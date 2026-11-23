Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 23-11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Mở đầu phát biểu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho TP.HCM mà còn là xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Ba điểm nghẽn và yêu cầu đưa quy hoạch vào cuộc sống

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chủ tịch Quốc hội đánh giá TP.HCM luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ; đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực có sức hút và sức lan tỏa ở cả vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Bản quy hoạch được công bố đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09 ngày 19-5-2026, xác định mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM trở thành khu đô thị công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ của cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn đến năm 2050, TP trở thành đô thị toàn cầu, hấp dẫn, bền vững, ngang tầm với các đô thị trên thế giới.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội lưu ý TP.HCM phải chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong chuỗi phát triển kinh tế hiện nay của cả nước.

“Ngoài nghị quyết này ra, tôi cho rằng TP.HCM phải phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong chuỗi phát triển kinh tế hiện nay của cả nước. Trong đó, TP góp phần rất quan trọng vào phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng (bên trái) và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Nguyễn Phạm Duy Trang dự hội nghị - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, để bản đồ quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công.

“Tôi nghĩ rằng bản đồ quy hoạch được công bố phải thực sự đi vào cuộc sống. Muốn đi vào cuộc sống thì khâu quyết định là tổ chức thực hiện. Thực hiện như thế nào? Thực hiện ở đâu? Ai làm? Làm lúc nào xong để có sản phẩm cho Nhân dân thụ hưởng? Đây là vấn đề hết sức quan trọng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quốc hội tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện để TP.HCM bứt phá

Từ đó, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ, chính quyền TP.HCM và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trước hết phải phổ biến, tuyên truyền nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, để thống nhất cao về nhận thức và hành động.

Đồng thời phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, HĐND TP, HĐND các xã, phường và quan trọng hơn hết là sự giám sát của người dân; thu hút tối đa nguồn lực tham gia đầu tư phát triển.

"TP.HCM cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch TP và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị TP.HCM vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị mới được Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-10-2026, để tạo đột phá trong huy động nguồn lực.

Trong đó, chú trọng mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng; thu hút các nhà đầu tư chiến lược; phát triển trung tâm tài chính quốc tế, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

“Quan trọng hơn hết là chúng ta phải phát triển các khu đô thị mới sáng, xanh, sạch, đẹp, nhà ở cho người dân. Đây là yếu tố quan trọng của TP hơn 10 triệu dân”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng.

Chủ động có giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng, ô nhiễm môi trường; phát triển kinh tế, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, theo Chủ tịch Quốc hội, TP.HCM cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm, đồng hành cùng TP.HCM Đề cập sự đồng hành của Trung ương với TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội cho biết thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm rất đặc biệt, nhiều lần về làm việc với TP, với mong muốn TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với tầm vóc của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm, đồng hành cùng TP, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù phát triển TP.HCM. Cùng với các luật nền tảng đã có như Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và trao quyền chủ động lớn hơn cho TP. “Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi để TP.HCM bứt phá phát triển, vươn lên xứng tầm”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.