PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, giới thiệu Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM với giới tài chính Singapore - Ảnh: VIFC-HCMC

Trong khuôn khổ Singapore FinTech Festival 2026 vào ngày 17-11, VIFC-HCMC tổ chức hội thảo giới thiệu Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đến cộng đồng tài chính Singapore.

Sự kiện thu hút hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan ngoại giao, ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức xếp hạng tín nhiệm và doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech).

Tại đây, đại diện VIFC-HCMC đã giới thiệu các định hướng phát triển, cơ chế hoạt động và cơ hội đầu tư, đồng thời trao đổi với các đối tác quốc tế về khả năng kết nối dòng vốn vào nền kinh tế Việt Nam.

Không cạnh tranh với Singapore, hướng đến bổ trợ lẫn nhau

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho biết trung tâm đang ưu tiên phát triển các sản phẩm tài chính gồm quỹ đầu tư, thị trường trái phiếu quốc tế, fintech gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và sàn giao dịch hàng hóa.

Bên cạnh đó, VIFC-HCMC cũng hướng đến những lĩnh vực chuyên sâu như tài chính hàng hải, tài chính hàng không và tài chính xanh.

Đề cập đến mối quan hệ với các trung tâm tài chính đã phát triển trong khu vực, ông Huân nhấn mạnh VIFC-HCMC không đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với Singapore.

"VIFC-HCMC không ra đời để cạnh tranh với Singapore hay các trung tâm tài chính đi trước, mà để bổ sung cho họ.

Singapore có chiều sâu về vốn và kinh nghiệm quản lý tài sản; TP.HCM có một nền kinh tế thực tăng trưởng nhanh với nhu cầu vốn rất lớn. Khi hai thế mạnh ấy kết nối, dòng vốn của khu vực sẽ đi xa hơn và hiệu quả hơn", ông Huân nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thanh Tuyền, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Silver Lion Enterprise Impact (SLEI), nhận định các lĩnh vực công nghệ sâu, chuyển dịch xanh, hạ tầng hàng hải và hàng không đang mở ra dư địa hợp tác đầu tư dài hạn.

Theo bà, VIFC-HCMC có thể đóng vai trò cầu nối để nguồn lực tài chính quốc tế được phân bổ vào những hoạt động tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế.

Ông Nguyễn Hữu Huân và bà Nguyễn Thanh Tuyền, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Silver Lion Enterprise Impact (SLEI), trao thư bày tỏ ý định hợp tác về sáng kiến VIFC-SLEI Voyage - Ảnh: VIFC-HCMC

Tìm kiếm đối tác đầu tư, phát triển thị trường vốn

Một nội dung được quan tâm tại hội thảo là khả năng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu quốc tế, trái phiếu đô thị, cùng các giải pháp thanh toán xuyên biên giới và cơ chế sandbox dành cho doanh nghiệp fintech.

Các doanh nghiệp quốc tế cũng tìm hiểu điều kiện trở thành thành viên VIFC-HCMC để tiếp cận những chính sách ưu đãi về thuế và thủ tục hành chính theo cơ chế ưu tiên.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Nguyễn Hữu Huân và bà Nguyễn Thanh Tuyền đã trao thư bày tỏ ý định hợp tác về sáng kiến VIFC-SLEI Voyage.

Theo nội dung thư, hai bên dự kiến phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối VIFC-HCMC với mạng lưới định chế tài chính tại những thị trường trọng điểm.

Đối tượng hướng đến bao gồm ngân hàng, tổ chức quản lý tài sản tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp fintech, qua đó thúc đẩy thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, có định hướng hợp tác dài hạn.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore đang mở ra những cơ hội hợp tác mới trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kết nối tài chính.

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cũng sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM.