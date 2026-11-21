Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Sáng 21-11, với đại đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội lần lượt thông qua 3 dự án luật quan trọng thuộc lĩnh vực y tế gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật (Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; và Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, làm rõ nhiều vấn đề lớn được cử tri và đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm.

Nghiêm cấm hoàn toàn việc lấy bộ phận cơ thể và mô không tái sinh của người dưới 18 tuổi để ghép cho người khác

Giải trình về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (gồm 7 chương, 39 điều), Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh đây là dự án luật nhận được sự quan tâm sâu sắc của xã hội, bởi gắn liền với tình thương của cha mẹ đối với con cái và sinh mạng của người bệnh đứng trước lằn ranh sinh tử.

Đối với vấn đề hiến, lấy, ghép bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi - nội dung nhận được nhiều ý kiến thảo luận nhất tại nghị trường và ngoài xã hội, Bộ trưởng khẳng định Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất giữ nguyên như quy định của luật hiện hành, không bổ sung mở rộng trong lần sửa đổi này.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan - Ảnh: QUỐC HỘI

Theo đó, luật nghiêm cấm hoàn toàn việc lấy bộ phận cơ thể và mô không tái sinh của người dưới 18 tuổi để ghép cho người khác; việc đăng ký hiến chỉ áp dụng đối với công dân từ đủ 18 tuổi trở lên nhằm bảo đảm người hiến có đầy đủ năng lực, nhận thức và hoàn toàn tự nguyện.

Luật chỉ giữ lại duy nhất trường hợp người dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh (như tế bào gốc tạo máu) để cứu chữa cho anh ruột, chị ruột, em ruột mắc các bệnh về máu ác tính hoặc bệnh máu bẩm sinh nặng khi không có người hiến trưởng thành phù hợp.

Để bảo vệ tối đa quyền lợi của trẻ em, hoạt động này bị ràng buộc bởi hàng loạt điều kiện nghiêm ngặt: phải có sự đồng ý của chính trẻ em đó và văn bản đồng ý của cả cha đẻ, mẹ đẻ; trẻ và cha mẹ phải được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe và đánh giá tâm lý, xã hội phù hợp với độ tuổi.

Đồng thời việc lấy mô chỉ được thực hiện khi có văn bản đồng ý của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở chấp thuận của Hội đồng tư vấn lấy, ghép mô có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em hoặc tổ chức bảo vệ quyền trẻ em.

Chỉ cần người hiến hoặc cha mẹ có biểu hiện không đồng thuận, không hợp tác ở bất kỳ thời điểm nào, quy trình lấy mô phải lập tức dừng lại.

Nâng độ tuổi hiến tặng ngoài gia đình, siết chặt 29 hành vi nghiêm cấm

Bên cạnh quy định bảo vệ người dưới 18 tuổi, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác vừa được thông qua đã hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm mở rộng nguồn hiến từ người đã qua đời và ngăn chặn nguy cơ thương mại hóa.

Cụ thể, luật bổ sung quy định về hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi chết tuần hoàn bên cạnh chết não, đồng thời luật hóa khái niệm, tiêu chuẩn lâm sàng, cận lâm sàng, thời gian và thẩm quyền của Hội đồng xác định chết não, chết tuần hoàn hoạt động độc lập.

Ngay cả khi đã có kết luận chết não hoặc chết tuần hoàn, việc hiến vẫn hoàn toàn do gia đình, người đại diện quyết định và có quyền từ chối bất cứ lúc nào.

Đối với người hiến khi còn sống, luật nâng độ tuổi được phép hiến bộ phận cơ thể cho người không phải là thành viên gia đình từ đủ 18 tuổi lên đủ 25 tuổi; người từ đủ 18 đến dưới 25 tuổi chỉ được hiến cho thành viên gia đình. Trường hợp hiến giữa vợ và chồng phải đáp ứng thời gian kết hôn tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

Đặc biệt, luật mở rộng danh mục từ 10 lên 29 hành vi bị nghiêm cấm, nghiêm trị mọi hành vi mua bán, môi giới, lợi dụng quan hệ nuôi con nuôi, giám hộ để lấy mô, tạng, cũng như cấm đưa người Việt Nam ra nước ngoài mua bán bộ phận cơ thể hoặc đưa người nước ngoài vào Việt Nam ghép tạng trái quy định.

Luật cũng chính thức lấy ngày 20-5 hằng năm là Ngày Tri ân người hiến mô, bộ phận cơ thể và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2028.

Cấm sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được 465/481 đại biểu có mặt tán thành thông qua - Ảnh: QUỐC HỘI Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội thông qua có nhiều quy định mạnh tay nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Theo luật mới, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine và shisha chính thức được đưa vào diện quản lý và cấm toàn diện. Luật nghiêm cấm mọi hành vi sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất nhập khẩu, chứa chấp cũng như hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các thiết bị, nguyên liệu chuyên dụng cho các sản phẩm này. Ngoài ra luật cấm trưng bày thuốc lá, bao bì, hình ảnh, nhãn hiệu thuốc lá tại các điểm phân phối, bán buôn, bán lẻ và trên môi trường điện tử (trừ trường hợp Chính phủ quy định); cấm tiếp thị trực tiếp và tiếp thị liên kết trên thương mại điện tử. Các tổ chức, cá nhân bán lẻ không được bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh được đủ 18 tuổi. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2027, riêng một số quy định về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng lần lượt từ ngày 1-3-2027 và ngày 1-1-2028.