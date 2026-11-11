Sẽ quy định rõ trách nhiệm trong kiểm soát bếp ăn tập thể

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 11-11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã giải trình, tiếp thu các ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận về dự Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe nhân dân

Bộ trưởng nêu rõ tinh thần xây dựng luật theo hướng đổi mới toàn diện tư duy quản lý, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên cơ sở khoa học, phân tích nguy cơ và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và bền vững cho doanh nghiệp.

"Làm sao vừa an toàn cho người dân nhưng cũng phải thông thoáng cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp, không gây những rào cản, vướng mắc", bộ trưởng nêu.

Theo bộ trưởng, dự luật xây dựng theo hướng cải cách phương thức quản lý nhưng hạn chế vấn đề xáo trộn kinh doanh của doanh nghiệp, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, tiến tới xóa bỏ doanh nghiệp làm ăn trục lợi, làm giàu bất chính trên sức khỏe của người dân.

Dự luật quy định 3 hình thức quản lý sản phẩm.

Thứ nhất, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, áp dụng với các loại thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn, các phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến…

Tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh và lưu thông sản phẩm ngay sau khi hoàn thành việc thực hiện công bố. Bộ trưởng cho rằng, việc này là hoàn toàn chuyển sang hậu kiểm, không còn tiền kiểm, để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

Thứ 2, miễn công bố sản phẩm và công bố tiêu chuẩn sản phẩm, áp dụng với các sản phẩm không lưu thông trên thị trường, dùng để sản xuất nội bộ, sản phẩm chưa được tiêu chuẩn hóa.

Như các sản phẩm tươi sống, các sản phẩm sơ chế nhỏ lẻ, sản phẩm sơ chế chưa bao gói, thực phẩm sau khi được chế biến trong kinh doanh thức ăn đường phố, thực phẩm được sản xuất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ...

Các sản phẩm này phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm, điều kiện về cơ sở hoặc nơi chế biến, được thực hiện giám sát trong quá trình lưu thông.

Thứ 3, đăng ký công bố sản phẩm, áp dụng với nhóm hàng hóa như thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, thực phẩm có bổ sung công bố khuyến cáo về sức khỏe.

Với loại này, dự luật quy định chặt và áp dụng theo các tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế CODEX, để "hạn chế những việc như thời gian vừa qua, nhiều người nổi tiếng lợi dụng thổi phồng các tính năng, công dụng để lừa dối khách hàng"...

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Sẽ quy định rõ trách nhiệm trong kiểm soát các bếp ăn tập thể

Liên quan mô hình quản lý an toàn thực phẩm, bộ trưởng nêu rõ theo kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Y tế là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Ở địa phương cũng sẽ quản lý theo hướng thống nhất một đầu mối.

Các bộ vẫn tiếp tục triển khai các quy định pháp luật chuyên ngành theo phân công của Chính phủ trong việc kiểm soát các khâu ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt, khai thác, giết mổ…

Bà nêu ví dụ Bộ Y tế quản lý về an toàn thực phẩm, sẽ đưa ra các giới hạn, mức tối đa dư lượng về thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Nội dung này đã quy định rất rõ trong kết luận của Bộ Chính trị và phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Các đơn vị nuôi trồng thủy, hải sản vẫn phải theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt…

"Không thể chuyển hết việc nuôi tôm, cá, gà, bò sang Bộ Y tế được. Đây là quản lý thống nhất nhà nước về an toàn thực phẩm, còn các chuyên ngành thì các bộ chuyên ngành vẫn tham gia", bộ trưởng nói.

Giải thích về thống nhất một đầu mối nhưng vẫn cần nhiều bộ, ngành tham gia, Bộ trưởng cho rằng đặc thù Việt Nam khác với một số quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, nơi có lực lượng thanh tra an toàn thực phẩm chuyên trách lên tới hàng nghìn, thậm chí gần 10.000 người.

Trong bối cảnh đẩy mạnh tinh giản biên chế, không thể thành lập bộ máy riêng cồng kềnh mà cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các bộ, ngành và chính quyền các cấp.

Về thức ăn đường phố, bộ trưởng cho biết miễn thủ tục hành chính với tổ chức, cá nhân sản xuất nhỏ lẻ, thức ăn đường phố nhưng không đồng nghĩa với việc buông lỏng quản lý, mà gắn trách nhiệm giám sát của chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện.

Với bếp ăn tập thể, theo bộ trưởng, sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu và quy định rõ trách nhiệm trong kiểm soát các bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn trường học dành cho trẻ em.

"Đây là một việc khó, chúng tôi rất mong các ngành, các địa phương sẽ phối hợp cùng ngành y tế trong cả nước để triển khai thực hiện nội dung này. Nếu tất cả dồn cho Chi cục An toàn thực phẩm khoảng vài ba chục người thì chắc chắn sẽ không làm được", bộ trưởng nói.