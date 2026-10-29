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Vụ ngộ độc bánh mì Bà Được: Người gây ngộ độc phải bồi thường hay hỗ trợ?

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Hai bên có cách gọi khác nhau về khoản tiền chi trả cho người bị ngộ độc bánh mì Bà Được. Phía cơ sở gọi là "hỗ trợ", còn người bị ngộ độc yêu cầu "bồi thường" viện phí, tổn hại sức khỏe và thu nhập bị mất.

Vụ ngộ độc bánh mì Bà Được: Người gây ngộ độc phải bồi thường, hay hỗ trợ? - Ảnh 1.

Người bị ngộ độc và phía bánh mì Bà Được có những lúc căng thằng vì chuyện "hỗ trợ hay bồi thường" - Ảnh: TRẦN MAI

Theo các luật sư, có đủ căn cứ xác định bánh mì Bà Được gây ngộ độc, nên cơ sở phải có nghĩa vụ bồi thường theo quy định pháp luật.

Luật sư Nguyễn Xuân Vũ (Đoàn luật sư Quảng Ngãi) và luật sư Trần Duyên (Đoàn luật sư Đà Nẵng) cùng cho rằng cần phân biệt rõ giữa hỗ trợ tự nguyện và bồi thường thiệt hại.

Bánh mì Bà Được phải bồi thường, không phải hỗ trợ người bị ngộ độc

Theo luật sư Duyên, hỗ trợ thường thể hiện sự tự nguyện chia sẻ khó khăn, trong khi bồi thường thiệt hại là nghĩa vụ pháp lý khi có đủ căn cứ xác định trách nhiệm của bên gây thiệt hại.

Vụ ngộ độc bánh mì Bà Được: Người gây ngộ độc phải bồi thường, hay hỗ trợ? - Ảnh 2.

Luật sư Trần Duyên - Ảnh: T.D.

"Nếu xác định thực phẩm do cơ sở cung cấp gây ngộ độc, làm tổn hại sức khỏe người sử dụng, cơ sở phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo pháp luật. Việc gọi khoản tiền chi trả là 'hỗ trợ' không tự làm thay đổi hay chấm dứt nghĩa vụ bồi thường", luật sư Duyên phân tích.

Điều 34 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật gây ra, kể cả khi tổ chức, cá nhân kinh doanh không biết hoặc không có lỗi, trừ trường hợp được miễn trách nhiệm theo luật. 

Vì vậy, việc không cố ý hoặc không biết thực phẩm nhiễm khuẩn không mặc nhiên giúp cơ sở thoát nghĩa vụ bồi thường.

Tuy nhiên, luật sư Duyên lưu ý không thể chỉ căn cứ tên gọi của biên bản để xác định quyền lợi các bên. 

Văn bản mang tên "nhận hỗ trợ" nhưng có điều khoản ghi nhận đã giải quyết toàn bộ thiệt hại, không yêu cầu thêm, vẫn có thể phát sinh tranh chấp về phạm vi thỏa thuận. Khoản tiền đã nhận được tính vào tiền bồi thường hay là khoản hỗ trợ riêng cần căn cứ nội dung văn bản và ý chí thực sự của các bên.

Phải bồi thường những khoản thiệt hại nào?

Luật sư Nguyễn Xuân Vũ dẫn khoản 17 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm, theo đó sự cố an toàn thực phẩm bao gồm tình huống xảy ra do ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm hoặc tình huống khác từ thực phẩm gây hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người.

Đáng chú ý, khoản 5 Điều 53 Luật An toàn thực phẩm quy định tổ chức, cá nhân cung cấp thực phẩm gây ngộ độc phải chịu toàn bộ chi phí điều trị cho người bị ngộ độc và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật dân sự.

Vụ ngộ độc bánh mì Bà Được: Người gây ngộ độc phải bồi thường, hay hỗ trợ? - Ảnh 3.

Luật sư Nguyễn Xuân Vũ - Ảnh: X.V.

Theo Điều 584 Bộ luật Dân sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, có thiệt hại xảy ra và có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi với thiệt hại. 

Do đó, cần có căn cứ xác định thực phẩm do cơ sở cung cấp là nguyên nhân gây ngộ độc và xác định thiệt hại thực tế để làm cơ sở giải quyết trách nhiệm.

Về mức bồi thường, Điều 590 Bộ luật Dân sự quy định các khoản thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm gồm chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe; thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút của người bị thiệt hại; chi phí hợp lý và phần thu nhập bị mất của người chăm sóc trong thời gian điều trị; cùng các thiệt hại khác do luật quy định.

Người bị ngộ độc còn có thể được bồi thường tổn thất tinh thần. Mức bồi thường do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được, mức tối đa không quá 50 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Điều 585 Bộ luật Dân sự quy định các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường. Trường hợp không thống nhất được, người bị thiệt hại có quyền khởi kiện tại tòa án để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. 

Việc giảm mức bồi thường phải căn cứ điều kiện luật định, không đồng nghĩa bên gây thiệt hại đương nhiên được miễn trách nhiệm.

Vụ ngộ độc bánh mì Bà Được: Người gây ngộ độc phải bồi thường, hay hỗ trợ? - Ảnh 5.Vụ bánh mì Bà Được: Người bị ngộ độc đã nhận tiền, có được đòi bồi thường thêm?

Nhiều người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Bà Được đã ký nhận tiền chi trả dù chưa đồng tình với mức tiền được đưa ra. Nếu sau này sức khỏe phát sinh biến chứng, họ có còn quyền yêu cầu bồi thường bổ sung?

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: Bồi thường ngộ độc bánh mì bánh mì ngộ độc Quảng Ngãi hỗ trợ

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