Khám phá 5 nhóm trải nghiệm du lịch được 'đánh thức' ở TP.HCM

Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn hứa hẹn trở thành điểm đến mới hấp dẫn tại TP.HCM trong thời gian tới - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Từ những khu chợ lâu đời, công trình kiến trúc giữa trung tâm đến biển Vũng Tàu và rừng ngập mặn Cần Giờ, TP.HCM có nhiều lựa chọn khám phá cho du khách.

Từ món ngon đường phố đến những dấu ấn lịch sử

Chợ Bến Thành là điểm dừng quen thuộc với du khách muốn tìm hiểu ẩm thực và hoạt động mua bán tại khu vực trung tâm. Tại đây, khách có thể tìm thấy các quầy hàng ăn uống, đặc sản và nhiều món ăn Việt Nam. Giá cả giữa các quầy có thể khác nhau, vì vậy du khách nên hỏi giá trước khi gọi món hoặc mua hàng.

Muốn tìm hiểu ẩm thực của cộng đồng người Hoa, du khách có thể đến khu Chợ Lớn, kết hợp ghé chợ Bình Tây và các hàng quán lân cận. Khu vực này có nhiều món ăn mang dấu ấn giao thoa văn hóa, phù hợp với hành trình khám phá ẩm thực kết hợp tìm hiểu đời sống cư dân.

Chợ Bến Thành là điểm đến quen thuộc, nơi du khách khám phá ẩm thực và nhịp sống thương mại lâu đời của TP.HCM - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Vô vàn món ngon, hấp dẫn trong chợ Bến Thành - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Chợ Bình Tây nổi bật với kiến trúc Á Đông kết hợp một số yếu tố kiến trúc phương Tây, mang dấu ấn của khu Chợ Lớn xưa - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Nhà thờ Đức Bà mang dấu ấn kiến trúc Pháp giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Bưu điện Trung tâm nổi bật với kiến trúc châu Âu cuối thế kỷ 19 - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Ở phân khúc cao cấp, du khách có thể tham khảo danh sách nhà hàng TP.HCM trong Michelin Guide. Danh sách gồm nhiều phong cách ẩm thực, từ món Việt đến món Hoa và các trường phái quốc tế. Trước khi đến, nên kiểm tra thông tin mới nhất về tình trạng hoạt động, giờ phục vụ và giá món ăn của từng nhà hàng.

Từ nhà hàng đến quán bình dân như bánh cuốn Tây Hồ (127 Đinh Tiên Hoàng), ẩm thực TP.HCM có nhiều địa chỉ được Michelin Guide vinh danh - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Cơm tấm Ba Ghiền, tại 84 Đặng Văn Ngữ, được Michelin Guide tuyển chọn trong danh sách Bib Gourmand, nổi tiếng với món cơm tấm sườn nướng than - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Quán bánh canh cua Bà Ba trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Di sản văn hóa: Chiều sâu lịch sử và nhịp sống đương đại của thành phố

Sau hành trình ẩm thực, du khách có thể khám phá lịch sử đô thị qua Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, công trình vẫn hoạt động bưu chính và thu hút khách nhờ kiến trúc lâu đời.

Dinh Độc Lập đưa du khách tìm hiểu lịch sử Việt Nam hiện đại qua kiến trúc, các phòng chức năng và hiện vật trưng bày. Trong khi đó, khu Chợ Lớn mở ra góc nhìn về tín ngưỡng và đời sống văn hóa của cộng đồng người Hoa.

Tùy thời gian lưu trú, du khách có thể chọn tuyến tham quan các công trình gần nhau ở trung tâm trong một ngày hoặc dành thêm thời gian khám phá văn hóa cộng đồng tại Chợ Lớn.

Dinh Độc Lập mang dấu ấn kiến trúc đặc trưng, gắn với nhiều dấu mốc lịch sử Việt Nam - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Dinh Độc Lập thu hút du khách quốc tế nhờ giá trị lịch sử và kiến trúc đặc trưng của TP.HCM - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Chùa Bà Thiên Hậu ở khu Chợ Lớn nổi bật với kiến trúc truyền thống của người Hoa, là điểm đến văn hóa, tín ngưỡng lâu đời tại TP.HCM - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Du lịch MICE: Vươn tầm vị thế, kết nối tương lai

TP.HCM có lợi thế phát triển du lịch MICE, kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị, triển lãm với tham quan và trải nghiệm.

Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) tại Phú Mỹ Hưng là địa điểm tổ chức nhiều hội chợ, triển lãm, sự kiện. Các đoàn khách có thể kết hợp lịch làm việc với khám phá ẩm thực, đô thị và sông nước, tùy quỹ thời gian.

Sau sự kiện, du khách có thể trải nghiệm buýt sông số 1 của Saigon Waterbus, tuyến kết nối bến Bạch Đằng với Linh Đông, ngắm TP.HCM từ sông Sài Gòn. Tuyến hoạt động hằng ngày, kể cả ngày lễ; nên kiểm tra giờ khởi hành trên website đơn vị vận hành trước chuyến đi.

TP.HCM là điểm đến của các sự kiện MICE quy mô lớn, kết hợp hội họp, lưu trú và trải nghiệm đô thị - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Đến TP.HCM dự hội nghị, du khách có thể nối dài hành trình bằng ẩm thực, mua sắm và khám phá thành phố - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Từ hội nghị đến biển Vũng Tàu, rừng xanh Cần Giờ

Muốn đổi không khí, du khách có thể đến Bãi Sau dọc đường Thùy Vân (Vũng Tàu) để tắm biển, dạo chơi và thưởng thức hải sản; hoặc chọn Hồ Tràm với các bãi biển, khu nghỉ dưỡng phù hợp cho kỳ nghỉ cuối tuần.

Yêu thiên nhiên, du khách có thể khám phá rừng ngập mặn Cần Giờ, Khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận năm 2000. Khu du lịch sinh thái Vàm Sát có các hoạt động tham quan rừng, tìm hiểu động vật hoang dã. Du khách nên kiểm tra lịch hoạt động và dịch vụ trước khi đi.

Từ biển Vũng Tàu, Hồ Tràm đến rừng ngập mặn Cần Giờ, mỗi điểm đến có đặc trưng và thời gian di chuyển riêng. Du khách nên bố trí lịch trình phù hợp để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.

Buýt sông góp phần đa dạng sản phẩm du lịch TP.HCM - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Buýt sông Sài Gòn đưa du khách ngắm cảnh đô thị từ sông, kết nối các điểm đến dọc sông Sài Gòn - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Len giữa những tán đước, du khách có thể khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng của Cần Giờ - Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Bãi Sau, Vũng Tàu thu hút du khách đến tắm biển, dạo bờ biển và thưởng thức hải sản trong những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Sau sáp nhập, vùng biển Vũng Tàu trở thành một phần trong không gian du lịch rộng mở của TP.HCM, bổ sung lợi thế phát triển du lịch biển và nghỉ dưỡng - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Du lịch y tế: Kết hợp khám chữa bệnh và dịch vụ hỗ trợ

Du lịch y tế kết nối dịch vụ khám chữa bệnh với lưu trú, vận chuyển và hỗ trợ người bệnh, thay vì xem bệnh viện như một điểm tham quan thông thường.

Bệnh viện FV và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM là những địa chỉ có thể tìm hiểu về dịch vụ khám sức khỏe, điều trị chuyên sâu. Việc lựa chọn cần căn cứ vào chuyên khoa, tình trạng sức khỏe, chi phí và nhu cầu cụ thể.

Một chương trình du lịch y tế cần tính đến hồ sơ bệnh án, ngôn ngữ, thời gian hồi phục và sự phối hợp giữa cơ sở y tế với đơn vị hỗ trợ. Hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan chỉ nên bố trí khi phù hợp với tình trạng người bệnh và hướng dẫn y tế. Du khách nên liên hệ trực tiếp bệnh viện để xác nhận lịch khám, chi phí và hồ sơ cần chuẩn bị trước khi khởi hành.

TP.HCM phát triển các tour du lịch sức khỏe, kết hợp khám chữa bệnh, chăm sóc thể chất và nghỉ dưỡng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Hành trình khám phá TP.HCM thêm trọn vẹn khi du khách thư giãn với một gói massage, phục hồi sức khỏe sau chuyến đi - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

5 nhóm sản phẩm “Sống động từng trải nghiệm” mở ra nhiều lựa chọn khám phá TP.HCM, từ ẩm thực, di sản đến MICE, biển đảo và du lịch sức khỏe. Du khách nên chọn điểm đến theo thời gian lưu trú, đồng thời kiểm tra lịch hoạt động và thông tin dịch vụ trước chuyến đi.

Ngày 14-10, Sở Du lịch TP.HCM công bố chương trình quảng bá du lịch với chủ đề “Sống động từng trải nghiệm”, tập trung vào 5 nhóm sản phẩm chủ lực: ẩm thực, văn hóa - di sản, MICE, sông nước - biển đảo và du lịch y tế, phát huy lợi thế tài nguyên sau khi mở rộng không gian phát triển.

Bạn đánh giá thế nào về 5 nhóm sản phẩm mới của du lịch TP.HCM (du lịch sông nước và biển đảo; du lịch di sản văn hóa; du lịch MICE; du lịch y tế; du lịch ẩm thực)? Theo bạn, TP.HCM nên làm gì để trở thành trung tâm du lịch có sức hấp dẫn hàng đầu trong nước và khu vực? Mời bạn gửi bài chia sẻ về hòm thư dulich@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài được xuất bản. Báo Tuổi Trẻ cảm ơn bạn.