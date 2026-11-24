Sáng 24-11, hàng trăm người dân TP.HCM tập trung về Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP.HCM tại khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM) để xem triển lãm Quy hoạch tổng thể TP.HCM khiến không khí tại đây nhộn nhịp.
Triển lãm Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm mở cửa phục vụ người dân và doanh nghiệp trong 1 tháng kể từ ngày 23-11.
Không gian trưng bày triển lãm được bố trí qua các tầng, cụ thể:
Tầng 1: Trình chiếu 26 bản vẽ, sơ đồ và hình ảnh quy hoạch tổng thể;
Tầng 2: Lịch sử phát triển đô thị và bản đồ quy hoạch các địa phương cùng nghị quyết Bộ Chính trị.
Tầng 3: Khu vực tương tác tra cứu thông tin 168 đơn vị hành chính và các dự án tiêu biểu;
Tầng 4: Không gian hội nghị, hội thảo chuyên đề.
Tại các tầng còn có các màn hình cảm ứng để người dân có thể tra cứu thông tin, bản đồ cũng như các văn bản pháp lý về quy hoạch tổng thể.
Tại khu vực tầng 2 có màn hình led lớn chiếu clip lịch sử phát triển đô thị, quy hoạch TP.HCM qua các thời kỳ. Tại khu vực này cũng bố trí các ki ốt thông minh giúp người tham quan tương tác, xem các đoạn clip tư liệu; các ki ốt chụp hình lưu niệm với các công trình biểu tượng của TP...
Đặc biệt tầng 3 còn có khu vực cho các trẻ em và bạn trẻ trải nghiệm vẽ hình và hiển thị trên màn hình led các bức hình vẽ của các bạn trẻ khiến nhiều bạn trẻ, trẻ em thích thú.
Chị Trần Ngọc Chi (ngụ TP.HCM) cho biết nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, gia đình được nghỉ lễ nên chị đưa các con đến trung tâm triển lãm tham quan, trải nghiệm. Tại đây có nhiều hoạt động vui chơi, vẽ tranh và trải nghiệm dành riêng cho trẻ em, khiến các bé vô cùng thích thú.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (ngụ TP.HCM) chia sẻ chồng chị là kiến trúc sư nên cả gia đình rất háo hức khi trung tâm triển lãm đi vào hoạt động. Dịp này, chị cùng chồng đưa các con đến tham quan để tận mắt tìm hiểu về kiến trúc và có thêm những trải nghiệm thực tế.
"Hôm nay đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam nên gia đình đưa các cháu đến đây để tìm hiểu, trải nghiệm về kiến trúc, qua đó truyền cảm hứng và khơi gợi niềm đam mê với nghề kiến trúc.
Chúng tôi cũng mong muốn vun đắp cho các con tình yêu, sự gắn bó với TP.HCM, để sau này khi trưởng thành, các cháu có thể đóng góp sức mình xây dựng thành phố ngày càng phát triển, hiện đại hơn", chị Linh bày tỏ.
Một số hình ảnh người dân tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể TP.HCM:
Các khu vực trải nghiệm theo các chủ đề cho người tham quan - Ảnh: MINH HÒA
Người dân vui vẻ xem các clip, hình ảnh các địa điểm nổi tiếng của TP.HCM - Ảnh: MINH HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
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