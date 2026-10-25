Sức sống mới của siêu đô thị: Tân Định có gì mà du khách nói 'phải check-in' khi tới TP.HCM?

Du khách trong một sáng cuối tuần tại "nhà thờ màu hồng" Tân Định - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phường Tân Định (TP.HCM) vừa được tạp chí du lịch quốc tế Time Out xếp ở vị trí thứ 12 trong top 40 khu phố "chất" nhất thế giới năm 2026, đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng này.

Tại Tân Định, những công trình kiến trúc đặc trưng, hàng quán lâu đời và hoạt động thương mại gắn với đời sống bản địa đang góp phần biến khu vực này thành điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế, mở ra cơ hội để các giá trị sẵn có của đô thị trở thành sản phẩm du lịch.

Du khách thấy gì quanh khu Tân Định?

Với nhiều du khách, nhà thờ Tân Định là điểm check-in không thể thiếu khi tới TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cũng như bao du khách quay lại TP.HCM, Aisyah (27 tuổi, đến từ Malaysia), cùng nhóm bạn cho biết cô đã tới TP.HCM vào năm 2018, tuy nhiên mọi thứ thay đổi rất nhanh. Lý do đầu tiên ghé đến là vì độ "hot' của nhà thờ Tân Định màu hồng trên mạng xã hội. Nhưng sau khi tìm hiểu, nơi đây có lý do để cô dành riêng 1 ngày khám phá.

Aisyah cho biết cô cùng hội bạn đã lên kế hoạch và lịch trình rất cụ thể.

"8h sáng chúng tôi sẽ chụp ảnh check-in ở nhà thờ, vì khá sớm nên sẽ không phải chờ đợi hay có quá nhiều người. Sau đó, chúng tôi sẽ đi dọc về khu chợ Tân Định để ăn sáng và mua một số sản phẩm địa phương", cô nói, đồng thời cho biết sẽ ghé qua các cửa hàng lưu niệm mang phong cách trẻ trung hơn dọc tuyến phố này cũng như check-in 1 - 2 quán cà phê nếu cảm thấy mệt hoặc bắt gặp trời mưa.

Trong hành trình khám phá TP.HCM, Carlie và Kane, hai du khách đến từ NewZealand, cho biết họ thường tìm kiếm gợi ý du lịch trên Instagram, TikTok và ChatGPT.

"Nhà thờ Tân Định là một trong những địa điểm khiến cả hai yêu thích nhờ kiến trúc nổi bật và màu hồng đặc trưng. Vì vậy, nó thành một địa chỉ mà chúng tôi nói với nhau rằng phải đến khi tới thành phố này", Carlie nói.



Trước đó, họ đã trải nghiệm tham quan thành phố bằng xe máy vào buổi tối, thưởng thức bánh mì vào bữa sáng và dự định thử thêm nhiều loại cà phê Việt Nam. "Nhưng tất cả trải nghiệm địa phương chúng tôi tìm kiếm đều ở đây (Tân Định), nên chúng tôi thấy thành phố này rất tuyệt vời, vì cả trải nghiệm địa phương và dịch vụ đều có thể hòa hợp tới vậy", Carlie chia sẻ thêm.

"TP.HCM gây ấn tượng với chúng tôi bởi nhịp sống nhộn nhịp, kiến trúc có những nét ảnh hưởng từ Pháp và châu Âu, cùng sự thân thiện của người dân. So sánh với Bali hay California, chúng tôi cảm nhận TP.HCM có sức sống riêng và mang lại cơ hội trải nghiệm văn hóa địa phương rõ nét hơn", Carlie nói.

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, lấy nhà thờ Tân Định làm tâm điểm, hệ sinh thái dịch vụ trong bán kính 1km đang phát triển vô cùng nhộn nhịp. Hàng loạt quán cà phê và nhà hàng thuộc phân khúc trung và cao cấp liên tục mọc lên nhằm đón đầu dòng khách tham quan.

Hàng quán khai thác tối ưu lợi thế 'viral'

Đáng chú ý, các cơ sở này tập trung khai thác sâu vào trải nghiệm bản địa: từ văn hóa cà phê sữa, cà phê trứng đến các món đặc sản địa phương, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tìm hiểu văn hóa ẩm thực của du khách quốc tế.



Tọa lạc ngay trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định), đối diện nhà thờ màu hồng, quán cà phê Sense Tea là một ví dụ sinh động cho thấy sức hút của di sản kiến trúc đã mang lại cơ hội kinh doanh thực tế.



Dù mới mở cửa từ tháng 6, ăn theo hiện tượng "nhà thờ màu hồng" thu hút giới trẻ, quán đã nhanh chóng đón lượng khách du lịch đáng kể.

Nguyễn Phạm Hoàng Quân (20 tuổi), nhân viên tại, chia sẻ rằng khách quốc tế đi bộ qua khu vực này, đặc biệt là du khách Mỹ và Trung Quốc, chiếm phần lớn lượng khách. "Để tối ưu trải nghiệm, quán đã điều chỉnh thiết kế, trang trí thêm các khung cửa sổ hướng ra mặt tiền phục vụ nhu cầu chụp ảnh, "check-in" của du khách", Quân nói.

Du khách mua sắm tại ngôi chợ trăm năm tuổi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Không chỉ những cơ sở kinh doanh mới, các hàng quán đã hoạt động nhiều năm tại Tân Định cũng ghi nhận sự thay đổi về lượng khách.



Cô Nguyễn Thị Thu Hà, 65 tuổi, chủ quán bún bò Mạ ơi tại số 59 Thạch Thị Thanh, phường Tân cho biết đã bán hàng trên con đường này từ năm 2009 và thuê mặt bằng hiện tại được 10 năm.

Theo cô Hà, khoảng 2-3 năm gần đây, khi khu vực quanh nhà thờ Tân Định được nhiều người biết đến hơn, quán bắt đầu đón thêm khách từ các địa phương khác và khách quốc tế, đặc biệt là khách Hàn Quốc. Một số người tìm đến ăn uống rồi chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội, góp phần giúp quán tiếp cận thêm khách hàng.

Lượng bán trước đây khoảng 50 tô bún bò mỗi ngày, nay tăng lên khoảng 70-80 tô. Quán chủ yếu phục vụ khách ăn trực tiếp, không kinh doanh qua các ứng dụng giao hàng.

Cô Hà cho biết phần lớn khách nội địa phản hồi tích cực về món ăn, còn khách quốc tế cũng có những đánh giá tốt.

Hồi tháng 7-2026, chợ Tân Định làm lễ kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển chợ Tân Định (TP.HCM), nhiều công trình như vòi nước uống miễn phí, tranh bích họa, mái vòm... đã được khánh thành, góp phần tạo diện mạo mới cho ngôi chợ lịch sử.

Ông Lê Quang Thiện - Phó giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định - cho biết qua đo đếm, chợ có thể xem xét vận động người bán đồng loạt giảm giá thường xuyên hơn, có thể mỗi quý một lần, để mang lại nét mới lạ, tạo thêm điểm nhấn để chợ được quảng bá tốt hơn, khách hàng biết đến nhiều hơn và cũng giúp doanh số bán hàng tăng tốt.

Thế giới đang khai thác giá trị bản địa làm du lịch thế nào? Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, nhiều khu phố trở thành điểm đến du lịch không phải nhờ được xây dựng mới, mà nhờ biết khai thác những giá trị thương mại, văn hóa và đời sống vốn có để tạo trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Tại Kyoto (Nhật Bản), khu chợ Nishiki có lịch sử khoảng 400 năm, với hơn 100 gian hàng trên con phố dài khoảng 400m, chuyên bán thực phẩm, gia vị và đặc sản địa phương. Sức hút của khu chợ không chỉ đến từ ẩm thực, mà còn từ cơ hội để du khách quốc tế khám phá văn hóa ăn uống của người Kyoto, người dân vẫn giữ hoạt động mua bán truyền thống song song với du lịch. Trong khi đó, Kappabashi ở Tokyo cho thấy một khu phố không cần quy mô lớn để tạo dấu ấn. Với khoảng 170 cửa hàng chuyên bán dụng cụ nhà bếp, đồ gốm và các mô hình thức ăn bằng nhựa, nơi đây vừa phục vụ đầu bếp, chủ nhà hàng, vừa thu hút khách nước ngoài tìm mua những món quà đặc trưng của Nhật Bản. Sự chuyên biệt tạo ra lý do để du khách tìm đến thay vì chỉ ghé qua một khu mua sắm thông thường. Khu phố Seongsu (Seoul, Hàn Quốc) từng là nơi có nhiều nhà xưởng, kho hàng và cơ sở sản xuất, trong đó có nghề làm giày thủ công. Sau này, những không gian cũ được tận dụng lại thành quán cà phê, cửa hàng, phòng trưng bày, flagship store và các cửa hàng pop-up. Điều khiến Seongsu được chú ý là khu phố luôn có cảm giác đang thay đổi. Người ta có thể đến một lần vì một quán cà phê, lần sau quay lại vì một cửa hàng mới hoặc một sự kiện khác. Nhưng bên dưới những thay đổi đó vẫn còn dấu vết của khu công nghiệp cũ.