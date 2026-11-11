Trình Quốc hội sáp nhập 40,06km² đất tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 11-11, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã trình Quốc hội điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Sau điều chỉnh, Hà Nội có 3.399,9km² diện tích tự nhiên, dân số hơn 8,8 triệu người



Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết phương án địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, sự đồng thuận, thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 2 địa phương.

Việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì, mà còn mang lợi ích phát triển lâu dài cho vùng thủ đô và cả nước.

Về phương án điều chỉnh, theo Bộ trưởng, điều chỉnh 40,06km² diện tích tự nhiên, gồm 25,29km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77km² vùng đệm, quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội.

Sau khi điều chỉnh, thành phố Hà Nội có 3.399,9km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người.

Tỉnh Phú Thọ có 9.306,64km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người. Cả 2 tỉnh, thành phố không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Cùng với đó giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Bộ trưởng nhấn mạnh hồ sơ đề án và trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề án được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật.

UBND hai địa phương đã xây dựng đề án và lấy ý kiến Nhân dân đạt tỉ lệ đồng thuận cao (thành phố Hà Nội đạt tỉ lệ 94,97% và tỉnh Phú Thọ đạt tỉ lệ 97,10%), thông qua HĐND các cấp có liên quan, trình Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu - Ảnh: GIA HÂN

Đề án được lấy ý kiến cử tri, HĐND với tỉ lệ tán thành cao

Thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ Ủy ban tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với các lý do như đã nêu trong tờ trình và đề án của Chính phủ.

Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa 2 tỉnh, thành phố đã được Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Trình tự, thủ tục lập đề án đáp ứng quy định pháp luật. Đề án đã được lấy ý kiến cử tri và ý kiến của HĐND ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỉ lệ tán thành cao.

Thành phần hồ sơ đề án đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ủy ban nhận thấy việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Riêng với điều kiện về bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị "rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan của thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính".

Do đó, đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Ủy ban cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai.

Việc này để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước cũng như bảo đảm thuận lợi và tính chính xác, khách quan của các số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính về sau.

Theo chương trình, cuối giờ chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận tổ về nội dung này.