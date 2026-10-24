Sức sống mới của siêu đô thị: ‘Chặt hẻm’ đi uống cà phê, khách vẫn đến đông

Du khách tới quán cà phê núp hẻm vừa uống cà phê, vừa trải nghiệm mua sắm đồ lưu niệm - Ảnh: THẾ KIỆT

Những con hẻm TP.HCM đang trở thành điểm đến của các thương hiệu cà phê, kể cả chuỗi lớn vốn chỉ chuộng "mặt tiền", góc phố khu vực trung tâm.

Xu hướng cà phê, quán xá "núp hẻm" đang mở ra góc nhìn mới về cách khai thác không gian đô thị để tạo lợi thế kinh doanh và gia tăng sức hút du lịch.

Trải nghiệm cà phê dành cho người "chịu khó"

Một con hẻm nhỏ, vài khúc quanh và một quán cà phê không có biển hiệu quá nổi bật. Với nhiều du khách trẻ, hành trình tìm đến những địa điểm như vậy đôi khi thú vị không kém việc thưởng thức một ly cà phê.

Quán AM:PM Café nằm trong hẻm trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành - Ảnh: THẾ KIỆT

Nắm bắt được tâm lý này, AM:PM Café của anh Lâm Anh Vũ (nằm trong hẻm trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành), được thiết kế theo mô hình pop-up store linh hoạt, vừa bán cà phê vừa tổ chức các hoạt động trải nghiệm sản phẩm.

Anh Vũ chia sẻ trước đây quán từng nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Cư Trinh với chi phí cao nhưng diện tích lại hạn chế. Chuyển tới địa chỉ mới dù phải qua 2-3 "chặt hẻm" mới tới nơi, quán vẫn thu hút lượng khách ổn định nhờ hiệu ứng truyền miệng và sự lan tỏa trên mạng xã hội.

Theo anh Vũ, lựa chọn không gian trong hẻm giúp quán tạo ra cảm giác tách biệt với phố thị ồn ào, mang lại cho khách hàng một "trải nghiệm độc bản" - Ảnh: THẾ KIỆT

Với anh, giới trẻ TP.HCM rất "chịu khó" săn tìm những địa điểm mới lạ. "Ẩn mình không có nghĩa là hạn chế khả năng phục vụ. Mặt bằng trong hẻm giúp chúng mình có diện tích rộng rãi hơn, đón được nhiều khách hơn và tích hợp thêm các dịch vụ như workshop hay bán đồ lưu niệm theo mùa," anh Vũ cho biết.

Theo ghi nhận, trong phạm vi khoảng 100m, hiện không chỉ có quán cà phê này, hẻm số 17 Lê Thị Riêng đã có đủ loại dịch vụ đáp ứng mọi yêu cầu của du khách: từ cà phê, quần áo, shop lưu niệm, làm nails và thậm chí là gội đầu, massage,...

Bên cạnh nhóm khách trẻ nội địa, quán còn đón lượng khách quốc tế đáng kể, chiếm khoảng 40% trong tổng số 30-40 lượt khách mỗi ngày vào giờ cao điểm.

Không chỉ người kinh doanh thấy tiềm năng từ các con hẻm, du khách cũng coi đây là phần hấp dẫn trong hành trình khám phá.

Nico Schmelzle (25 tuổi, du khách Đức) cùng nhóm bạn khám phá những trải nghiệm bản địa trong ngày cuối du lịch TP.HCM - Ảnh: THẾ KIỆT

Nico Schmelzle (25 tuổi, du khách Đức) thường cùng bạn bè tản bộ qua các con hẻm nối giữa những điểm tham quan lớn để tìm quán cà phê. Nhóm còn dùng Google Maps gõ từ khóa bằng tiếng Việt thay vì tiếng Anh.

Với Nico, những không gian nằm sâu trong hẻm đem lại cảm giác dễ chịu hơn hẳn sự ồn ào ngoài đường lớn.

"So với Hà Nội, tôi thấy TP.HCM có phần hiện đại và nhộn nhịp hơn, nhưng chính những góc nhỏ bình yên này lại tạo nên sức hút riêng biệt. Sự hấp dẫn ấy đôi khi không đến từ kiến trúc cầu kỳ, mà nằm ở chính con đường dẫn vào quán và nhịp sinh hoạt đời thường của người dân xung quanh", anh nói

Nhẹ gánh mặt bằng, thêm một trải nghiệm địa phương

Cũng tận dụng lợi thế về chi phí mặt bằng, chị Nguyễn Ngọc Phương Uyên, chủ Tiệm cà phê Vơi (nằm trong hẻm đường Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc), cho biết chi phí mặt bằng hiện tại thấp hơn từ 1/3 đến 1/4 so với mặt tiền.

Tiệm cà phê Vơi lại mang phong cách hoài cổ, nhẹ nhàng, ưu tiên tệp khách thường xuyên quay lại để đọc sách và làm việc - Ảnh: THẾ KIỆT

Khoản tiết kiệm này giúp quán có thêm ngân sách đầu tư vào chất lượng đồ uống, trải nghiệm khách hàng, truyền thông và đãi ngộ nhân viên, từ đó duy trì mức giá hợp lý. Ý tưởng mở quán bắt nguồn từ nhu cầu cá nhân: tìm một nơi đủ yên tĩnh để đọc sách, làm việc và trò chuyện.

Khu vực Kỳ Đồng vốn nổi tiếng với nhiều hàng quán lâu đời. "Cách vài bước chân là tiệm miến gà Kỳ Đồng, đối diện cũng có quán mì lâu năm. Du khách đến trải nghiệm ẩm thực địa phương thường tiện ghé qua quán mình, nhất là cuối tuần", chị Uyên chia sẻ.

Nhờ lợi thế cộng hưởng từ các hàng quán xung quanh, Tiệm cà phê Vơi không phải "tự mình gánh vác toàn bộ" việc thu hút khách. Hiện khoảng 70% khách của Vơi là khách quen đến hằng ngày hoặc hằng tuần, phần còn lại là khách vãng lai, chủ yếu được biết tới nhờ mạng xã hội, review trên Google Maps,...

Mảng xanh tại Tiệm cà phê của chị Uyên cũng là một trong những điểm hút khách trẻ - Ảnh: THẾ KIỆT

Thực khách ăn uống gần đó có thể ghé uống cà phê, và ngược lại, khách của quán lại có thêm gợi ý ăn uống. Sự xuất hiện của những quán cà phê có gu riêng giúp kéo dài thời gian lưu lại của du khách, tạo lý do để họ quay lại khu phố.

Nguyễn Thúy Hiền (26 tuổi, du khách từ Hà Nội) chia sẻ rằng trải nghiệm một thành phố không nhất thiết phải là ghé thăm các danh thắng nổi tiếng. "Đôi khi chỉ cần một chỗ ngồi dễ chịu, giá cả hợp lý để cảm nhận đời sống thường nhật đã là điều tuyệt vời", chị nói.

Theo đó, đây cũng là "công thức" chị thường áp dụng khi đi du lịch tại nước ngoài như Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc. Trung bình trong khoảng 5 ngày du lịch, chị thường dành riêng 1 ngày cho những trải nghiệm mà người dân địa phương cũng thường làm.

"Những quán núp hẻm nhìn bên ngoài đơn sơ nhưng bên trong lại là một không gian hoàn toàn khác. Mình thích cảm giác tự tay 'khai phá' những góc nhỏ như vậy hơn là đến các địa điểm đã quá quen thuộc", Hiền nói.

Kinh tế hẻm là dư địa mới cho kinh doanh và du lịch đô thị Theo nghiên cứu khoa học Hệ sinh thái nhân văn và văn hóa hẻm trong xây dựng thương hiệu du lịch đô thị TP.HCM của TS Nguyễn Thu Cúc, giảng viên khoa du lịch, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, thành phố có khoảng 4.000 con hẻm với cấu trúc phân tầng đặc trưng, gồm hẻm chính và các hẻm nhánh. Theo đó, nghiên cứu chỉ ra rằng các con hẻm còn lưu giữ những nét văn hóa đời thường của đô thị, bên cạnh không gian cư trú, sinh hoạt và kinh doanh. Đặt trong bối cảnh du lịch đô thị, sức hút của một thành phố không chỉ đến từ di sản vật thể mà còn từ "bầu không khí đô thị" kết hợp giữa không gian, con người và các hoạt động thường nhật. Với đặc trưng đó, các mô hình kinh doanh nằm trong hẻm có thể trở thành nguồn tài nguyên góp phần tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn riêng cho du lịch TP.HCM. Vì thế không chỉ những quán cà phê độc lập, một số thương hiệu lớn cũng bắt đầu khai thác lợi thế của vị trí này. Đầu tháng 9-2026, Starbucks Việt Nam đưa vào hoạt động cửa hàng tại số 2/36 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP.HCM. Đây là cửa hàng đầu tiên của chuỗi tại TP.HCM được giới thiệu theo mô hình "hidden store" - cửa hàng ẩn trong hẻm, khác với cách bố trí quen thuộc tại các trục đường lớn, trung tâm thương mại hay khu văn phòng. Một chuỗi cà phê đặc sản khác - Every Half Coffee cũng lần đầu gia nhập thị trường năm 2021 với cửa hàng và xưởng rang tại địa chỉ 232/23 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu. Đây cũng là điểm khởi đầu của 44 cửa hàng khác hiện đang hoạt động tại nhiều địa phương, trong đó có 35 cửa hàng ở TP.HCM.