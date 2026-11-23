Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - tặng hoa cho các nhà tài trợ tại hội nghị - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 23-11, tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, đại diện hai tập đoàn lớn là Sun Group và Intel Việt Nam đã chia sẻ kế hoạch đồng hành với thành phố, góp phần hiện thực hóa những định hướng phát triển chiến lược trong giai đoạn mới.

Những cam kết được đưa ra tập trung vào các lĩnh vực được xác định là động lực phát triển của siêu đô thị mới, từ hạ tầng giao thông, đô thị, văn hóa, du lịch đến công nghệ cao, bán dẫn và phát triển nguồn nhân lực.

Sun Group muốn tham gia đường sắt đô thị, đại lộ ven sông Sài Gòn

Ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), đánh giá việc công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm là sự kiện ghi dấu ấn cho một thời kỳ phát triển mới của thành phố trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

Theo ông Sơn, trên cơ sở tầm nhìn quy hoạch mới, Sun Group cùng cộng đồng doanh nghiệp đánh giá đây sẽ là một bước phát triển vượt bậc cho thành phố.

Đáng chú ý, đại diện Sun Group cho biết tập đoàn cam kết cùng các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào TP.HCM trong 5 nhóm lĩnh vực. Trước hết là phát triển hạ tầng chiến lược, gia tăng kết nối, tạo bệ phóng tăng trưởng cho TP.

Ông Sơn cho biết Sun Group cam kết phát huy năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để tham gia phát triển các công trình hạ tầng chiến lược, trong đó có các tuyến đường sắt đô thị, trục đại lộ ven sông Sài Gòn và hệ thống cầu.

Mục tiêu là góp phần hình thành hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, gia tăng kết nối các khu vực của TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận, tạo ra nhiều vùng không gian phát triển cho thành phố.

Ở lĩnh vực văn hóa, thể thao và giải trí, Sun Group cho biết sẽ đầu tư các tổ hợp quy mô lớn, đồng hành cùng mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển mới của TP.HCM.

Trong đó, tập đoàn xác định Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc là dự án trọng điểm phát triển theo định hướng này.

Ông Sơn cũng cho biết Sun Group mong muốn phát huy kinh nghiệm đầu tư, tổ chức các show diễn, trình diễn, lễ hội, thể thao, lễ hội pháo hoa và các sản phẩm nghệ thuật hàn lâm, góp phần đưa TP.HCM thành siêu đô thị có dịch vụ giải trí, thể thao mang tầm vóc quốc tế.

Du lịch và dịch vụ chất lượng cao cũng là một trong những lĩnh vực được tập đoàn đặt trọng tâm.

Theo ông Sơn, Sun Group cam kết phát huy kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, dịch vụ cao cấp để cùng thành phố xây dựng những sản phẩm, điểm đến có sức cạnh tranh quốc tế.

Tập đoàn hướng tới gia tăng sức hấp dẫn của TP, kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của du khách, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm, cơ hội kinh doanh và động lực tăng trưởng cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

Intel muốn TP.HCM nâng vị thế trong chuỗi bán dẫn toàn cầu

Bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc quan hệ chính phủ Intel Products Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cũng tại hội nghị, bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc quan hệ chính phủ của Intel Việt Nam, cho biết quy hoạch tổng thể với mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã tạo ra một lộ trình phát triển rõ ràng trong nhiều thập kỷ.

Theo đại diện Intel, đối với cộng đồng nhà đầu tư, một tầm nhìn nhất quán và dài hạn như vậy góp phần củng cố niềm tin để tiếp tục gắn bó lâu dài với TP.

Đáng chú ý, đại diện Intel cho biết quy hoạch xác định đổi mới sáng tạo phía Đông, tập trung vào công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và nghiên cứu phát triển. Đây cũng chính là những lĩnh vực Intel mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và TP.

Cụ thể, Intel đề cập ba định hướng hợp tác. Thứ nhất, nâng tầm vị thế của TP trong chuỗi bán dẫn toàn cầu và mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và bán dẫn. Intel mong muốn cùng TP, các trường đại học và đối tác chuẩn bị lực lượng lao động cho tương lai.

Thứ ba, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và môi trường xanh, hướng tới một thành phố thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhấn mạnh ý nghĩa của tầm nhìn quy hoạch dài hạn, đại diện Intel cho rằng một tầm nhìn 100 năm vượt xa vòng đời của bất kỳ dự án hay doanh nghiệp nào và cần sự chung tay bền bỉ của toàn xã hội.

"20 năm trước, Intel đã đặt niềm tin vào TP.HCM. Hôm nay, trước một tầm nhìn lớn lao, niềm tin ấy càng được củng cố", đại diện Intel nói và khẳng định: "Intel cam kết là đối tác tin cậy lâu dài của thành phố, không chỉ cho hôm nay mà cả cho các thế hệ tương lai".

Hai lĩnh vực còn lại được Sun Group đề cập là phát triển các khu đô thị hiện đại, đồng bộ gắn với giao thông công cộng và tiếp tục đầu tư hạ tầng xã hội, các công trình phục vụ cộng đồng.

Đại diện tập đoàn cho biết bên cạnh các công trình tạo động lực tăng trưởng, Sun Group cam kết dành sự quan tâm và nguồn lực tài chính, nhân sự phù hợp cho những dự án phục vụ lợi ích cộng đồng, từ công viên, quảng trường, không gian sinh hoạt cộng đồng đến các dự án chỉnh trang đô thị. Ông Trần Minh Sơn nhấn mạnh: "Giá trị cuối cùng của mọi quy hoạch, của các dự án phải được đo bằng những thay đổi tích cực trong đời sống của người dân, để mỗi người dân đều được thụ hưởng từ những sự tiến bộ này". Đại diện Sun Group cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, quyết liệt và thấu hiểu của lãnh đạo Nhà nước, các bộ, ngành và đặc biệt là lãnh đạo TP để doanh nghiệp có thể toàn tâm, toàn ý dành nguồn lực cho sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới. "Chúng tôi cũng luôn tin tưởng rằng TP.HCM trong thời gian tới sẽ trở thành một đô thị đáng sống, xứng tầm với những đô thị trong khu vực", ông Sơn nói.