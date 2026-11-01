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Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến khích Cà Mau nuôi tôm cua bằng công nghệ

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với tỉnh Cà Mau nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng con giống, chế biến sâu và phát triển chuỗi giá trị tôm, cua gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến khích Cà Mau nuôi tôm cua bằng công nghệ - Ảnh 1.

Cua Cà Mau đang dần có thương hiệu trên thị trường và có thể truy xuất được nguồn gốc - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 1-11, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Vũ Hải Quân làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, cho biết địa phương đã triển khai nhiều nhiệm vụ ứng dụng công nghệ vào nuôi tôm, trong đó có mô hình R-Amita trong nuôi tôm siêu thâm canh và kết hợp điện mặt trời với sản xuất.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm, dữ liệu chưa đồng đều và liên kết giữa quản lý với các viện, trường và doanh nghiệp chưa đủ mạnh. Tỉnh kiến nghị Bộ hỗ trợ tư vấn mô hình chuyển đổi số toàn diện, hoàn thiện cơ chế và kết nối nguồn lực chuyên gia.

Về phía ngành thủy sản, ông Bùi Tứ Hải - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - đề xuất hỗ trợ nghiên cứu nguồn tôm giống chất lượng cao, đánh giá tiềm năng carbon rừng ngập mặn, theo dõi sạt lở bằng viễn thám và xây dựng dữ liệu phát triển thương hiệu tôm Cà Mau.

Trong khi đó, ông Dương Vũ Nam - Phó giám đốc Sở Công Thương - cho biết nguồn cua bố mẹ hiện chủ yếu khai thác tự nhiên nên giống chưa đồng đều, hơn 70% sản lượng tiêu thụ tươi sống. Tỉnh đề nghị nghiên cứu chọn tạo cua bố mẹ chất lượng cao, ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến sâu và phát triển tài sản trí tuệ cho cua Cà Mau.

Đại diện doanh nghiệp, ông Phan Thanh Lộc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Food - mong muốn Nhà nước dẫn dắt hình thành ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm thủy sản và vật liệu sinh học mới để tháo gỡ vướng mắc trong thu gom, vận chuyển phụ phẩm.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính thông tin Bộ đang xây dựng đề án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với 10 bài toán lớn và 50 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có ứng dụng công nghệ sinh học chọn tạo giống thủy sản.

Các đơn vị thuộc Bộ sẽ phối hợp Cà Mau xây dựng tiêu chuẩn, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc và phát triển cua Cà Mau theo chuỗi giá trị.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đề nghị Bộ tập trung hỗ trợ ba nhóm trọng tâm: phát triển Trung tâm tôm công nghệ cao; nghiên cứu, dự báo sạt lở, bảo vệ môi trường biển và rừng ngập mặn; đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị dữ liệu.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh các nhiệm vụ khoa học, công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, có đơn vị cam kết ứng dụng kết quả thay vì chỉ dừng ở đề xuất của cơ quan quản lý. Nguồn lực triển khai cần có sự tham gia của 3 bên (Bộ, địa phương và doanh nghiệp) với trách nhiệm và bài toán công nghệ rõ ràng.

Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến khích Cà Mau nuôi tôm cua bằng công nghệ - Ảnh 2.

Tỉnh Cà Mau và Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 - Ảnh: THANH HUYỀN

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Trung Tính và Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2026-2030.

Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến khích Cà Mau nuôi tôm cua bằng công nghệ - Ảnh 2.Con cua Cà Mau đã được 'cởi trói' khỏi sợi dây to ngâm nước

Nếu trước đây nhiều người tiêu dùng phàn nàn vì rơi vào cảnh "mua cua tặng dây", thì nay tình trạng này đang giảm dần. Cua Cà Mau "không dây" hoặc trói dây trọng lượng nhỏ ngày càng chiếm ưu thế trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

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THANH HUYỀN
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    Chủ đề: nuôi trồng thủy sản công nghệ tỉnh Cà Mau con cua ký kết

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