ba lần và đặt phòng khách sạn tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng được khách Việt quan tâm với lượng đặt vé máy bay tăng gấp đôi, nhu cầu đặt phòng khách sạn tăng gần 50%.

Tại Nhật Bản, Sapporo và Fukuoka là hai điểm đến nổi bật trong quý 3, với lượng đặt vé máy bay tăng khoảng 70%. Trong đó Sapporo nổi tiếng với trải nghiệm mùa thu, Lễ hội Tuyết và món mì miso ramen trứ danh.

Vì sao khách Việt đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng mạnh dịp cuối năm? - Ảnh 2.

Khung cảnh tuyết trắng tại làng cổ Ainokura (Nhật Bản) - Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận - Ảnh: HARUHIRO_MOKUNO

Các điểm đến khác tại Nhật Bản như Nagoya, Kyoto cũng ghi nhận mức tăng trưởng từ 1,5 đến 2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Tại Hàn Quốc, đảo Jeju được khách Việt yêu thích hơn cả với lượng đặt vé máy bay, phòng khách sạn lần lượt tăng 1,5 và hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Alex Jung - Giám đốc marketing, Traveloka, khu vực Đông Bắc Á mang đến nhiều cơ hội khám phá, các điểm đến này đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các thị trường khách tại Đông Nam Á.

"Khu vực này sở hữu bề dày lịch sử cùng những trải nghiệm văn hóa phong phú. Jeju, Fukuoka và Hàng Châu chỉ là một vài trong số rất nhiều gợi ý mới mẻ dành cho những du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt", ông Alex Jung chia sẻ.

Vì sao khách Việt đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng mạnh dịp cuối năm? - Ảnh 3.

Công viên băng tuyết Cáp Nhĩ Tân - Ảnh: Xinhua

Mùa đông Đông Bắc Á có gì hút khách Việt?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc marketing BestPrice - cho biết du lịch mùa đông đến Đông Bắc Á đã là xu hướng và sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Theo ông Tú, Việt Nam là quốc gia nhiệt đới nên trải nghiệm tuyết rơi, trượt tuyết hay ngắm cảnh mùa đông là điều mới lạ, hấp dẫn, đặc biệt với giới trẻ và các gia đình có trẻ nhỏ.

Xu hướng này cũng được thúc đẩy bởi mạng xã hội. Những hình ảnh về Cáp Nhĩ Tân, Làng Tuyết, các khu trượt tuyết Hàn Quốc hay Hokkaido được chia sẻ rộng rãi, tạo cảm hứng và kích thích nhu cầu du lịch.

Thêm vào đó khoảng cách địa lý gần, các đường bay ngày càng thuận tiện và sản phẩm tour đa dạng giúp du khách dễ dàng tiếp cận những điểm đến này với nhiều mức ngân sách khác nhau.

Xu hướng du lịch mùa đông của khách Việt có sự thay đổi khá rõ rệt. Nếu trước đây du khách chủ yếu lựa chọn các thành phố lớn để tham quan, mua sắm và khám phá văn hóa thì hiện nay, nhu cầu ngắm tuyết, trượt tuyết và trải nghiệm các lễ hội mùa đông được quan tâm nhiều hơn.

Tại Trung Quốc, những điểm đến như Cáp Nhĩ Tân, Làng Tuyết đang thu hút sự chú ý bên cạnh các tuyến truyền thống Bắc Kinh, Thượng Hải.

Tại Hàn Quốc, khách thường kết hợp tham quan Seoul với trải nghiệm tuyết tại Gangwon.

Trong khi đó Nhật Bản nổi bật với Hokkaido, Sapporo và các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.

Mùa đông 2026, du khách có xu hướng lựa chọn các hành trình chuyên sâu về trải nghiệm tuyết, thay vì chỉ ghé qua một điểm có tuyết để chụp ảnh như trước.

Vì sao khách Việt đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng mạnh dịp cuối năm? - Ảnh 5.Khách quốc tế đến Quảng Tây, Trung Quốc: Việt Nam đứng đầu

Việt Nam hiện giữ vị trí đứng đầu trong số các thị trường khách quốc tế đến Quảng Tây, Trung Quốc. Mỗi năm có khoảng 7-8 triệu khách du lịch Việt Nam sang Trung Quốc và chiều ngược lại là khoảng 5 triệu.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đông Bắc Á du lịch mùa đông Trung Quốc

    Dòng sự kiện: Du lịch 360

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất