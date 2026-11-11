Các cơ quan Quốc hội chuyển hàng ngàn đơn thư công dân đến cơ quan chức năng, vẫn còn nhiều vụ việc chưa giải quyết

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga - Ảnh: QUỐC HỘI

Sáng 11-11, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Báo cáo cho thấy số lượt công dân đến các địa điểm tiếp công dân và số đơn thư gửi đến các cơ quan của Quốc hội đều giảm so với năm 2025. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là những nơi triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng, phát sinh thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2.878 đơn được chuyển cơ quan chức năng

Theo báo cáo, trong kỳ báo cáo, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp 3.478 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 3.081 vụ việc, trong đó có 104 lượt đoàn đông người.

So với năm 2025, số lượt người đến khiếu nại, tố cáo giảm 1.514 lượt, số vụ việc giảm 1.392 vụ và số đoàn đông người giảm 199 lượt.

Qua công tác tiếp công dân, các cơ quan đã ban hành 586 văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn bằng văn bản đối với 295 vụ việc.

Đồng thời, trực tiếp giải thích, thuyết phục, vận động 2.200 lượt công dân chấp hành các bản án, kết luận, quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Đoàn đại biểu TP.HCM dự phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tổng số đơn công dân gửi đến các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội là 26.915 đơn, giảm 3.390 đơn so với năm 2025.

Qua nghiên cứu 12.491 đơn đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã chuyển 2.878 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời công dân đối với 972 đơn và tiếp tục nghiên cứu 87 đơn.

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung đơn thư và kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết đối với 66 vụ việc.

Tuy số lượng đơn thư giảm, báo cáo lưu ý tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp ở một số địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia, liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đặc biệt, trong tổng số 561 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến, các bộ, ngành, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và UBND các tỉnh, thành phố mới giải quyết, trả lời được 373 vụ việc, đạt 66,5%. Còn 188 vụ việc đang tiếp tục được xem xét, giải quyết.

Hơn 150 vụ việc tồn đọng từ kỳ trước vẫn chưa được giải quyết

Các đại biểu dự phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Báo cáo cũng cho thấy việc xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đã có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm.

Thực hiện kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng đã kiểm tra, rà soát, giải quyết 226 vụ việc phức tạp, đông người; đồng thời chủ động rà soát các vụ việc khác thuộc thẩm quyền, hạn chế tình trạng công dân tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương, không để phát sinh điểm nóng.

Đối với 268 vụ việc cụ thể đã được kiến nghị tại báo cáo năm 2025, đến nay các cơ quan có thẩm quyền mới giải quyết, trả lời được 117 vụ việc, đạt 43,65%. Còn 151 vụ việc đang được xem xét, giải quyết.

Trong số này, các bộ, ngành Trung ương giải quyết 6/11 vụ việc; UBND các cấp giải quyết 76/215 vụ việc; Tòa án nhân dân các cấp giải quyết 15/18 vụ việc, trong đó có một vụ đã tiến hành kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; Viện kiểm sát nhân dân các cấp giải quyết 20/24 vụ việc.

Đối với 58 vụ việc được nêu tại các báo cáo công tác dân nguyện hằng tháng của Quốc hội trong năm 2026, các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời 32 vụ việc, còn 26 vụ việc đang xem xét, giải quyết.

Báo cáo ghi nhận một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh đã chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc ngay tại cơ sở; các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân được xử lý kịp thời, nghiêm minh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Từ kết quả giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra công vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm tình hình tại những địa phương có nguy cơ phát sinh vụ việc đông người, phức tạp để đôn đốc, phối hợp giải quyết dứt điểm. Chính phủ được đề nghị chỉ đạo rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.