Du khách ghé thăm Tam Cốc - Bích Động - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, ngày 16-11, Tổ kiểm tra của Sở phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh trực tiếp làm việc với Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động để nắm bắt tình hình, kiểm tra hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan đến phản ánh lái đò kéo tay, xin tiền boa của du khách.

Ban Quản lý báo cáo vẫn có tình trạng một số người lái đò có biểu hiện xin tiền boa, gây phiền hà cho du khách.

Đơn vị cũng đã triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế phục vụ khách du lịch.

Đối với vụ việc đang được phản ánh trên mạng xã hội, qua rà soát dữ liệu camera giám sát tại khu vực bến thuyền và tuyến tham quan, đến thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận hình ảnh thể hiện hành vi người lái đò chạy theo, kéo tay hoặc xin tiền boa của du khách như nội dung phản ánh.

Sở Du lịch và BQL Khu du lịch đã liên hệ, đề nghị cá nhân đăng tải thông tin cung cấp hình ảnh, video và tài liệu liên quan để phục vụ xác minh, tuy nhiên đến nay chưa nhận được tài liệu bổ sung.

Với những thông tin, tài liệu hiện có, chưa đủ căn cứ để xác định, kết luận hành vi vi phạm của người lái đò trong vụ việc cụ thể được phản ánh trên mạng xã hội.

Sở Du lịch chia sẻ với những trải nghiệm chưa tốt của du khách, đồng thời xác định đây là vấn đề cần nghiêm túc nhìn nhận, không né tránh và phải có giải pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý, phục vụ khách du lịch.

Sở Du lịch tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xác minh, làm rõ vụ việc. Trường hợp xác định có vi phạm, sẽ yêu cầu xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đồng thời, Sở Du lịch yêu cầu BQL Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phục vụ khách, nhất là đội ngũ người lái đò; quán triệt nguyên tắc tiền boa hoàn toàn tự nguyện; tuyên truyền, tập huấn kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho người lao động.

Sở Du lịch khẳng định quan điểm không bao che, dung túng cho các hành vi tiêu cực trong hoạt động du lịch; kiên quyết chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi có đủ căn cứ.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO ghi danh năm 2014, là một trong những điểm đến tiêu biểu, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Năm 2025, Tam Cốc - Bích Động được nền tảng du lịch toàn cầu TripAdvisor vinh danh trong hệ thống giải thưởng Travellers’ Choice, thuộc nhóm 10% điểm đến được du khách yêu thích trên thế giới. Năm 2026, khu du lịch tiếp tục được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh tại VITA Awards ở hạng mục "Điểm du lịch đi đầu trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống". Đặc biệt, Quần thể danh thắng Tràng An được TripAdvisor trao danh hiệu Travellers’ Choice Best of the Best 2025, thuộc nhóm 1% điểm đến tốt nhất thế giới.