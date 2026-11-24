Hình ảnh chiếc trống đồng do 3 trẻ chăn trâu tìm thấy năm 1994 - Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngày 24-11, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã có văn bản trả lời kết quả bước đầu về việc xác minh thông tin hiện vật liên quan đến chiếc trống đồng được người dân xã Phú Sơn phát hiện từ năm 1994.

3 trẻ chăn trâu tìm thấy cổ vật trong hang núi

Tháng 5-1994, anh Quách Văn Quỳnh (sinh năm 1982; ngụ thôn Đồi Bồ, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (cũ), nay là thôn Bình Phú, xã Phú Sơn, Ninh Bình) khi đó mới 12 tuổi cùng với 2 người bạn Bùi Văn Chiến (khi đó 10 tuổi) và Quách Văn Luân (khi đó 13 tuổi) trong lúc đi chăn trâu đã rủ nhau vào khu vực Thung Mai lấy củi.

Tại đây, những người này phát hiện một chiếc trống đồng nằm lộ thiên trong hang núi nên đã báo người thân đưa về nhà và trình báo chính quyền địa phương lập biên bản tiếp nhận để bảo quản.

Đặc điểm của trống đồng lúc phát hiện, mặt trống có hình ảnh ngôi sao 10 tia, hoa văn xung quanh ngôi sao có hình giống chim hạc, trên trống đồng có tai sách kép, trọng lượng trống khoảng 18 - 19kg.

Ngày 17-5-1994, chiếc trống đồng đã được đại diện các gia đình bàn giao cho chính quyền xã Thạch Bình, có biên bản cam kết về việc quản lý báu vật do nhân dân phát hiện, có dấu đỏ và chữ ký xác nhận của lãnh đạo UBND xã Thạch Bình.

Chiếc trống đồng "mất tích" 32 năm trước chính là chiếc trống đồng lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1) - Ảnh: THÀNH NAM

Sau khi tiếp nhận hiện vật, để bảo đảm an toàn chiếc trống đồng, UBND xã Thạch Bình đã bàn giao cho Công an huyện Nho Quan (cũ) lưu giữ, bảo quản nhưng không có biên bản hoặc quyết định của UBND xã Thạch Bình giao Công an huyện Nho Quan.

Ngày 23-12-1998, Công an huyện Nho Quan (cũ) đã bàn giao chiếc trống đồng cho Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, có "biên bản giao nhận", trong đó bên giao là Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Công an huyện; bên nhận là ông Nguyễn Cao Tấn, nhân viên Bảo tàng Ninh Bình.

Tuy nhiên, theo phản ánh của những người tìm thấy, kể từ khi lập biên bản đưa trống đi giám định niên đại, đến tháng 10-2026, người dân địa phương không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào từ cơ quan chức năng.

Sau đó anh Quách Văn Quỳnh (đại diện 3 người tìm thấy) đã gửi đơn lên UBND xã Phú Sơn, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội để hỏi về tung tích chiếc trống đồng.

Đã rõ tung tích chiếc trống đồng "mất tích" 32 năm trước

Ngay khi nhận được kiến nghị của UBND xã Phú Sơn và người dân, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc xác minh.

Qua rà soát hồ sơ lưu trữ của Công an huyện Nho Quan (cũ) thời điểm năm 1994-1998, không còn tài liệu liên quan đến quá trình giao nhận chiếc trống đồng giữa Công an huyện Nho Quan với Bảo tàng tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, do thời gian xảy ra sự việc đã quá lâu, những người liên quan tham gia lập biên bản thời kỳ đó đã nghỉ hưu nên không còn lưu giữ tài liệu liên quan đến vụ việc.

3 trẻ chăn trâu ngày nào giờ đều đã ngoài 40 tuổi - Ảnh: T.B.N.

Tuy nhiên, hiện ở Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1) có lưu giữ một chiếc trống đồng và hồ sơ bàn giao của Công an huyện Nho Quan tương tự chiếc trống đồng mà người ở xã Phú Sơn tìm thấy ở hang Thung Mai 32 năm trước.

Để có cơ sở khẳng định thông tin về hiện vật, Công an tỉnh Ninh Bình đã có văn bản đề nghị Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan giám định chiếc trống đồng hiện đang lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình và 2 ảnh chụp năm 1994 có hình ảnh chiếc trống đồng được người dân xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình cung cấp (mẫu so sánh).

Ngày 3-11-2026 Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã có kết quả giám định: "Hình ảnh chiếc trống đồng trong 2 ảnh màu mẫu so sánh là hình ảnh được chụp ra từ chiếc trống đồng cần giám định được lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình".

Chiếc trống đồng được xác định có niên đại trên 2.000 năm thuộc nền văn hóa Đông Sơn - Ảnh: THÀNH NAM

Từ đó, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình khẳng định chiếc trống đồng có số đăng ký 2958/KL381 hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1) chính là chiếc trống đồng do anh Quách Văn Quỳnh cùng 2 người bạn phát hiện trong hang đá năm 1994.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu tham mưu phương án giải quyết chế độ chính sách cho người có công phát hiện và giao nộp cổ vật theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chiếc trống đồng có niên đại hơn 2.000 năm Chiếc trống đồng này hiện đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1) trong tình trạng tốt. Trống có chiều cao 37cm, đường kính mặt 42,3cm, đường kính đáy 47cm, trọng lượng 19,2kg. Mặt trống có ngôi sao 10 tia, hình chim hạc, hoa văn trang trí đơn giản; quanh thân có nhiều lỗ hàn, tai sách kép. Chiếc trống đồng được xác định thuộc nền văn hóa Đông Sơn thời các Vua Hùng và An Dương Vương, có niên đại cách ngày nay khoảng 2.000 - 2.500 năm.

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