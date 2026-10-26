Xử phạt cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 số tiền 94 triệu đồng, buộc trả hơn 1 tỉ đồng viện phí

Một người dân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại bánh mì Hồng Ngọc 37, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: M. T.

Vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo quyết định do ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ký, hộ kinh doanh lò bánh mì Hồng Ngọc 37, do ông Nguyễn Tấn Tài làm chủ, có địa chỉ tại số 62-64-64 Bis Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, bị xử phạt về 2 hành vi vi phạm.

Cụ thể, cơ sở bị phạt 4 triệu đồng do không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh theo quy định.

Hành vi thứ hai là bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Với vi phạm này, cơ sở bị phạt 90 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, từ 7h ngày 15-6 đến 20h ngày 16-6-2026, cơ sở đã bán bánh mì thịt cùng các loại nhân và gia vị kèm theo. Các sản phẩm liên quan gồm thịt, xíu mại, chả lụa, jambon, xúc xích, pate, bơ, dưa leo, dưa chua, rau thơm và nước sốt.

Vụ việc khiến 352 người bị ngộ độc thực phẩm, phải cấp cứu, điều trị trong khoảng thời gian từ ngày 16-6 đến 3-7-2026. Không có trường hợp tử vong.

Ngoài phạt tiền tổng cộng 94 triệu đồng, UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh bán thực phẩm của lò bánh mì Hồng Ngọc 37 trong 4 tháng, tính từ ngày chủ cơ sở nhận được quyết định xử phạt.

Buộc chi trả gần 1,1 tỉ đồng chi phí điều trị

Bên cạnh các hình thức xử phạt, hộ kinh doanh lò bánh mì Hồng Ngọc 37 còn bị buộc chi trả toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho 352 người bị ảnh hưởng.

Tổng số tiền phải chi trả theo danh sách được phê duyệt là 1.096.941.102 đồng, tương đương gần 1,1 tỉ đồng. Thời hạn thực hiện là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Chủ cơ sở có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với UBND phường Đạo Thạnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo quyết định, cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp buộc thu hồi, tiêu hủy thực phẩm đối với cơ sở trong đợt xử phạt này.

Nguyên nhân là ngày 16-6, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm phường Đạo Thạnh đã kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy toàn bộ nguyên liệu, thực phẩm còn lại dùng để chế biến bánh mì thịt. Chủ cơ sở đã thực hiện việc tiêu hủy thời điểm đó.

Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, hiện đã đóng cửa - Ảnh: M. T.

Trước đó, ngày 16-6, khi hàng loạt người dân có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và mệt mỏi sau khi ăn bánh mì mua tại cơ sở Hồng Ngọc 37 (địa chỉ ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bắt đầu đón những bệnh nhân đầu tiên. Đến cuối tháng 6-2026, tổng số trường hợp ghi nhận nghi ngộ độc thực phẩm lên đến 352 người. Trong tình huống khẩn cấp, các lực lượng y tế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chuyên môn, phối hợp chặt chẽ giữa các khoa phòng để đảm bảo xử trí kịp thời, không để xảy ra diễn biến xấu ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.