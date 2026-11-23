Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 23-11, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đề nghị TP.HCM triển khai hiệu quả quy hoạch, sớm đưa các định hướng phát triển vào thực tế.

Trước đó, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, cũng có phát biểu khai mạc, nêu rõ nhiều nội dung trọng tâm trong Quy hoạch tổng thể TP.HCM, cũng như quyết tâm thực hiện quy hoạch của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

Cũng tại hội nghị, để thể hiện tinh thần quyết tâm cụ thể hóa những chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, đồng thời đưa những định hướng chiến lược của quy hoạch đi vào thực tiễn, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và các nhà đầu tư là hai tập đoàn gồm Sun Group và Intel Việt Nam cũng đã có những phát biểu cam kết đồng hành cùng TP.HCM huy động nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng và kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.

Báo Tuổi Trẻ giới thiệu một số phát biểu quan trọng tại hội nghị:

TP.HCM kêu gọi người dân, doanh nghiệp chung tay biến bản quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển thực tiễn sinh động Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong chia sẻ xây dựng TP.HCM trở thành "Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới" là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Lãnh đạo TP.HCM kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, biến bản quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển thực tiễn sinh động. Theo ông Lê Quốc Phong, tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ. Từ nền móng vững chắc hôm nay, các thế hệ mai sau tiếp nối, hoàn thiện và tự hào về TP của mình. Quy hoạch hôm nay được chính thức ban hành là kết tinh trí tuệ tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố, bạn bè trong và ngoài nước. Và sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, năng động này sẽ được tiếp tục phát huy trong quá trình cụ thể hóa, thực hiện quy hoạch. "Trong hành trình đầy thử thách nhưng cũng giàu cảm hứng, tràn đầy khát vọng, bên cạnh sự cố gắng của TP, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương bạn, đối tác quốc tế để TP sớm đạt được những mục tiêu chiến lược đã xác định", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.