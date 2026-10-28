Vụ bánh mì Bà Được: Người bị ngộ độc đã nhận tiền, có được đòi bồi thường thêm?

Việc chi trả của bánh mì Bà Được cho người bị ngộ độc diễn ra với nhiều tranh cãi - Ảnh: TRẦN MAI

Từ vụ ngộ độc bánh mì Bà Được, luật sư Trần Duyên (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho rằng việc đã nhận tiền không đồng nghĩa trong mọi trường hợp người bị thiệt hại mất quyền yêu cầu bồi thường thêm.

Xuất viện không đồng nghĩa tổn hại sức khỏe đã chấm dứt

Luật sư dẫn Điều 590 Bộ luật Dân sự, người bị ngộ độc có thể yêu cầu bồi thường các chi phí hợp lý cho việc khám, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe; thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút; chi phí và thu nhập bị mất của người chăm sóc, cùng những thiệt hại khác theo quy định.

Ngoài thiệt hại vật chất, người bị ngộ độc còn có quyền yêu cầu bù đắp tổn thất tinh thần.

Nếu các bên không thỏa thuận được, mức bù đắp tối đa là 50 lần mức lương cơ sở cho một người có sức khỏe bị xâm phạm. Đây là mức trần theo luật, không phải khoản mặc nhiên áp dụng cho mọi trường hợp.

Luật sư Trần Duyên lưu ý việc xác định mức bồi thường phải căn cứ thiệt hại thực tế, tính cần thiết, hợp lý của từng khoản và chứng cứ liên quan. Không thể chỉ dựa vào số ngày nằm viện để áp dụng một mức chi trả đồng loạt cho tất cả người bị ngộ độc.

"Xuất viện không đồng nghĩa với việc mọi hậu quả sức khỏe đã chấm dứt. Nếu biến chứng, di chứng hoặc bệnh lý phát sinh sau đó được xác định có quan hệ nhân quả với vụ ngộ độc, những thiệt hại tương ứng vẫn phải được xem xét bồi thường", luật sư nói.

Để bảo vệ quyền lợi, người bị ngộ độc cần lưu giữ hồ sơ điều trị ban đầu, giấy ra viện, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc và chỉ định tái khám. Nếu triệu chứng kéo dài, tái phát hoặc xuất hiện bất thường mới, người bệnh nên đi khám, trình bày đầy đủ tiền sử ngộ độc để bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe.

Với người có bệnh nền, hồ sơ khám chữa bệnh trước khi xảy ra vụ việc cũng rất quan trọng để đối chiếu tình trạng sức khỏe trước và sau ngộ độc, làm rõ bệnh có nặng hơn hay không và phần tổn hại tăng thêm có liên quan đến vụ việc hay không.

Người bị thiệt hại cần giữ hóa đơn, chứng từ chi phí tái khám, mua thuốc, điều trị, phục hồi sức khỏe, đi lại, chăm sóc và giấy tờ chứng minh thu nhập bị mất hoặc giảm sút. Khi mối liên hệ giữa vụ ngộ độc với tổn hại sức khỏe còn tranh chấp, việc giám định có thể được đặt ra.

Luật sư Trần Duyên - Ảnh: T.D.

Giấy nhận tiền quyết định phạm vi thỏa thuận

Theo luật sư Trần Duyên, không thể khẳng định cứ ký nhận tiền là mất quyền yêu cầu bồi thường, nhưng cũng không thể mặc nhiên cho rằng cứ phát sinh biến chứng về sau thì đương nhiên được nhận thêm. Cần xem xét cụ thể nội dung văn bản, phạm vi thiệt hại đã được thanh toán và ý chí thực sự của các bên khi thỏa thuận.

"Nếu văn bản chỉ xác nhận nhận tiền hỗ trợ, tạm ứng hoặc thanh toán những khoản thiệt hại đã xác định, người bị thiệt hại có cơ sở yêu cầu giải quyết tiếp phần chưa được thanh toán, nhất là hậu quả sức khỏe phát sinh sau đó", luật sư phân tích.

Ngược lại, nếu văn bản thể hiện thỏa thuận bồi thường trọn gói, chấm dứt mọi yêu cầu, cần xem xét phạm vi và hiệu lực của thỏa thuận, cũng như việc các bên có tự nguyện và được cung cấp đầy đủ thông tin hay không.

Trường hợp có căn cứ cho thấy việc xác lập thỏa thuận do nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép, người bị thiệt hại có thể xem xét yêu cầu tuyên giao dịch vô hiệu theo điều kiện luật định. Tuy nhiên, việc sau này xuất hiện biến chứng không tự động làm thỏa thuận trước đó vô hiệu.

Với những thiệt hại chưa thể xác định đầy đủ tại thời điểm chi trả, luật sư khuyến cáo người dân nên ghi rõ trong văn bản rằng khoản tiền hiện tại chỉ giải quyết những thiệt hại đã thống kê; các tổn hại sức khỏe phát sinh về sau, nếu có căn cứ xác định liên quan đến vụ ngộ độc, sẽ tiếp tục được xem xét giải quyết.

Khi phát hiện thiệt hại mới, người bị ngộ độc nên gửi yêu cầu bổ sung bằng văn bản, nêu rõ tình trạng sức khỏe, các khoản thiệt hại và tài liệu chứng minh; đồng thời lưu lại chứng cứ về việc bên có trách nhiệm đã nhận được yêu cầu.

Theo Điều 588 Bộ luật Dân sự, thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 3 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Vì vậy, người dân cần lưu ý thời hiệu này, không nên để việc thương lượng kéo dài ảnh hưởng đến quyền khởi kiện.

Khuyến cáo trước khi ký nhận tiền Luật sư Trần Duyên khuyến cáo người bị ngộ độc cần đọc kỹ toàn bộ văn bản trước khi ký, đặc biệt những nội dung như "đã nhận đủ", "bồi thường toàn bộ", "không yêu cầu thêm" hoặc "chấm dứt mọi trách nhiệm". Ghi rõ khoản tiền: Xác định số tiền nhận, mục đích chi trả, những khoản thiệt hại đã được thanh toán và những khoản chưa giải quyết. Không ký giấy để trống: Đọc kỹ nội dung, yêu cầu chỉnh sửa nếu chưa rõ và giữ một bản có chữ ký của các bên. Bảo lưu quyền yêu cầu bổ sung: Nếu sức khỏe chưa ổn định hoặc chưa thể xác định đầy đủ hậu quả, nên thỏa thuận khoản tiền hiện tại chỉ thanh toán những thiệt hại đã xác định. Lưu hồ sơ, chứng từ: Giữ giấy tờ điều trị, hóa đơn và tài liệu chứng minh thiệt hại; thông báo bằng văn bản nếu phát sinh yêu cầu bồi thường bổ sung. Người bị thiệt hại có thể đề nghị ghi vào biên bản: "Khoản tiền nhận tại biên bản này chỉ thanh toán các khoản thiệt hại được liệt kê kèm theo. Hai bên chưa thỏa thuận giải quyết dứt điểm những thiệt hại chưa xác định được tại thời điểm ký. Người bị thiệt hại bảo lưu quyền yêu cầu bồi thường bổ sung đối với các thiệt hại hợp pháp phát sinh về sau, khi có chứng cứ xác định liên quan đến vụ ngộ độc". Nội dung bảo lưu cần được hai bên thống nhất và ký xác nhận. Nếu đã ký thỏa thuận, người bị thiệt hại cần xem xét kỹ phạm vi và hiệu lực văn bản trước khi lựa chọn bước pháp lý tiếp theo.