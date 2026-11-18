Toàn cảnh buổi họp báo - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngày 18-11, tại Hà Nội, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp báo thông tin về tổ chức sự kiện "Xin chào Cà Mau" và tổ chức Festival Tôm Cà Mau 2026.

Ông Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì buổi họp báo.

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Phát biểu tại họp báo, ông Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết sự kiện "Xin chào Cà Mau 2026" được tổ chức tại Hà Nội nhằm quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của vùng đất cực Nam Tổ quốc đến người dân, doanh nghiệp và du khách.

Nội dung trọng tâm của sự kiện "Xin chào Cà Mau 2026" là quảng bá các sản phẩm OCOP, nông sản, thủy sản và đặc sản tiêu biểu của địa phương. Chương trình có 30 gian hàng tiêu chuẩn với diện tích khoảng 300m2, 3 không gian trưng bày chính để giới thiệu các sản phẩm của Cà Mau.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì buổi họp báo - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tại cuộc họp, đại diện Sở Công Thương Cà Mau cho biết thông qua chuỗi sự kiện, tỉnh mong muốn quảng bá các sản phẩm đặc trưng đến người tiêu dùng Hà Nội và thị trường phía Bắc, đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối.

Bên cạnh xúc tiến thương mại, Cà Mau còn giới thiệu nét đặc sắc về văn hóa, ẩm thực, con người và tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Địa phương cũng kỳ vọng tăng cường kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Nội, mở rộng hợp tác và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh.

Sự kiện diễn ra tại Vincom Mega Mall Royal City, số 72A Nguyễn Trãi từ nay đến hết ngày 22-11.

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Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết sự kiện "Xin chào Cà Mau 2026" sẽ có nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, đờn ca tài tử Nam Bộ và quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Các đại biểu chủ trì họp báo - Ảnh: PHẠM TUẤN

Du khách sẽ được giới thiệu, tư vấn các tour du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa và khám phá vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Dự kiến từ giữa tháng 12-2026, sau khi sân bay Cà Mau hoàn tất nâng cấp, đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau sẽ được khai thác với tần suất trung bình một chuyến/ngày, tạo thuận lợi cho du khách phía Bắc đến Cà Mau.

Bắn pháo hoa dịp Festival Tôm Cà Mau Thông tin tại buổi họp báo, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 25-11, với khoảng 350 gian hàng cùng nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và xúc tiến thương mại. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 21-11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, với khoảng 8.000 - 10.000 người tham dự. Chương trình có biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa tầm thấp và được truyền hình trực tiếp trên VTV10. Điểm nhấn của Festival là không gian trưng bày khoảng 350 gian hàng, gồm 150 gian hàng ngành tôm, 156 gian hàng sản phẩm OCOP, 20 gian hàng ẩm thực và 24 gian hàng tư vấn, giới thiệu việc làm. Tại đây, người dân và du khách có thể tìm hiểu các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, sản phẩm chế biến từ tôm, đặc sản địa phương và thưởng thức các món ăn từ tôm, cua Cà Mau. Trong khuôn khổ Festival còn có hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026, hoạt động kết nối cung cầu, giao thương và tham quan các vùng nuôi tôm sinh thái, công nghệ cao. Đáng chú ý, chuỗi sự kiện còn có các hoạt động tôn vinh văn hóa ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; diễu hành đường phố, liên hoan đờn ca tài tử, biểu diễn nhạc ngũ âm, đua vỏ máy và các trò chơi trải nghiệm như bắt tôm, câu tôm càng xanh. Tỉnh Cà Mau cũng triển khai chương trình kích cầu du lịch "Về Cà Mau - Dự Festival tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ", kết hợp các tour du lịch và ưu đãi dành cho du khách. Thông qua Festival, Cà Mau kỳ vọng quảng bá thương hiệu tôm, mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Lễ bế mạc dự kiến diễn ra tối 25-11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển.