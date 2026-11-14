TP.HCM đưa concert thành sản phẩm du lịch, giữ chân du khách

TP.HCM muốn giữ chân du khách lâu hơn sau những sự kiện âm nhạc lớn - Ảnh: PHẠM THẾ HIỂN

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 12-11, bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM, cho biết thành phố xác định concert, festival quy mô lớn là một phần trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch, hướng đến gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Từ sức hút sân khấu đến hành trình khám phá thành phố

Theo bà Hà, TP.HCM có nhiều điều kiện để phát triển du lịch gắn với sự kiện, với khoảng 4.800 cơ sở lưu trú, trong đó có hơn 80 khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn 4-5 sao; khoảng 1.900 doanh nghiệp lữ hành và hơn 1.100 đơn vị vận chuyển.

Thành phố cũng có nhiều địa điểm tổ chức sự kiện sức chứa hàng chục nghìn người như sân vận động Quân khu 7, nhà thi đấu Phú Thọ, Vạn Phúc City, The Global City và công viên bờ sông Sài Gòn. Không gian du lịch mở rộng còn tạo điều kiện kết nối khu vực trung tâm với các tuyến du lịch sông nước, biển đảo và sinh thái.

"Một concert có thể là lý do để du khách đến TP.HCM. Tuy nhiên điều quan trọng là thành phố cần tạo điều kiện để họ tiếp tục khám phá văn hóa, ẩm thực, mua sắm, giải trí và tham gia các hoạt động kinh tế khác, qua đó kéo dài hành trình và thời gian lưu trú tại địa phương", bà Hà nhấn mạnh.

Mỗi concert lớn có thể đưa hàng chục nghìn người đổ về TP.HCM, tạo sức bật cho du lịch và dịch vụ - Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Những concert quy mô lớn đang trở thành động lực thu hút lượng khách đáng kể đến TP.HCM - Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Vị thế của thành phố tiếp tục được khẳng định khi World Travel Awards 2026 vinh danh TP.HCM là "Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á" năm thứ năm liên tiếp (2022 - 2026)

Để thực hiện định hướng này, Sở Du lịch TP.HCM xác định concert không đơn thuần là hoạt động biểu diễn, mà còn là một phần của kinh tế sự kiện (Event Economy) .

4 nhóm giải pháp được thúc đẩy gồm vận động các đơn vị công bố sớm lịch biểu diễn; kết nối nhà tổ chức với doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và vận chuyển để xây dựng các gói dịch vụ ngay từ khi mở bán vé; tăng cường an ninh, phòng chống lừa đảo vé; xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các bên .

Thành phố cũng triển khai kế hoạch điều tra chuyên sâu về thời gian lưu trú và phân bổ chi tiêu của du khách, đặc biệt là nhóm khách đến xem concert, làm cơ sở đánh giá hiệu quả và hoạch định chính sách .

Trước đó đầu năm 2026, các khảo sát độc lập của Trung tâm Xúc tiến du lịch tại Ngày hội Du lịch TP.HCM (1.168 khách) và Lễ hội Áo dài (1.130 khách) đều ghi nhận tỉ lệ hài lòng từ 90% trở lên, song mới chỉ đo lường mức độ cảm nhận, chứ chưa thống kê được lượng khách tăng thêm hay mức chi tiêu thực tế từ các đêm nhạc

Sức bật từ những con số thực tế Dữ liệu từ nền tảng du lịch Trip.com cho thấy trong dịp TP.HCM diễn ra các đêm nhạc lớn như Anh trai vượt ngàn chông gai hay Tinh hà say hi hồi giữa tháng 10-2026, lượng đặt vé máy bay đến thành phố tăng 77% và lượng đặt phòng khách sạn bùng nổ tới 621% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, tại Hà Nội dịp nhóm BigBang lưu diễn cuối tháng 10-2026: vé máy bay tăng 74%, lượng đặt phòng quanh sân vận động Mỹ Đình tăng gấp 15 lần và "cháy phòng" trong bán kính 3km từ trước đêm diễn gần 3 tháng. Không chỉ trong nước, khán giả Việt còn sẵn sàng chi đậm và lên kế hoạch rất sớm cho các show quốc tế. Dữ liệu từ Agoda và Trip.com ghi nhận khách Việt dẫn đầu khu vực về mức tăng trưởng tìm kiếm phòng tại Bangkok (tăng 105%) dịp chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026; đồng thời đẩy lượng đặt chỗ đi Kuala Lumpur tăng gấp 22 lần dịp ca sĩ The Weeknd lưu diễn. Với các đêm diễn của nhóm BTS vào tháng 12-2026 tại Bangkok hay Singapore, gần một nửa khán giả Việt đã chốt xong vé máy bay và khách sạn ngay từ tháng 9, với thời gian đặt trước trung bình lên tới 112 - 124 ngày.

Kết nối dịch vụ, kéo dài hành trình sau concert

Những số liệu trên cho thấy concert đang góp phần thu hút khách, thúc đẩy nhu cầu đi lại và lưu trú. Để khai thác tốt nguồn khách này, TP.HCM cần kết nối các dịch vụ du lịch, giúp khán giả kết hợp xem biểu diễn với khám phá thành phố.

Chuyên gia du lịch Phan Yến Ly nhận định du lịch sự kiện là hướng đi phù hợp với TP.HCM. Bên cạnh thu hút các chương trình lớn, thành phố cần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủ tục cấp phép và địa điểm tổ chức để tăng sức hút với các đơn vị biểu diễn quốc tế.

Từ kinh nghiệm tổ chức sự kiện tại Hà Nội và Quảng Ninh, bà Ly đề xuất các đơn vị tổ chức kết nối sớm với doanh nghiệp lữ hành, dành quỹ vé hoặc ưu đãi để xây dựng tour kết hợp vé xem concert, vé máy bay và khách sạn. Qua đó khán giả thuận tiện lên kế hoạch, doanh nghiệp du lịch cũng có thêm cơ hội khai thác khách từ các địa phương và quốc tế.

Concert, festival được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch thành phố - Ảnh: SỞ DU LỊCH

Một đêm concert có thể mở ra hành trình khám phá TP.HCM của du khách - Ảnh: PHẠM THẾ HIỂN

Đồng tình với định hướng này, ThS Vũ Nguyễn Minh Trí, Tổng thư ký CLB Doanh nghiệp Việt Nam, Giám đốc kinh doanh ADAVIGO Travel & Events, cho rằng concert vốn là hoạt động văn hóa, nhưng khi được kết nối với các dịch vụ phù hợp sẽ tạo thêm giá trị cho du lịch. Với thời gian lưu trú bình quân của du khách tại TP.HCM khoảng 2 - 2,5 ngày, thành phố cần thêm sản phẩm, trải nghiệm để khuyến khích khán giả ở lại sau đêm diễn.

Ông đề xuất công bố lịch concert quy mô lớn trước 6 - 12 tháng để doanh nghiệp chủ động xây dựng tour, khách sạn chuẩn bị nguồn phòng. Vé điện tử có thể tích hợp mã QR cung cấp ưu đãi tham quan bảo tàng, tour đường sông, ẩm thực; các sản phẩm tham quan, giải trí về đêm cũng nên được giới thiệu ngay khi mở bán vé. Bên cạnh đó, việc chia sẻ dữ liệu về lượng vé bán ra, nhu cầu lưu trú và chi tiêu sẽ giúp thành phố đánh giá hiệu quả từng sự kiện.

"Một đêm nhạc thường tan lúc 23h. Tiếng vỗ tay lúc đó cho thấy nghệ sĩ đã thành công. Còn thành phố có thành công về mặt kinh tế du lịch hay không, câu trả lời nằm ở việc sáng hôm sau có bao nhiêu du khách vẫn còn ở lại thành phố này để ăn sáng, uống cà phê và đi tham quan", ông Trí nhấn mạnh.