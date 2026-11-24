Bà Nguyễn Diệp Mai - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang - cho biết giải bơi biển ở khu vực lấn biển Rạch Giá, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, đất và con người An Giang đến với du khách - Ảnh: CHÍ CÔNG

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Nguyễn Diệp Mai - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang - cho biết có 18 đơn vị xã, phường và đặc khu trên địa bàn An Giang tham dự giải bơi biển và các hoạt động trò chơi dân gian.

Đồng thời tại khu vực lấn biển Rạch Giá, giải bơi biển tự do thu hút nhiều vận động viên tham gia tranh tài thi đấu 2 cự ly nam bơi tự do 500m (nam độ tuổi từ 14 đến 20 tuổi và nam từ 21 tuổi trở lên) và cự ly nữ bơi tự do 300m.

"An Giang tổ chức giải bơi biển ở khu vực lấn biển Rạch Giá sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, đất và con người An Giang đến với du khách gần xa.

Địa phương cũng mong muốn tuyên truyền nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh và tạo sân chơi lành mạnh, đoàn kết", bà Diệp Mai nhấn mạnh.

Các vận động viên nam tranh tài giải bơi biển tự do cự ly 500m ở khu lấn biển Rạch Giá - Ảnh: CHÍ CÔNG

Du khách và người dân tranh thủ chụp ảnh cùng vận động viên tranh tài giải bơi biển tự do ở khu lấn biển Rạch Giá - Ảnh: CHÍ CÔNG

Không khi giải bơi biển tự do ở khu lấn biển Rạch Giá (tỉnh An Giang) diễn ra sôi nổi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ghi nhận Tuổi Trẻ cho thấy giải bơi biển tự do ở khu lấn biển Rạch Giá diễn ra sôi nổi khi các động viên tranh tài quyết liệt. Ban tổ chức cũng chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tổ chức đến chuẩn bị áo phao để giải đấu diễn ra an ninh, an toàn, văn minh. Lực lượng chức năng chạy ca nô quan sát, theo dõi để kịp thời hỗ trợ vận động viên khi cần.

"Không khí giải bơi biển ở Rạch Giá rất sôi nổi, người dân và du khách đến xem và cổ vũ rất đông. Tôi nghĩ các vận động viên sẽ tranh tài quyết liệt để đạt thành tích tốt nhất", chị Trương Thị Thúy Hằng - người dân đến cổ vũ giải bơi biển ở Rạch Giá chia sẻ.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải nhất cự ly nam (21 tuổi trở lên) bơi tự do 500m cho anh Võ Thành Thông - vận động viên ở phường Long Xuyên; giải nhất cự ly nam (tuổi từ 14 đến 20 tuổi) bơi tự do 500m thuộc về anh Huỳnh Thanh Tiến - vận động viên ở phường Rạch Giá.

Ban tổ chức trao giải nhất cự ly nữ 300m cho chị Huỳnh Thị Thúy Oanh - vận động viên ở phường Long Xuyên.

Giải nhất bơi biển tự do cự ly 500 nam (21 tuổi trở lên) thuộc về anh Võ Thành Thông - vận động viên ở phường Long Xuyên - Ảnh: CHÍ CÔNG