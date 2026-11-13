Cô gái nhận thư cảm ơn của chủ tịch tỉnh vì làm video quảng bá du lịch Cao Bằng

Những chuyến đi giúp chị Mai thay đổi nhịp sống sau thời gian dài chịu áp lực công việc - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từng làm việc trong ngành ngân hàng, chị Vũ Thị Mai (8X, Hà Nội) nghỉ việc để dành thời gian du lịch. Trong lần thứ ba đến Cao Bằng, loạt video giới thiệu cảnh sắc địa phương của chị thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và nhận được thư cảm ơn từ chủ tịch UBND tỉnh.

Bất ngờ khi nhận thư từ chủ tịch tỉnh lúc 23h

Du lịch giúp chị Mai khám phá những vùng đất mới và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những ngày gần đây, mạng xã hội chú ý câu chuyện chị Vũ Thị Mai nhận thư cảm ơn từ ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, sau khi đăng video khám phá đồi cỏ cháy Ba Quáng và cảnh sắc vùng cao.

Chị Mai kể khoảng 23h ngày 11-11, một tài khoản Facebook lạ nhắn tin, tự giới thiệu là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, và ngỏ ý chuyển thư cảm ơn của chủ tịch tỉnh.

"Lúc đó tôi không tin, vì trên mạng bây giờ nhiều chiêu trò lừa đảo quá", chị kể.

Sau khi nhận số điện thoại và thông tin cá nhân của người này, chị gọi nhờ người quen tại Cao Bằng xác minh. Dù được xác nhận thông tin là thật, chị vẫn băn khoăn vì bản scan bức thư gửi đến sau khoảng 15 phút trò chuyện không có dấu đỏ hành chính. Vì vậy, chị đăng lên mạng xã hội nhờ mọi người kiểm chứng.

Bức thư cảm ơn của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi chị Vũ Thị Mai - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chỉ sau khi nhận được nhiều xác nhận từ cộng đồng mạng, chị Mai mới yên tâm đọc kỹ bức thư. Chị đặc biệt chú ý cách mở đầu gần gũi bằng hai chữ "Chào bạn!" và lời mời của chủ tịch UBND tỉnh ở cuối thư: "Nếu có dịp, tôi rất vui được gặp bạn để cùng uống chén trà và trò chuyện...".

"Mọi người khen tôi một thì tôi phải khen chủ tịch tỉnh Cao Bằng mười. Cách viết thư gần gũi, chân thành khiến tôi khá bất ngờ. Tôi không nghĩ những video mình đăng tải lại nhận được sự quan tâm như vậy", chị Mai chia sẻ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, cho biết bức thư cảm ơn nhà sáng tạo vì đã lan tỏa hình ảnh đẹp của Cao Bằng.

Tìm đến du lịch để cân bằng cuộc sống

Đằng sau những thước phim du lịch mượt mà ấy là bước ngoặt lớn của chị Mai cách đây khoảng 6-7 năm . Thời điểm đó, chị làm việc trong ngành ngân hàng . Áp lực công việc kéo dài cộng với nhiều biến cố trong cuộc sống khiến chị rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe đến mức khó có con .

Nhận thấy cần phải thay đổi, chị Mai quyết định nghỉ việc ngân hàng để nghỉ ngơi . Chị bắt đầu xách ba lô đi đây đó để giải tỏa tâm lý .

"Khi rời khỏi áp lực công việc, đi nhiều nơi và hít thở không khí tự nhiên, tinh thần tôi thoải mái, yêu đời trở lại . Sau khi tâm lý ổn định, tôi có bầu và lần lượt sinh con . Việc đi du lịch thực sự đã thay đổi con người và cuộc sống của tôi 180 độ", chị Mai chia sẻ .

Để đủ thể lực chinh phục các cung đường vùng cao, chị duy trì thói quen tập gym đều đặn . Khác với nhiều người thích đi theo nhóm đông hoặc đến các khu du lịch sầm uất, chị Mai thường chọn đi một mình, tìm đến những nơi còn giữ được vẻ nguyên sơ, ít bị tác động bởi hoạt động thương mại .

Clip khám phá đồi cỏ cháy Ba Quáng (Cao Bằng) của chị Mai khiến nhiều người trầm trồ

Muốn giới thiệu cảnh đẹp địa phương Cao Bằng

Chuyến đi 3 ngày 2 đêm vừa qua là lần thứ ba chị Mai trở lại Cao Bằng. Chị cho biết quyết định quay lại xuất phát từ mong muốn giới thiệu cảnh đẹp địa phương đến nhiều người hơn, đồng thời đáp lại những lời gợi ý liên tục từ cộng đồng mạng.

Theo chị, Cao Bằng có nhiều lợi thế về cảnh quan núi non, thác nước và thiên nhiên còn nguyên sơ. Tuy nhiên, so với Hà Giang (cũ), địa phương này vẫn chưa được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến.

"Tôi thương bà con Cao Bằng. Người dân ở đây rất hiền lành, chất phác nhưng du lịch chưa được biết đến tương xứng với tiềm năng. Nhìn sang Hà Giang ngay bên cạnh, khách quốc tế tìm đến rất đông, trong khi Cao Bằng có nhiều cảnh đẹp mà lại ít người biết nên tôi thấy tiếc", chị Mai chia sẻ.

Chị Mai yêu thích khám phá những điểm đến còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Mai hướng dẫn du khách tham quan núi Thủng - núi Mắt Thần ở Cao Bằng

Một lý do khác khiến chị Mai trở lại Cao Bằng là những lời gợi ý từ cộng đồng mạng. Sau khi các video du lịch tại nhiều tỉnh, thành của chị thu hút lượng tương tác lớn, nhiều người bình luận, nhắn tin mong chị đến Cao Bằng ghi hình, giới thiệu cảnh đẹp quê hương họ.

"Mọi người nhắn tin, bình luận nhắc tên tôi rất nhiều, nhờ tôi đến Cao Bằng quay clip để giới thiệu cảnh đẹp quê hương.

Hơn nữa, hai lần trước tôi vẫn chưa kịp ghé Trùng Khánh hay Ngọc Côn - những nơi đang rất đẹp mùa này. Vì vậy, tôi quyết định sắp xếp quay lại Cao Bằng lần thứ ba", chị Mai nói.

Các video về đồi cỏ cháy Ba Quáng và những điểm đến khác do chị đăng tải có video đạt hàng trăm nghìn lượt xem. Dù vậy, chị cho biết không xem mình là KOL, KOC hay blogger du lịch.

Mỗi hành trình mang đến những trải nghiệm và góc nhìn mới về cuộc sống - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những chuyến đi trở thành niềm đam mê của chị Mai sau khi nghỉ việc ngân hàng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những video ghi lại cảnh sắc Cao Bằng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị không bật tính năng kiếm tiền, gắn đường dẫn sản phẩm hay nhận quảng cáo, tài trợ từ doanh nghiệp và địa phương. Theo chị, tự túc chi phí giúp bản thân chủ động chọn điểm đến, cách ghi hình và giữ góc nhìn riêng khi giới thiệu các địa danh.

Thời gian tới, chị dự định trở lại Cao Bằng, khám phá những nơi chưa từng ghé thăm và tiếp tục chia sẻ cảnh sắc, đời sống địa phương đến nhiều người hơn.