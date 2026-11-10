Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách về khách quốc tế so với Thái Lan

Du khách mặc trang phục truyền thống Thái Lan chụp ảnh tại chùa Wat Arun, Bangkok, Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Từng dẫn đầu khu vực với khoảng cách vượt trội, ngành du lịch Thái Lan đang chịu sức ép lớn khi Việt Nam từng bước thu hẹp chênh lệch về lượng khách quốc tế. Điều này khiến giới kinh doanh du lịch xứ sở chùa vàng lo ngại, về nguy cơ suy giảm năng lực cạnh tranh ở một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nước này.

Theo báo Khaosod, trước đại dịch COVID-19 (2019), Thái Lan thu hút 39,9 triệu khách quốc tế, trong khi Việt Nam chỉ đón 18 triệu khách, chênh lệch gần 22 triệu. Đến năm 2025, lượng khách đến Thái Lan giảm còn khoảng 33 triệu lượt, Việt Nam tăng lên 21,2 triệu, kéo khoảng cách xuống 11,8 triệu lượt.

Con số này tiếp tục thu hẹp trong năm 2026. Trong 10 tháng đầu năm. Thái Lan đón 25,4 triệu lượt khách quốc tế, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt, chênh lệch chỉ còn 5,9 triệu lượt.

Khảo sát của Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC) cho thấy 59,1% doanh nghiệp du lịch nước này cho rằng năng lực cạnh tranh của Thái Lan đang kém hơn các đối thủ trong khu vực châu Á.

Ông Thanavath Phonvichai, Chủ tịch UTCC kiêm Cố vấn trưởng Trung tâm Dự báo kinh tế và kinh doanh, nhận định du lịch vẫn là động lực tăng trưởng chính của Thái Lan trong giai đoạn 2026-2027.

Tuy nhiên ngành này đang đối mặt thách thức ngày càng lớn, khi các nước láng giềng chiếm thị phần khách quốc tế ngày một cao hơn.

Theo ông, kết quả khảo sát rất đáng lo ngại, bởi dù năng lực du lịch của Thái Lan đã cải thiện trong 3 năm qua, nhiều doanh nghiệp vẫn thấy nước này tụt hậu. Vấn đề cốt lõi là các điểm đến đối thủ phát triển còn nhanh hơn.

Vì vậy việc khôi phục mốc 40 triệu lượt khách như trước đại dịch có thể mất thêm nhiều năm, cho thấy bài toán lớn về sức hút bền vững của Thái Lan.

Sự bứt phá của du lịch Việt Nam thể hiện rõ nhất ở các thị trường lớn như Nga, Ấn Độ và Malaysia.

Theo ông Wichian Kaewsomboon - Giám đốc Viện Chiến lược thương mại thuộc UTCC, trong 9 tháng đầu năm 2026, Thái Lan đón khoảng 1,27 triệu lượt khách Nga, hầu như không tăng so với cùng kỳ.

Trong khi đó Việt Nam đón khoảng 1,13 triệu lượt, tăng vọt 160,6% so với mức 430.000 lượt của cùng kỳ năm ngoái. Lợi thế này đến từ việc Việt Nam liên tục mở rộng các chuyến bay thẳng tới các thành phố của Nga, trong khi Thái Lan vẫn phụ thuộc nhiều vào các điểm trung chuyển ở Trung Đông.

Ngoài thị trường Nga, Việt Nam còn ghi nhận lượng khách Ấn Độ tăng 33% và khách Malaysia tăng 18,1%, trái ngược với xu hướng giảm của hai thị trường này đến Thái Lan.

Với nhiều điểm tham quan mới, chi phí hợp lý và mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng linh hoạt, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn. Các chuyên gia Thái Lan cảnh báo nếu không sớm tối ưu chi phí và tăng cường kết nối hàng không, nước này hoàn toàn có thể mất thị phần về lâu dài.