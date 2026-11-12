Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Tràng An vào Top 100 di sản địa chất thế giới

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình) vừa chính thức được Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) ghi danh vào danh sách 100 địa điểm di sản địa chất toàn cầu lần thứ ba.

Tràng An lọt Top 100 di sản địa chất thế giới - Ảnh 1.

Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: SỞ DU LỊCH NINH BÌNH

Ngày 12-11, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) vừa công bố danh sách 100 địa điểm di sản địa chất IUGS lần thứ ba. Trong đó, "Karst nhiệt đới Tràng An" (Trang An Tropical Karst) của Việt Nam đã vinh dự được ghi danh ở nhóm di sản địa chất về địa mạo và các quá trình địa chất đang diễn ra.

Theo đánh giá của IUGS, Tràng An là "hình mẫu được biết đến rộng rãi nhất trên thế giới về cảnh quan karst nhiệt đới từng bị biển xâm nhập và nay đã nổi trên đất liền".

Sở hữu hệ thống địa hình đặc sắc hình thành qua quá trình tiến hóa địa chất kéo dài hơn 250 triệu năm, nơi đây hội tụ các dãy núi đá vôi dạng nón, dạng tháp, thung lũng kín, vùng trũng karst cùng mạng lưới hang động ngầm có nhiều thành tạo thạch nhũ phong phú.

Đặc biệt, Tràng An còn lưu giữ nguyên vẹn những dấu tích của các giai đoạn biển tiến, biển thoái trong quá khứ như ngấn ăn mòn trên vách đá, nền mài mòn do sóng, trầm tích bãi biển và tích tụ vỏ sinh vật biển.

Những bằng chứng quý giá này góp phần làm sáng tỏ lịch sử biến động mực nước biển, quá trình tiến hóa cảnh quan và sự thay đổi môi trường tự nhiên qua các thời kỳ địa chất.

Bên cạnh giá trị địa chất, khu vực này còn là kho tàng khảo cổ học quan trọng, phản ánh lịch sử cư trú và quá trình thích ứng bền bỉ của con người trước những biến đổi khắc nghiệt của khí hậu, môi trường trong suốt hàng chục nghìn năm.

Tràng An lọt Top 100 di sản địa chất thế giới - Ảnh 2.

Những dấu tích của các giai đoạn biển tiến, biển thoái trong quá khứ như ngấn ăn mòn trên vách đá ở danh thắng Tràng An - Ảnh: SỞ DU LỊCH NINH BÌNH

Trước đó, vào năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Không chỉ mang giá trị nổi bật toàn cầu, Tràng An còn được UNESCO đánh giá là mô hình kiểu mẫu trên thế giới trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, bảo đảm lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, việc IUGS tiếp tục ghi danh Tràng An vào năm 2026 không chỉ khẳng định giá trị khoa học địa chất tầm cỡ quốc tế, mà còn ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của địa phương trong công tác bảo tồn di sản và tạo sinh kế cho cộng đồng.

Đây sẽ là cơ hội vàng để Ninh Bình nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch thế giới, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản.

Tràng An lọt Top 100 di sản địa chất thế giới - Ảnh 3.Danh thắng Tràng An trở thành Di sản thế giới

TTO - Thông tin từ Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT&DL) cho biết 15g57 chiều 23-6 (giờ Việt Nam) Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã chính thức ghi danh quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Binh) vào danh mục Di sản thế giới trong phiên họp diễn ra tại Doha (Qatar).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÀNH NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: di sản địa chất ninh bình Tràng An Danh thắng Tràng An

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất