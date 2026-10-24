Bộ trưởng Đào Hồng Lan trình Quốc hội sửa Luật An toàn thực phẩm, thống nhất đầu mối quản lý

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình - Ảnh: GIA HÂN

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, dự luật nhấn mạnh thực hiện quản lý an toàn thực phẩm dựa trên việc kiểm soát nguy cơ theo toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm.

Một trong những thay đổi quan trọng trong dự luật là quản lý an toàn thực phẩm kiểm soát ngay từ khâu sản xuất ban đầu: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ đến khi sản phẩm ra thị trường...

Dự thảo quy định việc thực hiện giám sát hậu kiểm trên thị trường trong quá trình lưu thông của thực phẩm, tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm trong công tác kiểm tra giám sát, chủ động lấy mẫu đối với thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Dự thảo luật chuyển đổi tư duy từ bị động sang chủ động trong công tác quản lý an toàn thực phẩm thông qua việc xây dựng hệ thống đánh giá, quản lý và truyền thông nguy cơ nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự cố...

Đề xuất Bộ Y tế là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Cùng với đó cắt giảm thủ tục hành chính tối đa, cải cách biện pháp quản lý thực phẩm, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thực hiện số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về an toàn thực phẩm...

Một nội dung khác theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan là quản lý kinh doanh thực phẩm trên sàn thương mại điện tử, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giao đồ ăn trực tuyến, quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất thức ăn tập thể.

Dự luật đã yêu cầu các cơ sở phải cập nhật kiến thức, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, đảm bảo địa điểm kinh doanh đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm, như tăng cường vai trò của chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát các loại hình kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn.

Để quản lý kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, dự luật quy định trách nhiệm của người bán hàng trên sàn thương mại điện tử, trách nhiệm của cơ sở giao đồ ăn trực tuyến và trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử để giám sát việc kinh doanh, truy xuất được nguồn gốc, trách nhiệm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc nguy cơ mất an toàn.

Dự luật tập trung cho việc hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đồng thời thực hiện phân cấp, phân quyền tối đa.

Trên cơ sở đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương đã được các cấp có thẩm quyền thông qua, dự thảo luật đã quy định Bộ Y tế là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Đồng thời UBND các cấp tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương theo hướng thống nhất một đầu mối tại mỗi cấp.

Các bộ tiếp tục phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành và phân công của Chính phủ trong khâu sản xuất ban đầu, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại, kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, kiểm tra thực phẩm xuất nhập khẩu...

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải - Ảnh: GIA HÂN

Đề xuất người tiêu dùng được tiếp cận thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm như một quyền độc lập

Thẩm tra nội dung về mô hình một đầu mối quản lý nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho hay dự thảo đã xác định Bộ Y tế là cơ quan đầu mối nhưng vẫn giao nhiều bộ cùng thực hiện quản lý.

Do vậy đề nghị tiếp tục rà soát theo nguyên tắc một đầu mối phải đi đôi với trách nhiệm đến cùng, phân cấp phải gắn với thẩm quyền, nguồn lực, trách nhiệm giải trình.

Về quyền, nghĩa vụ bảo vệ người tiêu dùng, bà Nguyễn Thanh Hải nêu rõ cơ quan thẩm tra rà soát, bổ sung cho phép người tiêu dùng được quyền thông tin minh bạch, tiếp cận thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm như một quyền độc lập.

Bổ sung chế tài xử lý trách nhiệm đối với chủ nền tảng, sàn thương mại điện tử để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo chương trình, Quốc hội sẽ thảo luận tổ về dự luật vào chiều nay.