Sáng 24-11, nhân dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, không khí tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh Ninh Bình trở nên nhộn nhịp ngay từ đầu giờ sáng khi đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến vui chơi, trải nghiệm.
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, từ tối 23 đến sáng 24-11, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện mưa phùn rải rác kèm nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển rét.
Tuy nhiên, thời tiết bất lợi không làm giảm sức hút của vùng đất cố đô.
Trong trang phục áo mưa hoặc che ô, từng đoàn du khách vẫn nối đuôi nhau "đội mưa" khám phá vẻ đẹp của cố đô Hoa Lư, quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, khu du lịch sinh thái Thung Nham và Vườn quốc gia Cúc Phương.
Theo thống kê nhanh từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, chỉ tính riêng trong buổi sáng 24-11, Khu di tích lịch sử - văn hóa cố đô Hoa Lư đã đón hơn 3.000 lượt khách; Vườn quốc gia Cúc Phương cũng ghi nhận khoảng 800 lượt người đến tham quan, dã ngoại.
Tại các điểm đến nổi tiếng khác như Tràng An, Tam Cốc hay Thung Nham, tuy chưa có số liệu tổng hợp cụ thể nhưng theo ghi nhận thực tế, lượng khách đổ về ngày một đông đúc hơn và càng về trưa càng đông.
Để bảo đảm an toàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách trong điều kiện mưa rét, ban quản lý các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đã chủ động tăng cường lực lượng hướng dẫn, bố trí đầy đủ áo phao tại các bến thuyền và nhắc nhở du khách giữ ấm, di chuyển cẩn trọng trên các cung đường trơn trượt.
Hình ảnh du khách "đội mưa" tham quan du lịch Ninh Bình sáng 24-11:
Theo thống kê, có hơn 3.000 du khách đã tới tham quan cố đô Hoa Lư sáng nay 24-11 - Ảnh: THÀNH NAM
Vườn chim Thung Nham cũng là điểm đến hút du khách trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: THÀNH NAM
Tối đa: 1500 ký tự
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