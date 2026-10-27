Bánh mì Bà Được chi trả cho 175 người bị ngộ độc, nhiều người phản ứng mức bồi thường

Phía bánh mì Bà Được trao đổi với thực khách mua và sử dụng bánh mì của mình - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 27-10, đại diện bánh mì Bà Được (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức chi trả tiền cho 175 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này. Tuy nhiên, việc chi trả không diễn ra suôn sẻ khi nhiều người phản ứng gay gắt về mức tiền được đưa ra.

Tại nhà văn hóa tổ dân phố 12, phường Cẩm Thành, từ sáng, nhiều người từng ăn bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì Bà Được ở số 12 Duy Tân đã có mặt để làm việc với đại diện cơ sở.

Mở đầu buổi làm việc, phía bánh mì Bà Được gửi lời xin lỗi đến những người bị ngộ độc vì sự cố thực phẩm xảy ra tại cơ sở.

Sau đó, đại diện cơ sở thông báo phương án chi trả phần viện phí còn lại sau khi trừ khoản đã được bảo hiểm y tế thanh toán.

Một số người đồng ý với phương án này, nhận tiền và ra về. Tuy nhiên, khoảng 40 người không chấp nhận vì cho rằng mức chi trả chưa tương xứng với những tổn hại mà họ phải gánh chịu.

Hai bên liên tục lời qua tiếng lại, không khí buổi chi trả nhiều lúc trở nên căng thẳng. Đại diện UBND phường Cẩm Thành và công an phường đã có mặt để ổn định trật tự, đồng thời lắng nghe ý kiến của người bị ngộ độc và phía cơ sở bánh mì Bà Được.

Những người còn lại chưa chấp nhận mức chi trả ban đầu phía bánh mì Bà Được đưa ra - Ảnh: TRẦN MAI

Nhiều người bị ngộ độc cho rằng khoản tiền họ yêu cầu không đơn thuần là hỗ trợ viện phí, mà phải được xem xét trên cơ sở bồi thường những tổn hại về sức khỏe, thu nhập và số ngày công lao động bị mất do phải điều trị.

Chị V.T.H.D. cho biết gia đình có đến ba người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Bà Được. Riêng chị, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đến nay vẫn tiếp tục điều trị viêm loét dạ dày, thể trạng còn yếu.

"Đến giờ tôi vẫn chưa đi làm ổn định như trước, phải vừa làm vừa xin nghỉ, có nguy cơ bị công ty đuổi việc. Vậy ai bồi thường tổn hại sức khỏe và nguy cơ thất nghiệp cho tôi?", chị D. bức xúc.

Theo những người phản ứng, việc chỉ thanh toán phần viện phí (sau khi trừ bảo hiểm y tế chi trả) là chưa thỏa đáng, bởi hậu quả của vụ ngộ độc không chỉ dừng lại ở những ngày nằm viện.

Trước phản ứng của nhiều người, phía bánh mì Bà Được tiếp tục đưa ra phương án chi trả gồm phần viện phí bảo hiểm y tế không thanh toán, tiền công lao động 200.000 đồng/người/ngày và tiền ăn uống 100.000 đồng/người/ngày.

Theo phương án này, số tiền mỗi người được nhận sẽ được tính căn cứ vào thời gian nằm viện. Những trường hợp có thêm hóa đơn mua thuốc cũng được phía cơ sở thanh toán.

Tuy nhiên, quá trình chi trả vẫn liên tục xảy ra tranh cãi.

Có thời điểm, trong lúc người con trai của chủ cơ sở đang cố gắng trao đổi, mong người bị ngộ độc chia sẻ, bà Nguyễn Thị Thúy - chủ điểm bán bánh mì Bà Được tại số 12 Duy Tân - nói: "Ai không đồng ý thì kiện ra tòa đi…".

Câu nói lập tức khiến nhiều người có mặt phản ứng gay gắt.

Người con trai bà Thúy phải đứng ra ngăn mẹ, đồng thời đề nghị những người bị ngộ độc bình tĩnh để giải quyết vụ việc.

"Tôi sẽ là người làm việc, hỗ trợ cho các anh chị. Chỉ làm việc với tôi", người này nói.

Con trai của bà Thúy trao đổi với người bị ngộ độc - Ảnh: TRẦN MAI

Chấp nhận nhận tiền vì quá mệt mỏi Sau nhiều lần tranh luận, một số người dù không đồng tình với mức chi trả nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận nhận tiền để ra về. Một người bị ngộ độc cho biết đã nhận 2,1 triệu đồng, bao gồm các khoản viện phí, ngày công lao động bị mất và tiền ăn uống. "Tôi không đồng tình nhưng qua trưa rồi, quá mệt mỏi và còn có con nhỏ nên thôi, nhận cho rồi", người này nói. Theo ghi nhận, dù phía bánh mì Bà Được đã điều chỉnh phương án chi trả, nhiều người vẫn chưa hài lòng vì cho rằng những ảnh hưởng kéo dài đối với sức khỏe và cuộc sống chưa được tính toán đầy đủ. Đến 14h ngày 27-10, việc chi trả cho những người bị ngộ độc vẫn đang tiếp tục, chưa thể hoàn tất sau nhiều giờ làm việc.

Một người nhận tiền hỗ trợ từ bánh mì Bà Được - Ảnh: TRẦN MAI

Diễn biến vụ ngộ độc bánh mì Bà Được khiến 175 người nhập viện Ngày 10-10: Nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt sau khi ăn bánh mì có nhân tại cơ sở bánh mì Bà Được, số 12 Duy Tân, phường Cẩm Thành phải nhập viện điều trị. Ngày 12-10: Số người nhập viện sau khi ăn bánh mì Bà Được tiếp tục tăng, ghi nhận 135 trường hợp. Cơ quan chức năng tiến hành điều tra, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định nguyên nhân. Ngày 16-10: Số người bị ngộ độc được ghi nhận tăng lên 175 trường hợp. Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm cho thấy 12/13 mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Bà Được dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Một số mẫu còn phát hiện vi khuẩn E. coli và tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus). Ngày 27-10: Đại diện bánh mì Bà Được tổ chức chi trả tiền cho những người bị ngộ độc. Hiện chưa có thông tin về quyết định xử phạt của cơ quan chức năng đối với điểm bán bánh mì Bà Được.