Tràng An vào Top 100 di sản địa chất thế giới

Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: SỞ DU LỊCH NINH BÌNH

Ngày 12-11, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) vừa công bố danh sách 100 địa điểm di sản địa chất IUGS lần thứ ba. Trong đó, "Karst nhiệt đới Tràng An" (Trang An Tropical Karst) của Việt Nam đã vinh dự được ghi danh ở nhóm di sản địa chất về địa mạo và các quá trình địa chất đang diễn ra.

Theo đánh giá của IUGS, Tràng An là "hình mẫu được biết đến rộng rãi nhất trên thế giới về cảnh quan karst nhiệt đới từng bị biển xâm nhập và nay đã nổi trên đất liền".

Sở hữu hệ thống địa hình đặc sắc hình thành qua quá trình tiến hóa địa chất kéo dài hơn 250 triệu năm, nơi đây hội tụ các dãy núi đá vôi dạng nón, dạng tháp, thung lũng kín, vùng trũng karst cùng mạng lưới hang động ngầm có nhiều thành tạo thạch nhũ phong phú.

Đặc biệt, Tràng An còn lưu giữ nguyên vẹn những dấu tích của các giai đoạn biển tiến, biển thoái trong quá khứ như ngấn ăn mòn trên vách đá, nền mài mòn do sóng, trầm tích bãi biển và tích tụ vỏ sinh vật biển.

Những bằng chứng quý giá này góp phần làm sáng tỏ lịch sử biến động mực nước biển, quá trình tiến hóa cảnh quan và sự thay đổi môi trường tự nhiên qua các thời kỳ địa chất.

Bên cạnh giá trị địa chất, khu vực này còn là kho tàng khảo cổ học quan trọng, phản ánh lịch sử cư trú và quá trình thích ứng bền bỉ của con người trước những biến đổi khắc nghiệt của khí hậu, môi trường trong suốt hàng chục nghìn năm.

Những dấu tích của các giai đoạn biển tiến, biển thoái trong quá khứ như ngấn ăn mòn trên vách đá ở danh thắng Tràng An - Ảnh: SỞ DU LỊCH NINH BÌNH

Trước đó, vào năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Không chỉ mang giá trị nổi bật toàn cầu, Tràng An còn được UNESCO đánh giá là mô hình kiểu mẫu trên thế giới trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, bảo đảm lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, việc IUGS tiếp tục ghi danh Tràng An vào năm 2026 không chỉ khẳng định giá trị khoa học địa chất tầm cỡ quốc tế, mà còn ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của địa phương trong công tác bảo tồn di sản và tạo sinh kế cho cộng đồng.

Đây sẽ là cơ hội vàng để Ninh Bình nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch thế giới, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản.