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Đại biểu Quốc hội: Người dân chỉ cần biết bữa cơm của con ở trường hôm nay có an toàn không

tác giả
THÀNH CHUNG
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THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
TIẾN LONG
TIẾN LONG

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (TP.HCM) cho rằng người dân chỉ giản dị là cần biết bữa cơm của con mình ở trường hôm nay có an toàn hay không? Chỉ khi luật làm được điều này, người dân mới an tâm.

Đại biểu Quốc hội: Người dân chỉ cần biết bữa cơm của con ở trường hôm nay có an toàn không - Ảnh 1.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (TP.HCM) - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 11-11, Quốc hội thảo luận về dự Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Có lẽ những vụ việc gần đây liên quan đến nỗi lo về bữa ăn trường học đã thu hút sự quan tâm của các nhà lập pháp. 

Cân nhắc việc bỏ quy định miễn giấy chứng nhận với bếp ăn tập thể

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (TP.HCM) băn khoăn khi công cụ mạnh nhất là thu hồi giấy chứng nhận lại bị rút khỏi dự luật.

Theo ông, bản dự thảo luật tháng 10 nêu 9 trường hợp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trong đó, có 4 trường hợp nặng nhất là dùng chất cấm, sản xuất thực phẩm giả, bị xử phạt từ hai lần trong 12 tháng và để xảy ra ngộ độc. Nhưng đến bản mới trình hôm nay, cả 4 trường hợp này đã không được quy định, các trường hợp còn lại chủ yếu là do lỗi giấy tờ.

"Nói cho dễ hiểu nếu làm giả một tờ giấy thì bị thu hồi, còn làm giả cả lô thực phẩm, để cả bếp ăn phải đi cấp cứu thì luật không còn coi là căn cứ thu hồi?", đại biểu nêu câu hỏi. 

Ông dẫn thông tin 6 tháng đầu năm, cả nước có 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong. Đặc biệt rủi ro dồn vào bếp ăn trường học, khu công nghiệp, bệnh viện, nơi học sinh, công nhân, người bệnh không được chọn mâm cơm của mình.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân cho biết ông rất băn khoăn trước việc dự thảo mới nhất đã rút công cụ mạnh nhất là thu hồi giấy chứng nhận. 

Tờ trình tự thừa nhận "một mâm cơm, 3 bộ quản lý", còn đại biểu thì chỉ ra "đếm được 7 bộ có điều riêng". "Cộng các bộ, ngành liên quan, cộng UBND hai cấp thì mâm cơm vẫn vậy", ông Nhân nói.

Ông nêu ví dụ quy định chống thực phẩm giả ở điều 66 giao Bộ Công Thương chủ trì, điều 67 lại giao Bộ Công an chủ trì.

"Một việc hai người chủ trì, khi có chuyện sẽ có hai lời giải thích", đại biểu Nhân nói, đồng thời đặt vấn đề, đó là một lô thực phẩm sản xuất ở tỉnh này, bán qua sàn thương mại điện tử đi ra nhiều tỉnh, gây ngộ độc ở tỉnh khác. Ai phát cảnh báo đầu tiên? Ai quyết định phạm vi thu hồi và ai sẽ theo đến cùng?.

Dự thảo giao UBND xử lý sự cố "trong phạm vi địa phương" và chỉ giao Bộ Y tế chủ trì khi sự cố xảy ra ở nước ngoài. Như vậy, sự cố ở nước ngoài thì có người chủ trì, còn sự cố lan qua nhiều tỉnh trong nước thì "luật còn để trống".

"Hẳn ta còn nhớ Nghị định 46 hướng dẫn luật này có hiệu lực ngày 26-1, đến ngày 4-2 đã phải tạm ngưng vì hàng ách tắc ở cửa khẩu", đại biểu Nhân nêu lại tồn tại cũ. Từ đó đề nghị luật phải thiết kế quy định chặt chẽ nhưng không "siết người ngay, thả lỏng kẻ gian". 

Ông Nhân đề nghị khôi phục và nâng mức căn cứ thu hồi tại khoản 2 Điều 45. Cụ thể cơ sở dùng chất cấm, sản xuất thực phẩm giả, hoặc gây ngộ độc tập thể do lỗi của mình theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì thu hồi ngay, không chờ vụ thứ hai, không chờ có người tử vong.

Cùng với đó, quy định thời hạn không được cấp lại và công khai trên hệ thống thông tin an toàn thực phẩm. Ông đề nghị giải thích vì sao 4 căn cứ này lại bị rút khỏi dự thảo.

Ông cũng đề nghị gia cố trao thực quyền cho đầu mối, sửa đổi quy định theo hướng Bộ Y tế có quyền yêu cầu, chỉ định cơ quan chủ trì và quyết định khi các bộ chưa thống nhất.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống dữ liệu để khi sự cố xảy ra có thể xác định được lô hàng đang ở đâu, ai phải xử lý và xử lý trong bao lâu, ông lưu ý "cắt thủ tục của người làm ăn tử tế bao nhiêu, thì phải siết chế tài với kẻ làm ăn gian dối bấy nhiêu".

"Người dân chỉ giản dị là cần biết bữa cơm của con mình ở trường hôm nay có an toàn hay không? Chỉ khi luật làm được điều này, thì người dân mới an tâm", ông nói thêm.

Đại biểu Châu Quỳnh Dao (An Giang) kiến nghị cân nhắc việc bãi bỏ quy định miễn giấy chứng nhận với những trường hợp bếp ăn tập thể.

Đồng thời, bà đề nghị cần luật hóa cơ chế giám sát giữa các bên, nhất là cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu.

Theo đó, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra ngộ độc xuất phát từ sự buông lỏng quản lý và tự ý hạ thấp chi phí định mức bữa ăn vì lợi nhuận riêng của một nhóm nào đó.

Đại biểu Quốc hội: Người dân chỉ cần biết bữa cơm của con ở trường hôm nay có an toàn không - Ảnh 2.

Quang cảnh phiên thảo luận - Ảnh: QUỐC HỘI

Đề nghị hạn chế quảng cáo thực phẩm có hại cho sức khỏe với trẻ em

Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) đề nghị hạn chế quảng cáo thực phẩm có hại cho sức khỏe đối với trẻ em.

Ông nói hằng ngày, trên truyền hình, mạng xã hội, các cháu tiếp xúc với quảng cáo thực phẩm siêu chế biến gắn với hoạt hình, quà tặng. Dự thảo đã cấm lợi dụng hình ảnh nhân viên y tế, người có ảnh hưởng, nhưng chưa có quy định bảo vệ trẻ em.

Từ đó, ông đề nghị cân bằng, cụ thể không cấm quảng cáo nói chung, chỉ hạn chế quảng cáo hướng tới trẻ em với thực phẩm phải ghi nhãn cảnh báo.

Cụ thể không quảng cáo trong chương trình, khung giờ, nền tảng cho trẻ em, không dùng nhân vật hoạt hình, quà tặng để lôi kéo, không quảng cáo, tài trợ, bày bán trong trường học. Quy định này phải đặt ngay trong luật.

- Ảnh 3.Trình Quốc hội sáp nhập 40,06km² đất tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

Chính phủ đề xuất điều chỉnh 40,06km² diện tích tự nhiên, gồm 25,29km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77km² vùng đệm, quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội.

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    Chủ đề: ngộ độc thực phẩm an toàn thực phẩm Bộ Y tế Quốc hội bếp ăn tập thể

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