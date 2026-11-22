Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết Festival 'Dòng xanh An Giang' là sự kiện văn hóa, hành trình kết nối di sản - Ảnh: CHÍ CÔNG

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết hôm nay An Giang khai mạc Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I năm 2026 với chủ đề "Tôn vinh di sản - Kiến tạo tương lai".

An Giang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và được bồi đắp qua bao thế hệ. Vùng đất này hội tụ vẻ đẹp của sông nước, đồng bằng, núi non và biển đảo.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế GRDP của An Giang trên 9% và đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh đang nỗ lực để đạt tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.

Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I năm 2026 tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người An Giang; quảng bá di sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực và hình ảnh du lịch biển đảo An Giang với du khách trong và ngoài nước.

An Giang bắn pháo hoa khai mạc Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I năm 2026 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Theo ông Mừng, tên gọi "Dòng xanh An Giang" mang nhiều ý nghĩa, gồm: Đó là sắc xanh của những dòng sông, cánh đồng, núi rừng và biển đảo quê hương; là dòng chảy của lịch sử, văn hóa và truyền thống, là sự giao hòa của các cộng đồng dân tộc, tôn giáo cùng nhau vun đắp nên vùng đất An Giang nghĩa tình, giàu sức sống.

Tỉnh An Giang định hướng xây dựng Festival "Dòng xanh An Giang" trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch thường niên.

"Festival lần này càng có ý nghĩa rất đặc biệt khi được tổ chức vào thời điểm Việt Nam vừa chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 ở Phú Quốc. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là hành trình kết nối di sản, kết nối các vùng miền và cộng đồng và xây dựng thương hiệu riêng của An Giang trên hành trình hội nhập và vươn xa", ông Mừng nhấn mạnh.

Trong đêm khai mạc Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I năm 2026 đã thu hút hàng ngàn du khách và người dân đến tham quan, trải nghiệm, xem chương trình văn nghệ, đặc biệt là mãn nhãn xem hơn 1.000 drone trình diễn hình ảnh mang đậm nét văn hóa, di sản, đất và con người An Giang.

Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 24-11, tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) với nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa ý nghĩa, gồm: Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm; không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố; giải chạy bộ.

Cổng Tam Quan và Miếu Bà Chúa xứ núi Sam và những công trình kiến trúc mang đậm nét văn hóa ở An Giang - Ảnh: CHÍ CÔNG

Drone trình diễn hình ảnh APEC 2027 ở Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các dòng sông gắn liền với lịch sử, đất và người An Giang - Ảnh: CHÍ CÔNG

Hàng ngàn người dân về dự khai mạc Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I năm 2026 - Ảnh: CHÍ CÔNG