Thực hư 10 căn nhà mô phỏng trống đồng ‘bão mạng’ ở Lô Lô Chải

Khu nhà trống đồng nổi bật giữa không gian hoang sơ của Lô Lô Chải - Ảnh: NVCC

10 căn nhà trống đồng khổng lồ này thuộc khu lưu trú của Dảnh House tại thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang). Mới đây, bức ảnh chụp toàn cảnh khu lưu trú khiến cộng đồng mạng chú ý, tạo nên cuộc tranh luận về sự hài hòa giữa sự độc đáo với kiến trúc địa phương.

Nhiều người cho rằng kiến trúc của công trình này phá vỡ không gian kiến trúc vốn có của Lô Lô Chải, với những ngôi nhà trình tường đặc trưng của người Lô Lô.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Hoàng Mỹ Khánh - chủ cơ sở lưu trú này - cho biết 10 căn nhà trống đồng này được xây dựng từ năm 2023, chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2025.

Theo bà Khánh, ý tưởng thiết kế cho công trình này xuất phát từ hình ảnh trống đồng cổ gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân địa phương hàng trăm năm qua.

Trước khi xây dựng, gia đình bà Khánh đã tham khảo, xin ý kiến các già làng, trưởng bản về ý tưởng thiết kế "độc đáo" vừa tạo thêm điểm lưu trú cho du khách, vừa quảng bá văn hóa địa phương.

Công trình xây dựng bằng lõi thép uốn thành hình trống, bên trong ốp gỗ tự nhiên, phía ngoài là đất sét và chất kết dính.

Trong 10 căn nhà, có một căn tái hiện các họa tiết, hoa văn trên mặt trống đồng cổ của người Lô Lô.

Hoa văn trên mặt trống đồng của người Lô Lô - Ảnh: NVCC

Ông Sình Gỉ Gai - Trưởng thôn Lô Lô Chải - cho biết khu nhà trống đồng hoàn toàn khác với các ngôi nhà ở Lô Lô. Tuy nhiên chủ homestay muốn mô phỏng để giữ gìn, bảo tồn, giới thiệu cho du khách rằng dân tộc Lô Lô cũng có trống đồng.

Với người Lô Lô, trống đồng gắn liền với đời sống sinh hoạt tâm linh. Trong các dịp lễ, đám ma, đám cưới, người Lô Lô đều sử dụng trống đồng.

"Ở Lô Lô còn hai trống đồng cổ và hai trống đồng mới. Trống đồng cổ thì có từ lâu lắm rồi. Người dân Lô Lô sống ở đây 700-800 năm thì trống đồng cũng có từ đấy rồi", ông Gai chia sẻ.

Dưới góc nhìn của du khách, chị Thảo Trang (Hà Nội) cho rằng tuy trống đồng cũng là một nét đẹp văn hóa của người Lô Lô, tuy nhiên việc đưa hình ảnh trống đồng vào không gian kiến trúc tại làng chưa thực sự hài hòa với cảnh quan xung quanh.

Trải nghiệm văn hóa bản địa tại Lô Lô Chải - Ảnh: NVCC

Trước những thông tin tranh cãi trên mạng xã hội, bà Khánh cho biết bản thân cũng buồn vì nhiều bình luận phiến diện, tiêu cực, đánh giá về công trình chỉ qua một bức ảnh.

Tuy vậy, nếu nhìn dưới góc độ tích cực, từ những tranh cãi đó cũng có thêm nhiều du khách biết về trống đồng của người Lô Lô.

Theo bà Khánh, trong hơn 1 năm hoạt động, khu nhà trống đồng cũng nhận được sự quan tâm của du khách, vào dịp cao điểm đơn vị này đón khoảng 700 lượt khách lưu trú/tháng. Cuối năm 2026, homestay này cũng ghi nhận tình trạng kín phòng trong các ngày cuối tuần đến hết tháng 12-2026.

Đây không phải lần đầu tiên những công trình kiến trúc tại Lô Lô Chải gây tranh cãi. Trước đó, việc mật độ xây dựng cao, nhà xây nhiều hơn nhà trình tường cũng là chủ đề gây xôn xao, đặt ra bài toán làm sao vừa giữ được giá trị văn hóa, vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ cho du khách khi lưu trú tại Lô Lô Chải.

'Lô Lô Chải đẹp ngỡ ngàng nhưng không còn là bản làng cổ' Đó là chia sẻ của ông Yasushi Ogura, người Nhật, gắn bó với phát triển du lịch tại Lô Lô Chải từ những ngày đầu tiên.



