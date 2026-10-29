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Cà Mau tổ chức hội thi bắt tôm nhanh và câu tôm tại Festival tôm

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Từ trải nghiệm nuôi tôm bằng thực tế ảo đến thưởng thức ẩm thực do 27 đội đầu bếp quảng diễn, Festival tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026 đưa câu chuyện con tôm đến gần du khách, gắn với văn hóa vùng Đất Mũi.

Cà Mau tổ chức hội thi bắt tôm nhanh và câu tôm tại Festival tôm - Ảnh 1.

Nhiều sự kiện chính được diễn ra tại quảng trường Phan Ngọc Hiển - Ảnh: THANH HUYỀN

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện "Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Festival tôm Cà Mau - Lần thứ 2 năm 2026".

Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến 25-11 tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) cùng nhiều địa điểm phụ cận, với chủ đề "Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới". 

Tổng kinh phí dự kiến của sự kiện là hơn 31 tỉ đồng, trong đó nguồn vận động xã hội hóa từ doanh nghiệp và các tổ chức tài trợ hơn 28,2 tỉ đồng.

Tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, không gian triển lãm chính được bố trí 350 gian hàng. Trong đó, 150 gian hàng ngành tôm giới thiệu mô hình nuôi tiên tiến như tôm - lúa, tôm sinh thái rừng ngập mặn, cùng dây chuyền chế biến và vật tư thủy sản. Công nghệ thực tế ảo (VR) cũng được đưa vào để khách tham quan trải nghiệm quy trình nuôi trồng.

Khu thương mại sản phẩm OCOP có 156 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản mang nhãn hiệu tập thể của Cà Mau, vùng ĐBSCL và các tỉnh phía Bắc. 44 gian hàng còn lại dành cho kết nối việc làm và ẩm thực, vừa cung cấp thông tin tuyển dụng lao động ngành thủy sản, vừa tổ chức quảng diễn nghệ thuật ẩm thực từ tôm, cua Cà Mau với sự tham gia của 27 đội đầu bếp chuyên nghiệp.

Cùng với hoạt động giới thiệu sản phẩm, Festival tôm đặt mục tiêu khẳng định vị thế thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường quốc tế, thúc đẩy chuỗi giá trị ngành tôm theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 mang chủ đề "Định vị lại ngành tôm" dự kiến quy tụ 200 đại biểu từ các bộ, ngành, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Trong khuôn khổ Festival còn có hội nghị kết nối cung cầu thương mại thủy sản.

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam giới thiệu nét văn hóa của cộng đồng ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa cùng sinh sống tại Cà Mau. Điểm nhấn là Đêm hội văn hóa "Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau" tối 22-11 và chương trình diễu hành đường phố với 69 xe tuyên truyền - nghệ thuật đi qua các trục giao thông chính.

Tại không gian văn hóa ẩm thực và làng nghề truyền thống, khách tham quan có thể tìm hiểu nhà Nam Bộ gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử; kiến trúc mái chùa Khmer cùng hòa tấu nhạc ngũ âm; nghệ thuật thư pháp, múa lân của người Hoa và triển lãm di sản gốm Nam Bộ cổ truyền.

Bên cạnh giải Marathon Cà Mau 2026 và giải đua vỏ máy composite mở rộng, lễ hội còn tổ chức nhiều cuộc thi dân gian độc đáo. Người tham gia có thể thử sức bắt tôm bằng tay trong hồ/bể nhanh nhất; câu tôm càng xanh bằng cần câu truyền thống hoặc máy; phân loại tôm nhanh theo kích cỡ và chủng loại; xếp hình mô hình "Con tôm Cà Mau"; biểu diễn hóa trang "Tôm vui".

Lễ khai mạc lễ hội sẽ diễn ra tối 21-11 tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, dự kiến có từ 8.000 đến 10.000 lượt khách tham dự.

Cà Mau tổ chức hội thi bắt tôm nhanh và câu tôm tại Festival tôm - Ảnh 2.Năm 2025 sẽ có 5.000 tấn tôm Cà Mau được tiêu thụ thông qua chuỗi liên kết

Cà Mau sẽ có từ 15 đến 20 chuỗi liên kết trong nuôi tôm và khoảng 5.000 tấn tôm được tiêu thụ thông qua chuỗi liên kết này vào năm 2025.

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THANH HUYỀN
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    Chủ đề: TÔM CÀ MAU ngày hội văn hóa du lịch Cà Mau festival

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