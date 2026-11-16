1.000 drone trình diễn tại Festival Dòng xanh An Giang

Ông Lê Văn Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - tại họp báo giới thiệu Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I năm 2026 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Văn Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết sau hợp nhất, An Giang là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa đặc trưng đồng bằng, sông nước và biển đảo.

Đồng thời các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa - Chăm cùng chung sống, đoàn kết, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Qua Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I năm 2026, An Giang mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một An Giang mới giàu bản sắc, năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển.

Việc tổ chức Festival, tỉnh không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ người dân mà còn quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của tỉnh, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư.

"Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng đến phát triển bền vững", ông Phước nhấn mạnh.

Buổi họp báo Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I năm 2026 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bà Lê Thị Phà Ca - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang - cho biết sự kiện Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I năm 2026 diễn ra trong 3 ngày (ngày 22 đến ngày 24-11).

Trong khuôn khổ Festival, An Giang tổ chức nhiều sự kiện như Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm; không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố; giải chạy bộ, bơi biển; hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

Ngoài ra còn có chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân với vở cải lương Tiếng trống Mê Linh và hội thảo về nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang.

Festival Dòng xanh An Giang lần thứ 1 năm 2026 sẽ có đêm pháo hoa, đặc biệt có trình diễn 1.000 drone với những hình ảnh đặc trưng mang đậm văn hóa, du lịch đất và con người An Giang.

Sẽ đảm bảo môi trường xanh, sạch phục vụ sự kiện Festival "Dòng xanh An Giang" Ông Bùi Trung Thực - Chủ tịch UBND phường Rạch Giá - thông tin để đảm bảo vệ sinh môi trường trong suốt sự kiện Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I năm 2026, địa phương sẽ ra quân xử lý các vị trí ô nhiễm, dọn rác khu vực trung tâm, quảng trường và các tuyến đường nội ô phường Rạch Giá. Tại khu vực Quảng trường Trần Quang Khải, đơn vị liên quan sẽ dọn dẹp vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ và đảm bảo trang trí cho sự kiện diễu hành trang phục. Ngoài ra còn dọn rác trên dòng sông, lục bình ở các bến tàu để đảm bảo môi trường.