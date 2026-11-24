Người dân TP.HCM háo hức tham quan Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP.HCM trong Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: ÁI NHÂN



Sáng 24-11, hàng trăm người dân TP.HCM tập trung về Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP.HCM tại khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM) để xem triển lãm Quy hoạch tổng thể TP.HCM khiến không khí tại đây nhộn nhịp.

Triển lãm Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm mở cửa phục vụ người dân và doanh nghiệp trong 1 tháng kể từ ngày 23-11.

Không gian trưng bày triển lãm được bố trí qua các tầng, cụ thể:

Tầng 1: Trình chiếu 26 bản vẽ, sơ đồ và hình ảnh quy hoạch tổng thể;

Tầng 2: Lịch sử phát triển đô thị và bản đồ quy hoạch các địa phương cùng nghị quyết Bộ Chính trị.

Tầng 3: Khu vực tương tác tra cứu thông tin 168 đơn vị hành chính và các dự án tiêu biểu;

Tầng 4: Không gian hội nghị, hội thảo chuyên đề.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh (áo trắng) cùng gia đình trải nghiệm với ki ốt chụp ảnh 3D cùng các công trình biểu tượng của TP.HCM - Ảnh: ÁI NHÂN

Tại các tầng còn có các màn hình cảm ứng để người dân có thể tra cứu thông tin, bản đồ cũng như các văn bản pháp lý về quy hoạch tổng thể.

Tại khu vực tầng 2 có màn hình led lớn chiếu clip lịch sử phát triển đô thị, quy hoạch TP.HCM qua các thời kỳ. Tại khu vực này cũng bố trí các ki ốt thông minh giúp người tham quan tương tác, xem các đoạn clip tư liệu; các ki ốt chụp hình lưu niệm với các công trình biểu tượng của TP...

Đặc biệt tầng 3 còn có khu vực cho các trẻ em và bạn trẻ trải nghiệm vẽ hình và hiển thị trên màn hình led các bức hình vẽ của các bạn trẻ khiến nhiều bạn trẻ, trẻ em thích thú.

Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP.HCM có quy mô 5 tầng, cao hơn 30m. Công trình vừa chính thức mở cửa đón khách từ ngày 23-11 phục vụ triển lãm Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm - Ảnh: MINH HÒA

Chị Trần Ngọc Chi (ngụ TP.HCM) cho biết nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, gia đình được nghỉ lễ nên chị đưa các con đến trung tâm triển lãm tham quan, trải nghiệm. Tại đây có nhiều hoạt động vui chơi, vẽ tranh và trải nghiệm dành riêng cho trẻ em, khiến các bé vô cùng thích thú.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (ngụ TP.HCM) chia sẻ chồng chị là kiến trúc sư nên cả gia đình rất háo hức khi trung tâm triển lãm đi vào hoạt động. Dịp này, chị cùng chồng đưa các con đến tham quan để tận mắt tìm hiểu về kiến trúc và có thêm những trải nghiệm thực tế.

"Hôm nay đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam nên gia đình đưa các cháu đến đây để tìm hiểu, trải nghiệm về kiến trúc, qua đó truyền cảm hứng và khơi gợi niềm đam mê với nghề kiến trúc.

Chúng tôi cũng mong muốn vun đắp cho các con tình yêu, sự gắn bó với TP.HCM, để sau này khi trưởng thành, các cháu có thể đóng góp sức mình xây dựng thành phố ngày càng phát triển, hiện đại hơn", chị Linh bày tỏ.

Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP.HCM có diện tích sàn khoảng 18.000m², tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỉ đồng. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động triển lãm trưng bày, triển lãm quy hoạch kiến trúc đô thị của thành phố, tổ chức hội nghị - sự kiện lớn và làm không gian giao lưu, tìm hiểu thông tin cho giới chuyên môn, doanh nghiệp, người dân và du khách - Ảnh: ÁI NHÂN

Một số hình ảnh người dân tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể TP.HCM:

Bạn trẻ chăm chú xem bản đồ quy hoạch của TP.HCM trong tương lai - Ảnh: ÁI NHÂN

Trải nghiệm xem clip về lịch sử phát triển đô thị và bản đồ quy hoạch các địa phương - Ảnh: ÁI NHÂN

Khu vực ở tầng 3 bố trí nơi để trẻ em trải nghiệm vẽ tranh và đưa vào trình chiếu màn hình led - Ảnh: ÁI NHÂN

Các khu vực trải nghiệm theo các chủ đề cho người tham quan - Ảnh: MINH HÒA

Người dân vui vẻ xem các clip, hình ảnh các địa điểm nổi tiếng của TP.HCM - Ảnh: MINH HÒA