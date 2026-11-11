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Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đã hưởng chính sách tinh giản rồi tiếp tục phân công làm việc ở thôn là sai quy định

tác giả
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã được hưởng chính sách tinh giản, sau đó lại phân công về làm nhiệm vụ không chuyên trách ở thôn là sai.

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 11-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Có trường hợp làm "sai quy định" 

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) cho rằng cần đánh giá chất lượng trả lời trên cơ sở đáp ứng đúng nội dung và mục đích kiến nghị của cử tri.

Bà dẫn một trường hợp ở phụ lục nêu về cử tri tỉnh Cà Mau đề nghị nghiên cứu chính sách cho phép người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã hưởng chế độ tinh giản, sau đó được bố trí làm việc ở thôn, tổ dân phố, không phải hoàn trả trợ cấp đã nhận.

Phần trả lời chủ yếu viện dẫn quy định hiện hành về việc phải hoàn trả và đề nghị địa phương thực hiện đúng quy định.

Trong trường hợp này, điều cử tri mong muốn được xem xét là sự phù hợp của chính sách. Vì vậy, câu trả lời cần làm rõ cơ quan có tiếp thu đề xuất sửa đổi hay không và căn cứ của việc tiếp thu hoặc chưa tiếp thu.

Việc yêu cầu thực hiện đúng quy định hiện hành là cần thiết, nhưng vẫn cần có ý kiến đối với đề xuất thay đổi chính sách.

Từ trường hợp này, bà đề nghị rà soát kỹ việc phân loại kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương.

Thẩm quyền tổ chức thực hiện chính sách tại địa phương và thẩm quyền sửa đổi chính sách cần được phân biệt. Với kiến nghị có nhiều nội dung, cần xác định trách nhiệm giải quyết từng phần.

Bà đề nghị thống nhất yêu cầu với văn bản trả lời, theo đó nếu tiếp thu thì nêu hướng xử lý, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn, nếu chưa tiếp thu cần giải thích rõ lý do. Chất lượng trả lời cần được đánh giá qua việc giải đáp đúng vấn đề cử tri đặt ra.

Phát biểu giải trình, tiếp thu sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết theo quy định, khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ không chuyên trách cấp xã phải được rà soát, bố trí, phân công nhiệm vụ mới, trong đó có việc đưa về thôn, ấp làm nhiệm vụ không chuyên trách. Nếu còn dôi dư nữa mới thực hiện chính sách tinh giản.

"Việc ở Cà Mau đã cho hưởng chính sách tinh giản rồi, sau đó lại phân công về làm nhiệm vụ không chuyên trách ở thôn, ấp. Như vậy là làm sai quy định", Bộ trưởng khẳng định.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, trường hợp này cần được xem xét kỹ lưỡng, bởi không thể để một người trong cùng một việc được hưởng đồng thời hai chính sách.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải đáp chế độ với người hoạt động không chuyên trách, giáo viên mầm non - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Ảnh: GIA HÂN

Giải quyết chế độ với giáo viên mầm non đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng chế độ

Bên cạnh vấn đề trên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng đề cập đến một nội dung đáng quan tâm khác là kiến nghị về chế độ với giáo viên mầm non đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng chế độ.

Đây là nội dung đã được nêu trong báo cáo giám sát năm 2024 và tiếp tục được kiến nghị vào tháng 4-2026. Theo lộ trình hiện nay, vấn đề này dự kiến được trình Chính phủ trong tháng 11-2026.

Đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát các kiến nghị chưa có lộ trình giải quyết cụ thể để xác định thời hạn xử lý.

Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện ấn định thời điểm hoàn thành, cần xác định thời hạn báo cáo phương án xử lý, đồng thời làm rõ những điều kiện còn phải giải quyết trong thời gian tiếp theo.

Về chế độ với giáo viên mầm non nghỉ sau sắp xếp, theo Bộ trưởng, nội dung này đã có quy định về chế độ, chính sách và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có hướng dẫn.

Với trường hợp cụ thể đại biểu nêu, ông Hải đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát lại để có hướng dẫn thêm.

Theo Bộ trưởng, trong 22 địa phương có báo cáo, mới có 1.213 trên tổng số 2.317 xã bố trí được công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ này, đạt 52,35%. Như vậy, gần 48% số xã tại những địa phương được thống kê chưa có công chức chuyên trách.

Đáng chú ý, có 10 địa phương đã bố trí được công chức chuyên trách tại 100% số xã, nhưng vẫn còn 5 địa phương chưa có xã nào bố trí được nhân sự chuyên trách.

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    Chủ đề: Nguyễn Tiến Hải người hoạt động không chuyên trách Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ nội vụ Quốc hội

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