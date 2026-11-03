Bộ Y tế: Hướng tới Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người minh bạch, nhân văn

Với hiến mô có khả năng tái sinh (phổ biến nhất là tế bào gốc tạo máu và tủy xương), ở người hiến tặng dưới 18 tuổi, dự thảo đang chỉnh lý theo hướng quy định chặt chẽ với năm điều kiện.

Thứ nhất, đối tượng nhận mô chỉ được là anh, chị, em ruột.

Thứ hai, chỉ được thực hiện khi không có nguồn mô phù hợp từ người trưởng thành.

Thứ ba, trẻ phải được tư vấn độc lập, toàn diện và phù hợp với mức độ nhận thức của từng độ tuổi. Không thể chỉ hỏi trẻ có đồng ý hay không, mà phải có cách thức tư vấn phù hợp với từng nhóm tuổi, bảo đảm các em hiểu được vấn đề.

Thứ tư, phải có sự đồng ý của cha mẹ đẻ.

Thứ năm, phải tôn trọng quyền quyết định của trẻ trong mọi tình huống. Ví dụ, ban đầu trẻ đồng ý nhưng đến khi thực hiện lại e ngại không muốn tiếp tục thì phải tôn trọng quyết định đó, không được cưỡng ép trong bất kỳ trường hợp nào.

Những quy định này cần được thể hiện rõ ràng trong luật, để tránh việc lợi dụng quy định hiến mô tái sinh, đặc biệt là đối với trẻ em.

* Ngoài các quy định liên quan đến trẻ em, dự thảo còn những nội dung lớn nào đang được tiếp tục chỉnh lý?

- TS Hà Anh Đức: Một nội dung quan trọng khác là điều phối mô, bộ phận cơ thể người. Chúng ta phải xây dựng được hệ thống điều phối quốc gia, bảo đảm các nguyên tắc công khai, minh bạch và công bằng. Các tiêu chí ưu tiên trong điều phối cũng cần được tính toán cụ thể. Có thể gồm nhóm tiêu chí về tuổi, bệnh lý, loại tạng, địa lý...

Các tiêu chí này phải được xây dựng thành hệ thống, có công thức tính điểm, trọng số và công cụ hỗ trợ để xác định thứ tự ưu tiên một cách khách quan. Bên cạnh đó cần bảo đảm tính độc lập giữa các khâu xác định chết não, tư vấn hiến tặng và điều phối, phân bổ mô, bộ phận cơ thể.