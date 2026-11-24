Khách du lịch đội mưa khám phá Tràng An sáng nay 24-11- Ảnh: THÀNH NAM

Sáng 24-11, nhân dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, không khí tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh Ninh Bình trở nên nhộn nhịp ngay từ đầu giờ sáng khi đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến vui chơi, trải nghiệm.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, từ tối 23 đến sáng 24-11, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện mưa phùn rải rác kèm nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển rét.

Tuy nhiên, thời tiết bất lợi không làm giảm sức hút của vùng đất cố đô.

Trong trang phục áo mưa hoặc che ô, từng đoàn du khách vẫn nối đuôi nhau "đội mưa" khám phá vẻ đẹp của cố đô Hoa Lư, quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, khu du lịch sinh thái Thung Nham và Vườn quốc gia Cúc Phương.

Hàng ngàn du khách đã đổ về cố đô Hoa Lư tham quan, vãn cảnh trong Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: THÀNH NAM

Theo thống kê nhanh từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, chỉ tính riêng trong buổi sáng 24-11, Khu di tích lịch sử - văn hóa cố đô Hoa Lư đã đón hơn 3.000 lượt khách; Vườn quốc gia Cúc Phương cũng ghi nhận khoảng 800 lượt người đến tham quan, dã ngoại.

Tại các điểm đến nổi tiếng khác như Tràng An, Tam Cốc hay Thung Nham, tuy chưa có số liệu tổng hợp cụ thể nhưng theo ghi nhận thực tế, lượng khách đổ về ngày một đông đúc hơn và càng về trưa càng đông.

Để bảo đảm an toàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách trong điều kiện mưa rét, ban quản lý các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đã chủ động tăng cường lực lượng hướng dẫn, bố trí đầy đủ áo phao tại các bến thuyền và nhắc nhở du khách giữ ấm, di chuyển cẩn trọng trên các cung đường trơn trượt.

Hình ảnh du khách "đội mưa" tham quan du lịch Ninh Bình sáng 24-11:

Mặc dù thời tiết mưa, rét nhưng vẫn không ngăn được dòng người về với Ninh Bình. Trong ảnh: du khách đang khám phá Long sàng - bảo vật quốc gia trước đền vua Lê Đại Hành - Ảnh: THÀNH NAM

Theo thống kê, có hơn 3.000 du khách đã tới tham quan cố đô Hoa Lư sáng nay 24-11 - Ảnh: THÀNH NAM

Khách du lịch nước ngoài đội mưa và giá rét tham quan cố đô Hoa Lư

Bến đò Tràng An tấp nập du khách tham quan trong khi trời mưa, rét - Ảnh: THÀNH NAM

Khách du lịch khám phá Tam Cốc - Bích Động

Tham quan Vườn quốc gia Cúc Phương - Ảnh: TTXT du lịch Ninh Bình

Vườn chim Thung Nham cũng là điểm đến hút du khách trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: THÀNH NAM

Ninh Bình miễn phí vé tham quan, khuyến khích giảm 50% giá vé Ngày Văn hóa Việt Nam Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, một số điểm du lịch tại Ninh Bình sẽ miễn phí vé tham quan, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp du lịch giảm giá vé từ 30-50%.



