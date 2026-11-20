Cỗ máy hiện đại hàn ray tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc với tốc độ thần tốc, chỉ mất 3-4 phút là hàn xong một mối hàn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy những ngày gần cuối tháng 11-2026, không khí lao động của kỹ sư, công nhân trên đại công trường tuyến tàu điện đô thị ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) luôn hừng hực "sức nóng" khi làm xuyên suốt đêm ngày để kịp tiến độ phục vụ APEC 2027.

Các tổ đội kỹ sư, công nhân chia ra nhiều mũi thi công lắp chỉnh ray, siết chặt từng bu lông, đặc biệt là vận hành cỗ máy hiện đại nặng khoảng 33 tấn từng bước thực hiện công đoạn hàn nối ray cho tuyến tàu điện đô thị.

Dù chịu nóng nực, mồ hôi đổ ướt cả áo nhưng các kỹ sư đều túc trực quan sát để vết hàn chỉn chu, đẹp mắt, đảm bảo khi tàu vận hành chạy êm và an toàn.

Ông Nguyễn Huy Thanh - đại diện nhà thầu thi công hàn ray - cho biết đây là lần đầu đơn vị đưa thiết bị hàn ray tự động di động vào sử dụng trên tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc.

Điều này đánh dấu bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ và làm chủ thiết bị của đội ngũ thợ Việt Nam.

Trong điều kiện mặt bằng thuận lợi, cỗ máy trên mất khoảng 3-4 phút là hàn xong một mối nối và có thể hàn 250-300m ray đơn mỗi ngày (tương đương hơn 20 mối nối), năng suất cao gấp 3-4 lần so với phương pháp hàn nhiệt nhôm.

"Máy sử dụng công nghệ hàn chảy giáp mép bằng điện. Hai đầu thanh ray được gia nhiệt và ép nối bằng hệ thống chuyên dụng, với các thông số kỹ thuật thiết lập phù hợp từng loại ray.

Hàn nối xong, kỹ sư sẽ dùng máy mài lại mối hàn cho bằng phẳng, đảm bảo cả về tính thẩm mỹ và kỹ thuật của công trình", ông Thanh nói.



Cỗ máy hàn ray tạo ra mối hàn đẹp và chắc chắn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các kỹ sư thao tác máy để hàn các mối nối thanh ray tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Máy hàn ray sử dụng công nghệ hàn chảy giáp mép bằng điện - Ảnh: CHÍ CÔNG

Theo Tập đoàn Sun Group, hiện đơn vị thi công huy động khoảng 1.300 kỹ sư, công nhân tại 7 mũi thi công tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc.

Đến nay dự án đã lắp đặt hơn 11km đường ray; toàn bộ cọc khoan nhồi ở khu vực cầu, hầm đã hoàn thành. Đơn vị thi công đã hoàn thiện kết cấu bê tông cốt thép các ống hầm (đoạn hầm kết nối từ đường ĐT.975 vào sân bay Phú Quốc) chuẩn bị lắp đặt đường ray.

Tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc dài gần 18km, với 6 nhà ga mang đậm nét văn hóa Việt Nam (có tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỉ đồng).

Khi hoàn thành và đưa vào vận hành không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn tạo một diện mạo giao thông đột phá, hiện đại cho đảo ngọc Phú Quốc.



Các kỹ sư chỉ cần nhấn nút trên bảng điều khiển thì cỗ máy tự động di chuyển đến các mối nối trên thanh ray để thực hiện công đoạn hàn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Trong quá trình hàn nối thanh ray đã tạo ra tia lửa rực sáng với sức nóng cao - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sau khi cỗ máy hàn nối xong, các kỹ sư lành nghề thực hiện mài mối nối cho bằng phẳng, đảm bảo tính thẩm mỹ và kỹ thuật công trình cho tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các kỹ sư, công nhân chia ra nhiều mũi thi công cân chỉnh, lắp đặt đường ray tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG