Đi bộ khám phá văn hóa sơn mài, đình cổ Xuân Hòa và nghe nhạc trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Tour du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từng được triển khai, nay phường Xuân Hòa tiếp tục tổ chức lại cùng với các sản phẩm du lịch khác trong chương trình du lịch “Xuân Hòa - Bước chân qua miền ký ức” - Ảnh: Q.Đ

Nhằm tiếp nối những sản phẩm du lịch đã triển khai năm 2025, phường Xuân Hòa tiếp tục phát triển chương trình du lịch mới, đưa người dân và du khách khám phá những công trình kiến trúc, di tích lịch sử và không gian văn hóa cùng những câu chuyện gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của địa phương.

Điểm nhấn của sản phẩm lần này là “Walking Tour” (du lịch đi bộ) trên đường Trần Quốc Thảo và các tuyến đường trung tâm. Hành trình này sẽ kết hợp tìm hiểu nghệ thuật sơn mài tại Sơn mài Đại Việt, tham quan đình Xuân Hòa và cuối cùng là trải nghiệm không gian, dùng bữa tối, nghe nhạc trên thuyền tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè về đêm.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết sản phẩm năm nay không chỉ đơn thuần là một tuyến tham quan mà còn là hành trình khám phá ký ức đô thị thông qua những giá trị kiến trúc, tín ngưỡng, nghệ thuật truyền thống và đời sống của người dân tại TPHCM.

Theo ông Hậu, địa phương không đặt nặng số lượng điểm đến mà chú trọng vào chất lượng trải nghiệm, chiều sâu văn hóa và khả năng kết nối các nguồn lực tại chỗ. Qua đó, những giá trị di sản không chỉ được gìn giữ mà còn có cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn với người dân và du khách.

Lãnh đạo phường cũng cho biết sau lễ ra mắt sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Du lịch TP.HCM, các doanh nghiệp lữ hành và cộng đồng để hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và đẩy mạnh quảng bá du lịch.

Người dân tìm hiểu thông tin về các điểm đến trong tour du lịch “Xuân Hoà - Bước chân qua miền ký ức” - Ảnh: CAM LY

Lãnh đạo phường Xuân Hòa cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt chương trình du lịch gắn với giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của địa phương - Ảnh: CAM LY

