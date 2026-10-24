Thủ tướng thông tin về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm khi thống nhất một đầu mối

Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: Quốc hội

Đối với Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu, tinh thần chung là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đảm bảo sự thống nhất cao một đầu mối về quản lý an toàn thực phẩm

Từ các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu. Trong đó, điểm quan trọng nhất tại dự thảo luật này là Chính phủ đã đề xuất nhiều cơ chế chính sách mới, như quản lý theo nguy cơ (theo rủi ro), theo chuỗi, chuyển đổi số và đặc biệt là một đầu mối quản lý thống nhất.

Cùng đó, Bộ Y tế sẽ là cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm. Tại địa phương sẽ là sở y tế và cấp xã sẽ có phòng văn hóa - xã hội. Trong đó sẽ phải bổ sung nhân sự để chuyên về lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm.

"Đây là quan điểm để bảo đảm sự thống nhất rất cao, một đầu mối về quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các lĩnh vực này bảo đảm thống nhất một việc thì chỉ có một cơ quan chủ trì" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng đó, Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo rà soát quy định cụ thể trong luật, như quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm...

Về cơ chế hậu kiểm, tần suất kiểm tra, theo quy định doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn, vậy cơ chế kiểm soát sẽ như thế nào? Theo Thủ tướng, trách nhiệm không chỉ mỗi cơ quan quản lý nhà nước mà đòi hỏi sự tham gia của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất trong ngành phải cùng tham gia đấu tranh.

"Người tiêu dùng cũng phải đấu tranh mạnh mẽ với những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Các doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng phải đấu tranh rất mạnh mẽ với các sản phẩm vi phạm quy chuẩn vì liên quan đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Vì vậy quy định của pháp luật cũng cần phải rà soát, làm rõ" - Thủ tướng nêu.

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc, phản ánh của người dân cần được cơ quan chức năng xử lý nhanh. Trong trường hợp cấp bách phải đình chỉ, tạm dừng việc sản xuất. Những nội dung đó trong dự thảo luật cũng cần tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa trong nghị định và văn bản hướng dẫn của Chính phủ.

Thảo luận tổ tại Quốc hội ngày 24-10 - Ảnh: Quốc hội

Giá trị sản phẩm văn hóa không chỉ ở sản phẩm mà tạo giá trị mới

Đối với Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự luật bổ sung các quy định về hoạt động phát triển hệ sinh thái thử nghiệm có kiểm soát trong ngành công nghiệp văn hóa. Hỗ trợ sáng tạo, xác lập và xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa.

Theo Thủ tướng, đây là chính sách cần thiết để tạo công cụ hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo, phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa và nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ của các chủ thể sáng tạo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các tài nguyên về văn hóa.

Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy định trong mối quan hệ tổng thể với các quy định có liên quan. Đơn cử như cơ chế hình thành, quản lý và vận hành, kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu, phạm vi cung cấp miễn phí...

Việc phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa, Thủ tướng cho rằng đây không chỉ là công trình mà còn là sự liên kết giữa di sản, cộng đồng, không gian sáng tạo, hạ tầng số và các dịch vụ văn hóa phù hợp. Vì vậy cần nghiên cứu để bảo vệ di sản, đảm bảo sự tham gia và hưởng lợi chính đáng của cộng đồng, nghệ nhân và các chủ thể sáng tạo.

Đối với thị trường công nghiệp văn hóa, Thủ tướng nhấn mạnh đây là một trong những chính sách rất quan trọng. Giá trị của sản phẩm công nghiệp văn hóa không chỉ nằm ở sản phẩm ban đầu mà còn ở khả năng khai thác, phát triển thành các sản phẩm phái sinh, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, mở rộng thị trường và hình thành những chuỗi giá trị mới.

Vì vậy, cần có những chính sách ưu tiên lựa chọn sản phẩm văn hóa có trọng tâm, trọng điểm và năng lực cạnh tranh phát triển thành thương hiệu riêng của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Thủ tướng nhấn mạnh về sự phối hợp, có cơ quan chủ trì thống nhất trong các vấn đề về sở hữu trí tuệ. Khi chuyển giao các nhiệm vụ về một đầu mối, Thủ tướng lưu ý quá trình xử lý những hồ sơ không để bị ách tắc, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ có hướng dẫn cụ thể.